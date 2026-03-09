December 10: conheça a nova boyband de Simon Cowell, criador do One Direction

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

A era das boybands voltou? Tudo indica que sim, quando Simon Cowell, criador do One Direction e Little Mix, lança um novo grupo no mundo pop, a December 10. Composto por 7 garotos, sendo eles do Reino Unido, Portugal e Irlanda, a nova banda já vêm conquistando fãs e garantindo sucesso com músicas pop dançantes.

O grupo foi formado em um reality show da Netflix, que leva o nome do empresário, Simon Cowell: The Next Act. No programa, Cowell questiona se conseguiria formar um grupo de sucesso novamente, mesmo depois de anos de ter lançado grandes nomes na música, como One Direction, Little Mix e Fifth Harmony, ao longo do programa The X Factor. Agora, Simon aposta tudo em sua nova boyband, na tentativa de provar que ele ainda leva jeito para tornar jovens em grandes ídolos musicais.

No programa, Simon realiza diversas audições em Londres, Dublin e Liverpool, para encontrar os membros perfeitos para o novo grupo, aqueles que pudessem trazer de volta a moda pop do início dos anos 2000. A lista de meninos talentosos era grande, mas sete deles atenderam exatamente ao que o empresário queria. Danny Bretherton, Josh Olliver, Cruz Lee-Ojo, Nicolas Alves, John Fadare, Hendrick Christoffersen e Seán Hayden, formaram a December 10, que se apresentou como banda no fim do reality show com um cover da música Bye Bye Bye, sucesso de NSYNC.

A Nova One Direction?

Desde o fim do reality com sua formação oficial, o grupo anglo-irlandês vem ganhando destaque e crescendo disparadamente. Seu sucesso repentino faz muitos os associarem ao One Direction, uma das maiores boybands do mundo, também criada por Simon Cowell, porém encerrada em 2016.

Muitos têm observado semelhanças entre a nova banda com a antiga, como o fato marcante da presença de um irlandês no grupo, Seán Hayden, assim como havia Niall Horan em meio ao seus colegas de banda ingleses, na antiga banda. Alguns fãs também compararam diretamente a aparência de Nicolas Alves com a de Harry Styles nos anos finais da banda.

No entanto, December 10 nasceu em um cenário musical conectado, em que a presença no meio digital é essencial para sua divulgação, principalmente em redes sociais como Instagram e TikTok. A participação dos meninos nessas redes possibilitou que os fãs que assistiram ao reality, torcendo para que eles fossem selecionados para a banda, continuassem apoiando a boyband com o início de sua carreira e esperando ansiosamente pelo lançamento de uma música autoral.

Dessa forma, o primeiro single veio logo, Run My Way, lançado em 30 de janeiro, já atingiu a marca de mais de 2 milhões de streams, se consolidando um sucesso. A banda aposta em uma narrativa romântica e leve em sua música de estreia, misturando pop contemporâneo com a energia característica das clássicas boybands. Assim, reforçaram para o público a identidade do grupo, que se mantém na tradição do gênero característico das boybands, porém de uma forma atual e moderna.

Com o sucesso do single Run My Way e seu cover de Bye Bye Bye, a December 10 deu o próximo passo na carreira ao anunciar sua primeira turnê, intitulada “Introducing!”, que consistia em 5 shows pela Inglaterra e Irlanda, passando por Glasgow, Manchester, Londres, Birmingham e Dublin. Os fãs foram à loucura com a possibilidade de ver a boyband ao vivo, e 5 shows não eram suficientes para atender a demanda, sendo necessário que fizessem mais um show em cada cidade. Assim, a banda realizou 10 shows no total, e mais algumas sessões de perguntas e respostas.

Durante a turnê, o grupo também apresentou ao público uma música autoral não lançada chamada Angel. No momento em que a faixa tocava em cada show, os integrantes convidavam uma fã ao palco para que pudessem dedicar a música sobre amor genuíno à ela. O triunfo da música foi tanto que seu lançamento oficial já foi confirmado para 6 de março!

A volta das Boybands

Além dos palcos, a nova boyband não deixou a mídia de lado, e tem marcado sua presença em matérias sobre música e cultura pop. Entrevistas para rádios, como a Capital FM, programas, como The One Show da BBC, e revistas, as quais foram capa da The Times Magazine, Imagine Magazine e Music Week, ressaltam a popularidade que a banda já conquistou.

Sua música Run My Way também foi a trilha sonora de um comercial da Toyota Europa, para a divulgação de um carro da marca, antes mesmo do lançamento do single. Assim, o trecho da canção, na época ainda não lançada, só fez a banda conquistar mais fãs ao redor do mundo.

Em entrevista para a BBC no The One Show, o grupo falou sobre planos futuros da banda, e confirmaram o lançamento de seu primeiro álbum de estúdio em breve. “Eu posso confirmar definitivamente que terá um álbum. Cem por cento de certeza!” afirma Danny Bretherton, membro da December 10.

Ainda que estejam focados em suas próprias músicas agora, a banda também revela em entrevista à Capital FM o desejo de um dia explorar colaborações para uma música com o KATSEYE, girlband que também vem dominando o cenário pop global.

Assim, para fãs de boybands que um dia já foram apaixonados pelo One Direction, podemos dizer que Simon Cowell acertou novamente e não perdeu a manha de criar grandes sucessos. Desde sua formação no reality show Simon Cowell: The Next Act, até seus primeiros lançamentos e shows como grupo, a December 10 vem mostrando que chegou para fazer muito barulho no mundo pop e que a era das boybands voltou!

