Damiano David: O vocalista do Måneskin se tornou aquilo que criticava? 

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

O cantor Damiano David ficou mundialmente conhecido por ser vocalista da banda de rock italiana Måneskin, que estourou após sua vitória no Eurovision Song Contest em 2021. A partir dessa vitória, a banda passou a ganhar mais reconhecimento, destacando-se pelas suas músicas originais no gênero rock. Antes do concurso, Måneskin já era conhecida, tanto com composições próprias como por covers, entre eles “Beggin” e “Somebody Told Me”.

Em maio de 2025, Damiano David lançou seu primeiro álbum solo, Funny Little Fears, e tem sido alvo de críticas referentes ao estilo de suas novas músicas. Ao contrário do que os fãs da banda estavam acostumados, suas novas produções são consideradas do gênero pop, o que tem causado diversas reações negativas sobre aqueles que esperavam algo voltado para o rock.

“Rock and Roll nunca morre”: a relação da frase dita por Damiano com a onda de críticas sobre o cantor

Após a vitória do Eurovision Song Contest, como comemoração, Damiano disse a icônica frase “rock and roll never dies” (rock and roll nunca morre). O momento viralizou globalmente e muitos fãs do gênero adotaram essa fala, utilizando-a até os dias de hoje.

Com isso, muitos começaram a acompanhar o cantor como um rockeiro e criar expectativas de que, mesmo em uma carreira solo, ele iria continuar nesse estilo, algo que não ocorreu.

Em uma entrevista para Aftonbladet, Damiano foi questionado sobre a frase, com a pergunta: “O que aconteceu com o rock and roll nunca morre?”. O cantor respondeu que existem diversos cantores de rock, e que o estilo musical está “salvo” e essa resposta aumentou ainda mais a onda de ódio sobre o artista.

Por conta dessa citação, dita mais de uma vez por Damiano, muitos fãs passaram a resumi-lo apenas ao rock e por isso estão decepcionados com seu novo estilo. Mas nesse caso ele não possui realmente uma culpa sobre isso, visto que nunca disse que iria se manter apenas no gênero rock, e os fãs criaram essa expectativa por conta própria.

Ainda em uma de suas novas músicas, “Mars”, o cantor ironiza os ataques referentes a ele por conta da frase e expectativas frustradas que foram criadas, dizendo “Oh, não, o rock ‘n’ roll morreu de novo”. A música possui uma linguagem poética e para os fãs do artista, pode haver uma interpretação de recomeço, tanto em sua carreira como em sua vida pessoal, com um novo amor. Para aqueles que estão criticando, a música pode trazer uma nova perspectiva.

O cantor criticou a música Pop?

Na música “Gossip”, de Måneskin, é visível uma crítica à forma em que as pessoas podem ser genéricas, não originais, e alguns fãs associam essa crítica ao pop. Por conta disso, outro ataque que Damiano está sofrendo é referente à música, visto que estão usando a letra da composição contra seu novo álbum.

Ao contrário do que muitos afirmam, Damiano David nunca criticou o gênero pop em si, mas sim sua indústria. Suas críticas podem ser relacionadas a como muitos artistas podem se “vender” para a indústria, perdendo sua autenticidade e sendo superficiais, visando lucro e reconhecimento. Em entrevista para Kerrang, em 2022, o cantor fez uma observação que reflete sua visão sobre a era digital: “Acho que o mundo se tornou um monte de clickbait”.

A partir disso e de outras falas do vocalista antes da pausa da banda, é possível afirmar que ele nunca fez uma crítica negativa ao estilo de música pop. Pelo contrário, desde o início de sua carreira solo e antes do intervalo do grupo, suas falas sempre foram positivas em relação ao gênero. Por isso, os ataques que o artista tem recebido, referentes a ser chamado de “hipócrita” e seus sinônimos por cantar algo que ele supostamente criticava, não fazem sentido.

Como Damiano está reagindo às críticas

Apesar de estar sendo alvo de diversos comentários negativos pelo público geral, Funny Little Fears tem sido bem recebido pela crítica especializada. Isso comprova, ainda mais, que o hate nas novas músicas do cantor por parte dos fãs de Måneskin está ocorrendo, em sua maioria, por uma expectativa que havia sido criada pelo histórico de composições do artista e que não foi cumprida.

Após o lançamento de seu debut, Damiano postou um TikTok com sua nova música, “The First Time”, em resposta às pessoas que estavam frustradas por seu novo estilo musical. “E se você calasse a boca e apenas aproveitasse uma música de amor?”.

Nesse sentido, é possível observar que o cantor não está acatando as críticas e comentários pedindo para que ele retorne ao rock agora, e que se sente feliz com a sua nova fase. A mudança de estilo musical do cantor, aos que estão dispostos a acompanhá-lo em sua carreira solo, não deve ser vista como algo negativo. O compositor está se arriscando e descobrindo em um novo estilo, e isso não deveria ser considerado como “traição” aos fãs de Måneskin e suas músicas anteriores.

Crítica anteriores à cultura pop e a inserção do artista no meio

Como citado anteriormente, Damiano nunca criticou músicas pop, mas sim sua indústria. Isso pode levar a um questionamento: o cantor foi contra suas falas ao entrar no meio?

Se for partir das críticas referentes à cultura, pode-se afirmar que sim, de certa forma Damiano foi contra algumas de suas falas anteriores. Para um artista ser inserido no meio pop, na grande maioria das vezes, acaba sendo necessário que ele se adapte aos padrões da cultura popular, tendo que mudar seu estilo e até estratégias de marketing.

Mas as críticas voltadas ao cantor não têm sido referentes a isso, e sim ao estilo de suas novas músicas, visto que muitos pensam que o Damiano já havia criticado, mais de uma vez, músicas pop.

Portanto, sob certo viés, sim, Damiano David, ao mudar para o pop, teve que se adaptar aos requisitos da indústria, algo que já havia sido criticado por ele. Porém, as críticas negativas que ele tem recebido de fãs não têm sido sobre isso, o que acaba passando uma imagem falsa de que ele era um grande crítico negativo de composições populares.

Além disso, infelizmente não há como um artista mudar seu estilo sem acabar se vendendo, de certa forma, a ele. Por isso, a inserção de Damiano no meio popular não deve ser vista como algo negativo ou hipócrita.

Turnê Funny Little Fears

A turnê do debut de Damiano David, Funny Little Fears, irá iniciar no dia 11 de setembro, com algumas datas já esgotadas.

O cantor passará pelo Brasil no dia 7 de novembro, se apresentando no Tokio Marine Hall, em São Paulo. Aos fãs que estão engajados em sua carreira solo, a turnê é algo muito esperado.

Para aqueles que são fãs de pop, o álbum é uma forte indicação e mostra só o começo de uma grande carreira solo que Damiano tem pela frente, mesmo com a pressão negativa que muitos colocam sobre ele. Ainda, vale lembrar que o cantor estar performando no estilo pop no momento não significa que ele nunca mais irá performar músicas de rock, ou até mesmo retornar à banda Måneskin, caso ela volte à atividade.

——————————————

O artigo acima foi editado por Lívia Nomoto.

Gosta desse tipo de conteúdo? Confira a página inicial da Her Campus Cásper Líbero para mais!