O Dia das Mães é uma data especial para celebrar o amor, o cuidado e a força das mulheres que dedicam suas vidas aos filhos. No mundo da cultura pop, não faltam exemplos de mães que marcaram gerações com suas histórias inspiradoras, emocionantes e bem-humoradas. Com diferentes personalidades, mas todas elas com um propósito: dar amor para seus filhos. Nesta lista da HC, relembramos 10 mães inesquecíveis que se tornaram verdadeiros ícones em filmes e séries.

Lorelai Gilmore

Da série dos anos 2000, Gilmore Girls da Warner Bros Enterteinment, Lorelai, interpretada pela atriz Lauren Graham, aos seus 16 anos engravida e segue sua vida sozinha com a sua filha, Rory, em Stars Hollow.

Lorelai é vista como uma das melhores mães por sua relação de amizade com sua filha e sua diária batalha para dar a melhor educação para Rory, que tinha o sonho de estudar em Harvard.

Traz também uma inspiração para o público a ver a vida com mais leveza e encontrar felicidade nas pequenas coisas da vida.

Dona Hermínia

É impossível não se lembrar dessa personagem tão memorável do filme Minha Mãe é uma Peça, que representa tantas mães brasileiras.

Dona Hermínia é interpretada pelo ator Paulo Gustavo e foi inspirada na sua própria mãe, ela é uma mãe superprotetora, com opiniões fortes e frases icônicas, mas que também demonstra afeto e preocupação pelos filhos.

Sua personalidade vibrante e suas reações exageradas, muitas vezes com humor, a tornam uma mãe memorável e comovente.

Dona Nenê

Do seriado de TV A Grande Família da Rede Globo, interpretada pela atriz Marieta Severo, é lembrada como uma mãe memorável por sua dedicação, carinho e capacidade de acolher a família em todos os momentos, tanto nos bons quanto nos difíceis.

Durante as primeiras temporadas, ela se mostra ser uma dona de casa exemplar, mãe coruja, conciliadora e pronta para colocar ordem nos conflitos.

No entanto, durante os 13 anos que ficou no ar, ela conseguiu mostrar toda a evolução da mulher. Nenê briga com Lineu, seu marido, sai de casa e vai trabalhar na loja de Marilda, sua amiga, depois e abre o próprio ateliê de costura.

Mostrando-se assim uma mulher batalhadora em busca de independência.

Isabel Pullman

Com o seu amor incondicional por seu filho, August, ela o inspira para enfrentar seus desafios sem medo, ajudando-o com as dificuldades que ele enfrenta devido à Síndrome de Treacher Collins.

Sempre encontra humor e a alegria na vida, transmitindo isso a Auggie.

Isabel, representada por Julia Roberts, dedica-se quase que exclusivamente aos cuidados de Ausgust, deixando seus próprios desejos a segundo plano.

Marge Simpson

Da série animada Os Simpsons, Marge, sempre ao lado de seus filhos ajudando-os a solucionar os mais diversos problemas.

É uma mãe memorável por sua paciência, bondade e determinação em proteger seus filhos, mesmo diante das loucuras de Homer.

Ela demonstra um grande amor e carinho pela família, agindo como um porto seguro para os filhos e tentando mantê-los longe dos problemas do pai.

Marmee March

Do filme Adoráveis Mulheres, é possível acompanhar o amadurecimento das irmãs March.

As quatro protagonistas devem muito à sua mãe Marmee, que teve para si a responsabilidade de cuidar de sua casa quando seu marido foi convocado para lutar na Guerra civil, ficando assim sozinha com as 4 meninas.

Laura Dern, soube passar a doçura e a firmeza dessa personagem tão icônica.

Elena Pêra – Mulher elástica

Lembrando que toda mãe é uma super-heroína, não no sentido de colocar uma máscara e uma capa e sair combatendo o crime, mas por se desdobrar para cuidar de seus filhos, do marido, cuidar da casa, trabalhar e tudo isso sem deixar nada de lado.

Algo interessante é seu superpoder ser a elasticidade, pois somente se esticando feito borracha para dar conta de tanta coisa ao mesmo tempo.

Sem precisar falar isso abertamente, a Mulher-Elástica, personagem do filme Os Incríveis, representa essa habilidade extraordinária que toda mãe consegue fazer ao cuidar de uma família.

Rochelle

Rochelle, na série Todo Mundo Odeia o Chris, é uma mãe memorável por ser protetora, cuidadosa e apaixonada pela família, apesar de também exibir um lado agitado e as vezes, severo.

Ela é vista como uma mulher confiante e dona de casa, que, mesmo com as dificuldades, se dedica à família e ao cuidado dos filhos.

Joyce Byers

Da série Stranger Things, Joyce é uma mãe memorável devido à sua determinação inabalável em encontrar e proteger seu filho Will, mesmo diante de forças sobrenaturais e quando ele desaparece ela é tratada como louca pelos habitantes de Hawkins.

Ela se recusa a aceitar que seu filho esteja morto e continua a buscar respostas, mesmo diante de um mundo desconhecido.

Sua fé inabalável e o amor maternal a impulsionam a enfrentar desafios, sendo vista como uma mãe resiliente e protetora.

Sra. Gump

Forrest Gump possui uma das histórias mais memoráveis do cinema, mas não podemos nos esquecer da influência que a mãe do protagonista teve em sua vida.

Por ter o QI abaixo da média, Forrest sempre foi tratado com preconceito e desdém pela sociedade, mas a sua mãe, interpretada por Sally Field, foi a única pessoa que sempre o tratou com amor e respeito, além de sempre enxergar todo o potencial que ele tinha.

As falas do personagem remetem às palavras de sabedoria que ela lhe repassou ao longo da vida.

