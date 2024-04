Desfile De Outono/Inverno Da Avavav: Qual Foi A Proposta Da Marca?

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Mantendo a sequência de desfiles inusitados, surpreendentes e provocantes, a grife Avavav ganhou destaque durante a Semana de Moda de Milão.

Na indústria de moda atual, produzir desfiles memoráveis requer muito mais do que designs impactantes. Hoje, o desafio no mundo da moda é procurar reinventar a maneira clássica de fazer desfiles, já que as pessoas procuram cada vez mais serem surpreendidas. A diretora criativa da grife, Beate Karlsson, entendeu muito bem disso e, para a sua coleção de outono/inverno 2024, ela decidiu ironizar e criticar a cultura do ódio nas redes sociais, promovendo, mais uma vez, uma passarela viral durante o Fashion Week.

A diretora criativa convidou a plateia a jogar restos de lixo nas modelos enquanto desfilavam na passarela, mostrando as últimas peças criadas pela empresa. Beate, distribuiu latas de lixo no inicio da passarela e pediu para que o público arremessasse copos, latas, papel, plásticos, bebidas e até pedaços de comida nas modelos.

A ideia era materializar o “hate online”, como se os objetos fossem os comentários feitos nas redes sociais. A nova coleção, “Thanks for Your Feedback”, era a retratação de como o ódio online se traduziria na vida real. A marca exibiu nos telões mensagens de ódio feitas por seguidores de suas páginas nas redes sociais, assim, estimulando a plateia a agir como o haters. Comentários como, “Essa marca é uma piada” ou “Avavav é superestimada” apareciam com bastante frequência.

O episódio viralizou nas redes sociais e acabou dividindo opiniões. Uma parte dos internautas achou a ideia perigosa, colocando a saúde física dos modelos em risco. Já, uma outra parte achou o conceito espetacular e inédito.

