Data FIFA: orgulho nacional ou dor de cabeça para os clubes?

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

A Data FIFA é o período em que os campeonatos nacionais são paralisados para que os jogadores defendam suas seleções, sem que haja um prejuízo para os clubes. No entanto, esse intervalo tem gerado cada vez mais debates no cenário mundial.

Muitos clubes se deparam com a dúvida entre celebrar a convocação de seus atletas e a preocupação com o desgaste físico, ou ainda, em casos mais graves, com lesões.

A BUSCA PELA CONVOCAÇÃO

Na maioria das vezes, o sonho dos atletas começa muito antes da escolinha de futebol ou das peneiras dos clubes. Ele nasce ainda na primeira infância, ao se identificar com os primeiros ídolos e desejar, um dia, ser como eles.

A oportunidade de representar a nação em uma Copa do Mundo é uma das maiores metas na carreira de um jogador profissional. Muitos dedicam anos de esforço e disciplina na esperança da convocação.

Por ser o maior evento do futebol, a competição simboliza prestígio e confirma que o atleta está entre os melhores de sua geração. Vestir a camisa da sua seleção é representatividade e reconhecimento do talento e da persistência no trabalho.

Em entrevista para a CBF, Rayan, ex-Vasco da Gama, comentou sobre o sentimento de ser convocado: “Acho que o maior sonho está se realizando, que era chegar na Seleção Brasileira… e, se Deus quiser, daqui a dois, três meses vai se realizar que é jogar a Copa do Mundo.”.

DA MAGIA DA SELEÇÃO AO PESADELO DA LESÃO

O que deveria representar o auge da carreira de um atleta, pode se transformar no início de um período de afastamento dos gramados, em um cenário de desgaste extremo.

Com um calendário cada vez mais exigente, muitos jogadores chegam a Data FIFA em condições físicas comprometidas, aumentando consideravelmente o risco de lesões durante os treinos ou partidas internacionais. Para os clubes, o problema supera a ausência temporária, uma vez que existe a possibilidade de perder os profissionais por semanas, meses ou, em casos mais graves, pela temporada toda.

Essa realidade se torna ainda mais significativa quando pensamos na reta final das competições, o momento mais crucial para os times. Perder titulares nesse momento impacta diretamente a chance para a disputa de títulos.

O Arsenal, por exemplo, teve mais de dez jogadores que apresentaram problemas físicos após a última paralisação internacional, incluindo nomes fundamentais como Martin Ødegaard, Gabriel Magalhães e William Saliba.

A grande quantidade de desfalques ocorreu justamente em um momento decisivo da temporada europeia, com seus torneios nas fases de mata-mata e os pontos corridos nas últimas rodadas. Líder da Premier League e nas quartas de final da Champions League, o clube inglês vê a disputa pelas taças ameaçada diante da ausência de nomes importantes.

O PREJUÍZO VAI ALÉM DAS 4 LINHAS?

O Programa de Proteção de Clubes da FIFA, prevê o pagamento dos salários fixos de jogadores que se lesionam enquanto defendem suas seleções em datas oficiais, desde que o afastamento ultrapasse 28 dias. A iniciativa busca reduzir os problemas financeiros enfrentados pelos times nessas circunstâncias.

Times brasileiros como Flamengo e Palmeiras já recorreram a esse direito, tendo o salário de seus atletas pagos pela autoridade máxima do futebol, o que ameniza perdas que podem alcançar valores milionários.

Ainda assim, os impactos ultrapassam a questão econômica. O lateral Joaquín Piquerez, do Palmeiras, convocado pela seleção uruguaia, sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo durante a partida entre Uruguai e Inglaterra no estádio de Wembley.

O atleta deve permanecer longe dos gramados por pelo menos seis semanas, colocando em risco sua participação na Copa do Mundo de 2026. Além disso, Piquerez será desfalque para o time alviverde em compromissos importantes para o clube como clássicos e a fase de grupos da Copa Libertadores da América.

“Fala galera, passando aqui para agradecer por todas as mensagens de apoio que recebi… a vida tem dessas às vezes. Agora é focar 100% para recuperar o mais rápido possível. Vamo arriba”, se manifestou pelas redes sociais.

O CAMINHO PARA O EQUILÍBRIO

Em um cenário inviável, o debate sobre a Data FIFA deixa de ser meramente uma questão esportiva e passa a envolver um planejamento estrutural. A principal problemática não está na existência das pausas, mas na forma como o calendário é organizado, com o foco nos jogos e não nas necessidades dos atletas. A concentração de partidas reduz o tempo de recuperação e potencializa os riscos.

Existe também o conflito de interesses inevitável entre clubes e seleções. Enquanto os times investem, preparam e dependem diretamente do desempenho dos próprios jogadores, as seleções possuem diversas opções a postos para repor um eventual desfalque. Então, equipes que dependem excessivamente de seus titulares, sem um elenco robusto para reposição, sofrem mais durante os períodos de Data FIFA e acabam sendo as mais prejudicadas.

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O artigo acima foi editado por Isabella Gouvea.

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