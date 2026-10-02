Das arquibancadas às páginas: como torcedores usam o futebol para se aproximar dos livros 

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Ao entrar na rede social de um jogador do seu time do coração, no lugar de mais fotos do último jogo, se deparar com indicações e resumos de livros, pode ser algo incomum para muitos. No entanto, isso é normal para os torcedores do Atlético Mineiro que seguem o jogador Gustavo Scarpa, que os inspirou a criarem um clube do livro.

Do campo para as páginas

O “Galeitura” é um clube do livro online que surgiu no mês de setembro de 2026, criado pelos fãs do Galo, em homenagem ao jogador Gustavo Scarpa, meio campista do time. O propósito desses atleticanos é “levar a leitura cada vez mais longe”, como citam em seu Instagram que atualmente tem mais de 100 mil seguidores.

Há alguns anos, Scarpa usa suas redes sociais para falar sobre literatura, mas foi no segundo semestre de 2026 que a bolha estourou. Após publicar um vídeo em sua conta do Youtube, “Canal do Scarpinha”, o qual compartilha sua análise sobre a obra “A Morte de Ivan Ilitch”, do escritor Liev Tolstói, em poucos dias, o livro de filosofia russa, publicado há 140 anos, se tornou o mais vendido na Amazon Brasil.

Outras torcidas se inspiraram e também criaram seus clubes, como a do Corinthians com o “Fiel Leitura”, do São Paulo com o “Tricoler”, do maior rival do time mineiro, Cruzeiro, com os “Cruleitores”, Botafogo com o “Estrela Literária”, Santos com “Leitores da Vila, etc.

Sem regras para ser leitor

É inegável a influência que jogadores de futebol e torcedores têm quando se unem, e projetos como estes são muito importantes por ajudarem a ampliar o acesso e o interesse pela leitura. Quando milhares de pessoas com uma afeição em comum se unem para mostrar que ler pode ser prazeroso, eles mudam a ideia preconcebida de que esse costume não é feito para todos.

Literatura depende apenas de interesse e busca, não tem um número certo de páginas ou uma categoria literária específica. O primeiro livro escolhido pelo Galeitura é um de filosofia que o jogador do time deles indicou, enquanto o Fiel Leitura, escolheu ler uma biografia do próprio clube. As torcidas escolheram gêneros, e se mostraram o exemplo perfeito de que o importante é praticar essa cultura leitora.

Desenvolver uma rotina literária pode parecer um desafio, mas é sempre bom enfatizar que não há regras para ser leitor. Não precisa ter um lugar ou momento ideal para ler, pode ser ônibus, em filas, antes de dormir, no horário de almoço, etc. Além disso, ninguém é obrigado a ler um gênero específico ou finalizar um livro que não se identificou, essa história pode ser guardada para outro momento.

A arte literária é capaz de alcançar diversos públicos e qualquer um pode se tornar leitor, independentemente de outras paixões, se incentivado da forma certa. É importante que ela seja cada vez mais compartilhada e acessível para todos, deixando esse estereótipo de lado, e alcançando diversas pessoas de diferentes formas.

Linhas dos gramados e das páginas

O Brasil é conhecido mundialmente pelo futebol, e carrega famosos nomes dos gramados, como Pelé, Romário e Ronaldo, e da mesma forma, é berço de grandes escritores, como Conceição Evaristo, Machado de Assis, Graciliano Ramos, entre outros autores tão relevantes para a literatura. Não somente os feitos nas quatro linhas devem ser ovacionados em solo brasileiro, porém as linhas das páginas igualmente merecem reconhecimento, pois elas são capazes de chegar à lugares inimagináveis.

Em um país onde um esporte específico ocupa um espaço tão significativo socialmente, é motivador ver alguém tão influente como o Gustavo Scarpa, usar isto de forma positiva e incentivar milhares a um hábito tão bom.

——————————–



O artigo acima foi editado por Eduarda Mahrouk.

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais!