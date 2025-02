De patricinha de novela das seis à destaque de Ainda Estou Aqui: conheça a atriz Valentina Herszage

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Nascida em 11 de março de 1998 no Rio de Janeiro, Valentina Herszage cresceu cercada pelo cinema, teatro e música. Ela é uma atriz com ascendência judaica, considerada uma das grandes promessas da dramaturgia brasileira atualmente. Desde muita nova, demonstrou interesse pelas artes cênicas, dando início aos seus estudos em teatro e musicais aos cinco anos. Hoje em dia é uma atriz diversificada no cinema, teatro e televisão.

Seus primeiros passos nas telinhas foram em uma curta-metragem chamado Direita É a Mão que Você Escreve em 2009, aos 11 anos, onde interpretou Carolina. Depois disso, a jovem percebeu que a atuação não podia mais ficar longe de sua vida.

O grande momento do crescimento de sua carreira foi quando Valentina foi escalada para o filme Mate-me Por Favor como Bia, em 2015. Sua atuação foi muito marcante, o que deu a ela o Troféu Redentor de Melhor Atriz no Festival do Rio daquele mesmo ano, um feito impressionante para uma jovem que tinha recém começado no cinema.

Continuou no teatro em 2016 com a peça Jovem Estudante Procura e, no ano seguinte, estrelou na TV na novela da Rede Globo, Pega Pega, como Bebeth Ribeiro. Deu vida a uma personagem sensível e cheia de nuances, fazendo o público se encantar com toda a sua entrega emocional. Valentina provou que tinha muito a oferecer para a dramaturgia brasileira.

Sua maior consolidação como uma das maiores promessas do cinema foi quando estrelou a minissérie Hebe, do Globoplay, em 2019, compartilhando a cena com a atriz Andrea Beltrão. Ela interpretou a versão jovem de Hebe Camargo, que se tornou uma de suas grandes inspirações para a vida. Para viver a icônica apresentadora, a atriz mergulhou profundamente em pesquisas, estudou trejeitos e assistiu a diversos vídeos antigos.

Em 2019 e 2020, participou do musical Lazarus, inspirado na obra de David Bowie. Valentina mergulhou no universo do artista, admirando sua ousadia e características, fazendo com que ele se tornasse uma grande base na carreira da jovem.

Na novela Quanto Mais Vida, Melhor!, em 2021 e 2022, interpretou a personagem Flávia Pink, que foi sua primeira protagonista na TV. Seguindo esse mesmo caminho em 2023, ela conseguiu seu primeiro papel como vilã na televisão, sua personagem foi a Cris no remake da novela Elas Por Elas.

Valentina Herszage acumulou diversos prêmios durante toda a sua carreira, totalizando cinco premiações desde 2015. O mais recente foi em 2022 como Melhor Performance no North Bend Film Festival, prêmio que celebrou seu talento no filme Raquel 1:1.

Além disso, sua participação no filme Ainda Estou Aqui, em 2024, como Vera Sílvia Facciolla Paiva, filha de Eunice Paiva, personagem de Fernanda Torres, gerou uma grande repercussão com as indicações ao Globo de Ouro e ao Oscar – destacando ainda mais sua contribuição para o cinema brasileiro.

Todos os trabalhos e entregas de Valentina Herszage refletem as emoções e o talento da atriz, consolidando seu espaço como uma das principais atrizes de sua geração no Brasil.

