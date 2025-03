The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Dono de uma aura de rebeldia e irreverência, Damiano David mostrou ao mundo toda sua ousadia e personalidade ao assumir os vocais da Maneskin, banda italiana de hard rock que chegou invadindo os primeiros lugares das listas de músicas mais ouvidas no ano de 2021. Misturando o rock ‘n roll com elementos do pop e até mesmo o funk, a banda vencedora do reality Eurovision – pontapé inicial para o sucesso mundial do grupo – conta com Victoria de Angelis (baixo), Ethan Torchio (bateria) e Thomas Raggi (guitarra).

Atualmente, o vocalista passa por uma mudança de identidade visual e musical, a que se atribui o início de sua carreira e turnê solo, com passagem pelo Brasil programada para o mês de Novembro (uma apresentação única em São Paulo, na Tokio Marine Hall). A mudança repentina gerou comentários por fãs ao redor do mundo, alguns expressando empolgação e altas expectativas sobre o novo momento da carreira do italiano; e outros demonstrando saudosismo e até certa preocupação.

A surpresa se deve ao grande contraste entre o atual visual mais sóbrio e clean, com vestimentas de cores mais clara e cabelos alinhados, e o visual antigo, que marcava presença com as roupas brilhantes ou de couro e olhos marcados por maquiagem escura. Até o momento, Damiano lançou três singles, “Silverlines”, “Born With A Broken Heart” e “Next Summer”, revelando sua aposta em uma sonoridade mais pop, algo a que sua voz tão característica ainda não tinha sido associada.

O INÍCIO E OS (BREVES) ANOS DOURADOS

Com origem em Roma no ano de 2016, a Maneskin iniciou como um projeto da baixista Victoria e do guitarrista Thomas, que estudavam juntos e que, posteriormente, conheceram Damiano e o baterista Ethan. O grupo iniciou se apresentando pelas ruas da Itália, quando tinham seus dezesseis anos de idade. Para alavancar o sucesso da carreira, resolveram apostar em uma trajetória de concursos e festivais.

A primeira inscrição foi no The X-Factor, na edição italiana de 2017, em que chegaram ao 2° lugar. Apesar de não atingir a glória máxima, a banda chamou muita atenção dos veículos de comunicação e da mídia. No mesmo ano, lançaram seu primeiro EP de estúdio, Chosen. O material conta com canções autorais e alguns covers, incluindo o hit “Beggin”, responsável pela explosão do grupo – a faixa conta com mais de 2 bilhões de streams nas plataformas de música.

No ano de 2019, lançaram seu primeiro álbum de estúdio, o Il Ballo della Vita. E, na mesma fase, saíram em uma turnê europeia que durou dois anos, com shows em sua maioria esgotados quase instantaneamente e que enfrentou a pandemia de Covid-19. A turnê contou com shows em parceria com a consagrada banda de Pop-Rock Imagine Dragons.

O ano de 2021 foi a grande virada de chave na vida dos italianos. O quarteto lançou seu segundo álbum de estúdio, o Teatro d’ira: Vol. I, que conta com a também bilionária em streams “I Wanna Be Your Slave”. O lançamento aconteceu em 19 de março, duas semanas depois da vitória da banda no festival Sanremo – o mais importante festival da canção italiana – com a canção “Zitti e Buoni“, em uma execução orquestrada de encher os olhos.

A vitória neste concurso os encaminhou diretamente ao Eurovision, participação que alavancou a carreira dos músicos e os tornou visíveis para além do que conseguiam fazer as roupas combinando e maquiagens extravagantes – não apenas na Europa, mas no mundo inteiro. O festival consagrou nomes como Celine Dion e a banda ABBA, agindo da mesma forma com a Maneskin, dando início à carreira internacional de sucesso estrondoso dos quatro jovens.

Após a consagração, a banda fez duas passagens pelo Brasil. A primeira, no ano de 2022, foi pela turnê mundial Loud Kids Tour, com um show em São Paulo e uma participação no Rock in Rio, apresentação encantadora em que performaram a canção “Love Of My Life” da banda Queen, referenciando a edição icônica de 1985.

No ano seguinte, a banda retornou em uma nova turnê mundial, a RUSH! World Tour, com intuito de divulgação do novo álbum RUSH. O álbum conta com 17 canções – 4 novas canções integraram o álbum posteriormente -, entre elas a “The Loneliest” e “Gossip”, ambas se tornando temas de novelas brasileiras da TV Globo, a primeira de Travessia e a segunda de Mania de Você. Os shows da nova turnê em solo brasileiro aconteceram em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Em toda a sua trajetória, o grupo acumulou 30 milhões de seguidores nas redes e plataformas de música, e um total que ultrapassa os 10 bilhões de streamings, somando os números do Youtube, Spotify e Soundcloud. Além disso, contam com uma participação na trilha sonora do filme biográfico de Elvis Presley, Elvis; com uma regravação da belíssima “If I Can Dream”, de autoria do Rei do Rock.

O HIATO da banda

Mesmo após o sucesso, Maneskin entrou em hiato, em que não houve aviso prévio ou tampouco um comunicado oficial. Os membros da banda se encontram se dedicando a projetos externos, e quando questionados em entrevistas, afirmam que “a banda apenas não é a prioridade no momento”.

Victoria de Angelis embarcou em um projeto solo em que atua como DJ, tendo realizado uma turnê mundial com passagem pelo Brasil em novembro de 2024. O projeto resultou em uma parceria com a cantora Anitta, “GET UP B*TCH! shake ya ass”, misturando a música eletrônica techno com o funk característico da brasileira. O projeto vai totalmente na contramão do hard rock protagonizado pela banda, celebrando a liberdade criativa e experimentação de novos cenários e possibilidades.

Já o baterista Ethan Torchio divulgou sua participação na composição da trilha sonora do documentário Ogni Pensiero Vola (Cada Pensamento Voa, em português). A produção explora temas como saúde mental e a luta contra a desinformação a respeito dessa causa. Em seu Instagram, o músico demonstra felicidade e honra pela participação no projeto, especialmente levando em conta a importância da causa que o material aborda.

Por outro lado, nos últimos meses, o guitarrista Thomas Raggi participou de shows de artistas como Patti Smith e Slash, o último em parceria com nomes como RZA, Shavo Odadjian do System Of a Down, Luke Spiller e Tom Morello.

Por fim, o direcionamento da carreira do frontman Damiano David foi a que mais causou alvoroço nas redes sociais, como anteriormente mencionado, pelo direcionamento totalmente oposto ao que já é costumeiro de ser ouvido pelos fãs da banda.

damiano e A NOVA PROPOSTA De CARREIRA

No dia 9 de setembro de 2024, os fãs foram surpreendidos com mudanças no Instagram do cantor. Ele teria arquivado todas as suas postagens até o dado momento e retirado o nome da banda de sua biografia. Além disso, foi postado um pequeno teaser em vídeo, em que ele entra em um carro de carona vestindo terno e gravata e é perguntado sobre onde gostaria de ir.

Sua resposta é: “everywhere” (a todos os lugares, em português), palavra que também compõe a legenda da postagem. O vídeo termina anunciando a data 27 de setembro, deixando os fãs alertas e com altas expectativas. Mais vídeos promocionais sucederam o primeiro, incluindo pistas de participações no que seria enfim anunciado no dia 27 – a faixa “Silverlines”, em parceria com o produtor Labrinth.

Outras postagens – dessa vez, menos promocionais – encheram novamente o feed do frontman, que desarquivou também as postagens antigas. Algumas das novas com a legenda “This is the first day of my life” (Esse é o primeiro dia da minha vida, em português). Em meio a fotos em estúdio e de momentos da vida pessoal de Damiano, enfim veio o anúncio de seu próximo trabalho: “Born With a Broken Heart”.

A canção foi bem recebida – apesar do estranhamento à sonoridade pop e dançante -, sendo tocada nas rádios e tendo impressionante desempenho nas plataformas de streaming, bem como diversos covers sendo realizados por fãs e postados no TikTok. A canção também foi apresentada por Damiano no programa de TV norte-americano The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

O próximo e mais recente lançamento do cantor foi a belíssima balada “Next Summer”, que contou com forte divulgação prévia no TikTok, feita por um trecho do seu refrão, além da mostra dos bastidores da produção do videoclipe que a canção também recebeu. Seu lançamento ocorreu no dia 28 de fevereiro de 2025.

uma análise FAIXA A FAIXA

1. Silverlines

A primeira faixa, símbolo de um pontapé inicial dessa nova fase, fala justamente sobre renascimento e recomeços. Cheia de mistérios, não possibilita interpretar totalmente a nova proposta, especialmente quanto ao estilo da sonoridade dessa nova fase. Mesmo assim, a canção não deixou de explorar toda a potência vocal de Damiano, transformando-a em uma viagem emocional de reflexão e também dúvida, de certa forma.

A letra de “Silverlines” sugere um momento de transformação brusca, apresentando inclusive muita dualidade, principalmente entre “luz e trevas”, “passado e futuro” e “tristeza e felicidade”. Nessa canção, o frontman afirma que finalmente encontrou a paz, a integridade plena e até mesmo a felicidade depois de momentos de escuridão, celebrando a capacidade humana de ressignificar momentos difíceis em coisas boas e até mesmo bonitas.

2. Born With a Broken Heart

Diferentemente da primeira faixa lançada, “Born With a Broken Heart” vai direto ao ponto e entrega uma canção pop dançante, trazendo consigo um videoclipe recheado de referências a obras como La La Land: Melodia de Amor (2016) e Cantando na chuva (1952). A canção explora os temas de dilemas emocionais em combinação com a aceitação pessoal, que, no caso, se torna um empecilho para que o eu-lírico consiga aceitar ser amado e perder seus medos e inseguranças.

Em entrevista com a iHeartRadio de Nova York, Damiano afirmou que a letra dessa canção é bastante pessoal e que foi escrita no início de seu relacionamento com a atriz e cantora Dove Cameron – que sem dúvidas desempenhou um papel fundamental na grande transformação na vida do cantor -, e retrata justamente seus medos e inseguranças em relação a estar pronto para entrar em outro relacionamento sério.

3. Next Summer

Com dose extra de melancolia e paixão, “Next Summer” é uma balada de voz e violão com uma sonoridade totalmente acolhedora. O lançamento mais recente de Damiano é uma representação de um momento de desilusão amorosa, em que o eu-lírico se faz disponível para a pessoa amada – que se encontra comprometida com outra – quando tiver seu coração partido, de forma que ele ficará esperando pelo dia em que isso de fato ocorrerá e, de certa forma, expressa seus desejos de que isso ocorra. É uma canção que reflete a complexidade das relações amorosas e o processo de lidar com uma separação quando ainda se encontra preso a esse antigo relacionamento.

Além das três canções autorais, Damiano também lançou um cover da canção “Nothing Breaks Like a Heart” como material exclusivo para as plataformas do Spotify. A potente e característica voz grave e rasgada adicionou boas doses de impacto e personalidade à canção de autoria da estrela Miley Cyrus.

O QUE ESPERAR?

Todas essas mudanças refletem um alto nível de maturidade adquirida por Damiano David, sendo essa provavelmente a palavra-chave por trás de toda a construção de sua nova identidade artística. Espera-se que essa maturidade, elegância e personalidade seja refletida no material que está por lançar. A expectativa é de que o frontman continue surpreendendo a cada lançamento com canções independentes e diferentes, sem perder a essência e a personalidade que nunca deixou de ter.

No momento, assistimos renascer o menino irreverente e rebelde como um homem preocupado em retratar temas pessoais e emocionais, mostrando que finalmente se encontrou fora da banda que fez sua voz rasgada e característica ser ouvida e reconhecida pelo mundo inteiro.

Não seria justo abandonar toda a trajetória que o trouxe até aqui – e por sorte, ele não o faz -, mas é de extrema importância a celebração da liberdade criativa, da independência, e principalmente da criação de um local onde Damiano David possa trabalhar suas ideias sem se prender a uma expectativa global e ao interesse de diversas outras pessoas, de forma que ele possa mostrar ao mundo quem é.

