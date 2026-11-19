This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Celebrado em 19 de novembro, o Dia da Bandeira marca a apresentação da atual bandeira brasileira, em 1889, quatro dias após a Proclamação da República. Criada para representar o novo momento político do país, a bandeira manteve elementos como o verde e o amarelo, já presentes no período imperial, mas ganhou uma nova composição, com o globo azul, as estrelas e o lema “Ordem e Progresso”. Mais do que um símbolo oficial, ela carrega diferentes significados históricos, culturais e sociais, que se transformam de acordo com as gerações e os momentos vividos pelo Brasil.

Mas, afinal, o que significa ser brasileiro hoje? As cores da bandeira brasileira estão presentes em estádios, manifestações, comemorações e até nas publicações das redes sociais. Para além desse símbolo nacional, porém, como os jovens que cresceram em meio a transformações políticas, culturais e digitais enxergam sua identidade brasileira?

O olhar das novas gerações

O sentimento de pertencimento a um país pode assumir diferentes significados entre as novas gerações. Para entender melhor como os jovens enxergam sua identidade nacional, ouvimos Luiz, de 17 anos, Pedro, de 20, e Amanda, de 19.

Apesar das diferentes perspectivas, a cultura aparece como um elemento em comum nas respostas. Para Luiz, ser brasileiro remete ao futebol, à música, à comida e à alegria do povo. Como ele mesmo resume: “Quando penso em ser brasileiro, lembro do futebol, das comidas, das músicas e do jeito que o nosso povo é alegre”.

Amanda também destaca a pluralidade cultural do país, ressaltando a diversidade de costumes, sotaques e realidades que formam a população brasileira. Em sua visão, “o brasileiro não tem um rosto”, já que é formado por diferentes características físicas, costumes e realidades. Já Pedro associa sua identidade à miscigenação e às influências históricas do Brasil.

Quando questionados sobre o orgulho de pertencerem ao país, os três demonstraram sentimentos positivos, embora com ressalvas. Luiz destaca a capacidade de superação da população, enquanto Amanda valoriza o acolhimento e a simpatia dos brasileiros. Pedro, por sua vez, afirma sentir orgulho da cultura e da história do país, mas gostaria de sentir mais orgulho do próprio povo. Como ele afirma: “Sinto orgulho da nossa cultura, história influente. Mas desejaria sentir mais orgulho do nosso povo”.

A relação com o patriotismo também foi tema das entrevistas. Os entrevistados concordam que a forma como os jovens se relacionam com esse sentimento mudou nos últimos anos. Luiz aponta a influência das redes sociais, da música e do futebol. Amanda relaciona o sentimento a questões políticas e à defesa de direitos sociais. Pedro chama atenção para as diferentes interpretações do patriotismo, que, segundo ele, muitas vezes acompanham as crenças políticas.

As respostas mostram que, para esses jovens, a identidade brasileira vai muito além dos símbolos nacionais. Ela envolve reconhecer a diversidade cultural, valorizar o próprio povo e, ainda assim, conseguir desenvolver um olhar crítico sobre o país.

O que é ser brasileiro?

Neste Dia da Bandeira, a reflexão vai além de suas cores e de seu significado histórico: afinal, o que define o Brasil? Formado por diferentes histórias, culturas e realidades, o país não possui uma identidade única e está longe de ser homogêneo. Para as novas gerações, sentir orgulho de ser brasileiro também pode significar questionar, reconhecer desafios e lutar por mudanças. Mais do que um símbolo nacional, a bandeira remete a uma nação construída diariamente por pessoas que, mesmo com suas diferenças, compartilham histórias e referências culturais.

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O artigo acima foi editado por Ana Flávia Rossi.

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