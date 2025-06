DESIRE : UNLEASH – Review do novo EP do ENHYPEN

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

O grupo sul-coreano ENHYPEN lançou, nesta quinta-feira (5), seu sexto EP, intitulado DESIRE : UNLEASH. Composto por 7 membros — Jungwon, Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo e Ni-ki —, o boygroup formado pelo reality show I-LAND estreou em 2020, com o álbum Border : Day One, e conquistou popularidade rapidamente.

O lançamento foi um sucesso de vendas, e iniciou a trajetória do septeto que, no futuro, lançaria diversos outros hits, como “Drunk-Dazed”, “Tamed-Dashed” e “Bite Me”, e se consolidaria como um dos maiores grupos da geração. As músicas e coreografias contagiantes, performadas por membros talentosos e carismáticos, fazem com que eles estejam arrematando cada vez mais fãs ao redor do mundo.

Mantendo o mesmo padrão, o novo EP não é diferente. O lançamento, anunciado pela primeira vez ao fim do show do grupo no Coachella, não decepcionou os ENGENEs (como são chamados os fãs) quanto à qualidade.

A nova era conta com 8 faixas, sendo 7 inéditas, e “Loose”, que já foi lançada como single em 4 de abril. Vamos analisar as músicas em ordem:

FAIXA POR FAIXA

flashover

O mini album tem início com a música “Flashover”. A composição é sobre uma onda incontrolável de sentimentos que parece arder, assim como o fogo. Essa sensação ultrapassa qualquer limite de racionalidade e autocontrole, pois o desejo e a paixão se alastram como se fossem fogo e consomem as pessoas envolvidas; como reforçado em “you should take this fire with me” (você deveria levar esse fogo comigo), verso repetido várias vezes na canção.

A música conta com um instrumental EDM dançante e animado, como um “summer eletrohit moderno”, perfeito para festas e festivais. Essa é a faixa que me deixaria empolgada se ouvisse em uma balada, ao mesmo tempo que um pouco emocional.

Bad Desire (With or Without You)

A segunda e também faixa-título “Bad Desire (With or Without You)” possui uma atmosfera vampiresca e sombria, acompanhada de letra comovente e dramática.

A letra aborda o conflito entre amor e desejo, trazendo um paradoxo em trechos como “a heaven without you must be like hell” (um céu sem você deve ser como o inferno) e “a hell where I embrace you must be like heaven” (um inferno onde eu te abraço deve ser como o céu). Dessa forma, o eu lírico se encontra em um embate entre amar e desejar alguém e lidar com as consequências disso. É como um dilema entre uma paixão intensa e a necessidade de se afastar.

Sobre a construção musical, tanto os vocais quanto o instrumental me lembram um ritmo popular entre as músicas dos anos 2010, que transita entre pop e R&B contemporâneo. O lançamento me remeteu a hits dessa época como “Mirrors” de Justin Timberlake, e também ao estilo musical de boygroups precursores do pop coreano. É muito interessante acompanhar a volta dessas tendências, mas de uma forma inovadora.

Outside

Contrastando com o restante do álbum, a terceira faixa, “Outside”, mostra a versatilidade do grupo ao contemplar o gênero hip-hop. Em meio a versos de rap, os sete cantam sobre a libertação de um outro lado de si mesmo, em trechos como “the truths reflected beyond the mirror, alter ego’s smiling” (as verdades refletidas além do espelho, o sorriso do alter ego). Esse outro lado aparece quando o eu lírico tira sua “máscara”, que seriam as expectativas das pessoas sobre ele, e vive de acordo com sua paixão, desejo e emoção.

Essa é uma canção energética que mostra como o ENHYPEN experimenta diferentes estilos em sua discografia.

Loose (Korean Ver.)

A quarta faixa é a versão em coreano de “Loose”, que já havia sido lançada anteriormente como single, em inglês. A letra fala em quebrar regras, deixar o corpo solto e o coração guiar. A atração e tensão emocional também estão presentes como tema da canção.

A sonoridade suave e os vocais com fluidez tornam a música perfeita para ambientes descontraídos e leves.

Helium

A quinta faixa, “Helium”, retoma a atmosfera energética e pulsante com o ritmo electro-pop, que adiciona à música uma sensação de urgência mas, ao mesmo tempo, leveza.

Jay, responsável por coproduzir a música, interpretou a letra durante uma live no aplicativo Weverse: “Eu sou um balão, e seu amor é como hélio para mim. O amor que você me dá é tudo para mim e me eleva mais alto.”

Assim, a composição aborda uma metáfora na qual o amor é capaz de “preencher o balão vazio”, ou seja, libertar o indivíduo da sensação de vazio emocional e elevá-lo.

Too Close

Com um ritmo tranquilo e leve, a sexta faixa, “Too Close”, aborda a sensação do amor exagerado, que aumenta cada vez mais, a ponto de fazer alguém querer se distanciar para que seus sentimentos não machuquem a pessoa amada.

O refrão repete que o outro está perto demais, a uma distância perigosa. O sentimento de gostar tanto de outra pessoa torna-o ganancioso, como explicitado no trecho “I’m so greedy, I’m so into you” (eu sou tão ganancioso, estou tão afim de você).

Bad Desire (With or Without You) (English Ver.)

A versão em inglês da faixa-título diferencia-se apenas pela língua, e mantém o mesmo tema da música em coreano: o conflito entre desejar uma pessoa incondicionalmente e lidar com o sofrimento que isso pode ocasionar.

Loose

A oitava faixa, “Loose”, anteriormente lançada como single, finaliza o EP com um clima tranquilo e moderno.

A letra aborda uma situação delicada em um relacionamento, a necessidade de abandonar a tensão e “se soltar”, de forma que a relação se torne mais honesta e sincera.

MINHA VISÃO GERAL SOBRE DESIRE : UNLEASH

Como fã do ENHYPEN há 4 anos, o mini album atendeu às minhas expectativas. Cada faixa possui elementos próprios e marcantes; ainda que permaneçam em um tema principal, existem divergências nos ritmos e estilos, mostrando que o grupo é versátil, ao mesmo tempo que possui uma identidade bem definida.

A exploração nos tópicos de desejo exagerado e conflitos internos é impactante e complexa. Esse tipo de conceito, ao lado da estética sombria característica do ENHYPEN, fez com que o lançamento transmitisse uma sensação artística, visual e musical que o boygroup mais uma vez não falhou em trazer.

Por fim, recomendo a experiência de escutar DESIRE : UNLEASH, visto que o EP explora diferentes estilos que podem agradar ouvintes de gêneros musicais diversos, além de contar com excelentes vocais e produção musical.

____________________________________________________________________________________________________

O artigo acima foi editado por Rafaela Lima.

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais!