Deixando a vida mais leve: 05 Hobbies para desacelerar

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Muitas vezes quando pensamos em algo para relaxar e descansar, acabamos em frente às telas, nas redes sociais. Mas realmente esta seria a melhor forma de relaxar? Com o estresse do dia a dia, nossa saúde mental e física ficam comprometidas, por isso é muito importante que nos ocupemos com hobbies que ajudem a diminuir a ansiedade presente constantemente na rotina.

Já é mais que comprovado que o uso descontrolado das redes sociais prejudica cada vez mais a saúde mental do povo brasileiro. Segundo dados divulgados por uma matéria da CNN Brasil, de 36,9% dos brasileiros que passam mais de três horas por dia nas redes sociais, 43,5% possuem diagnóstico de ansiedade.

Logo, é preciso pensar em soluções que ajudem a diminuir o estresse e a ansiedade que as redes sociais causam nas pessoas. Os hobbies são passatempos que incluímos na nossa rotina, que podem nos ajudar a nos distrair sem precisar do uso de telas, fazendo com que a saúde mental seja preservada. Pensando nisso, aqui vai uma lista de hobbies que nos fazem sair um pouco das telas:

Leitura

Ler pode se considerar um hábito muito produtivo nos dias de hoje. Pelo uso exagerado da internet as pessoas estão escrevendo as palavras de forma abreviada a todo o momento e para além disso, perdendo o vocabulário.

O hábito da leitura só traz benefícios: melhora o funcionamento cerebral, previne doenças neurodegenerativas (Alzheimer e demência), estimula a imaginação, diminui a frequência cardíaca, alivia a tensão nos músculos, expande o vocabulário e aumenta a capacidade de compreensão e empatia.

Crochê

Algo que antigamente era muito comum das mulheres saberem fazer e o aprendizado passava de geração em geração. Nos dias atuais poucos jovens praticam o crochê e eu tenho certeza que essas pessoas não sabem a quantidade de aspectos positivos que o ato de crochetar traz para a saúde mental (e até financeira). Alguns deles são: melhora a concentração, estimula a criatividade, ajuda na coordenação motora, previne doenças neurodegenerativas (Alzheimer e Parkinson), pode ser uma fonte de renda, diminui a depressão, visão acurada e, no caso das crianças, o crochê pode ajudar principalmente no desenvolvimento psicomotor (responsável pelas capacidades motoras e intelectuais).

Jardinagem

É uma atividade não tão óbvia que normalmente as pessoas não pensam logo de cara. Tem gente que acha que jardinagem é um hobbie muito simples, já outros acham que é algo muito complicado de se fazer, mas ninguém pensa no meio termo. Regar as plantas, limpar as folhas ou replantá-las já pode ser considerado jardinagem.

Fazer essas atividades demandam atenção, cuidado, paciência e carinho. As plantas são seres vivos sensíveis, então esse tipo de coisa não dá para ser feito com pressa, muito menos de mau jeito.

O que as pessoas não sabem é que todas essas demandas que as plantas precisam nos trazem vários benefícios, como: alivia o estresse, fortalece conexões, eleva o foco e a atenção, aumenta os hormônios do bem-estar, melhora a concentração, previne doenças neurodegenerativas (Alzheimer e demência), fortalece o sistema imunológico e dependendo do nível da jardinagem, ela também pode ser considerada um exercício físico regular.

Caminhada

Antes de mais nada, é preciso deixar claro que para começar essa atividade é necessário consultar um cardiologista, para ter certeza das condições do seu coração, principalmente no caso de idosos, pessoas acima do peso ou gestantes.

A caminhada é um hobbie que pode ser feito por qualquer pessoa, não importa a idade e ela também pode ser tanto ao ar livre quanto na esteira, ou seja, é uma atividade prática. Você não precisa depender de algo ou alguém para caminhar.

E claro, esse exercício também tem seus pontos positivos: previne doenças cardiovasculares (como infarto e hipertensão), diminui sintomas de estresse, ajuda a combater a osteoporose (doença que atinge os ossos), eleva a capacidade cardiorrespiratória, melhora a memória, equilíbrio e coordenação, aumenta a liberação de neurotransmissores (logo, ajuda na diminuição da depressão e ansiedade) e além disso a caminhada também fortalece o sistema imunológico.

Desenho

Várias pessoas não gostam de desenhar. Alegam ou que não sabem, ou que nunca tiveram a chance de aprender. Só que muitas vezes precisamos de apenas um incentivo para começar. Desenhar é expressar sentimentos e também o que não sentimos. O mais legal do desenho é justamente ter a liberdade de criar literalmente qualquer coisa.

Não preciso nem dizer que desenhar tem vários benefícios, até porque somos incentivados a desenhar desde a pré-escola, mas aqui vão alguns exemplos: ajuda a perder o medo de errar, eleva a percepção visual, melhora os seus relacionamentos, desenvolve a criatividade, aumenta a autoestima e desenvolve o lado direito do cérebro – o lado esquerdo do cerebro é racional, analitico e calculista, já o lado direito é o intuitivo, perceptivo e imaginativo, portanto ele não tão utilizado quando o esquerdo, mas o desenho impulsiona na ativação dessa área do cérebro.

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O artigo acima foi editado por Beatriz Tomagnini.

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