Conheça Raye, cantora britânica do novo sucesso “Where is my husband!”

Sensação do R&B, autora do hit “Escapism” e dona do recorde de indicações do Brit Awards, a cantora Raye está ganhando cada vez mais reconhecimento e visibilidade na internet. Com vocais poderosos e composições envolventes, a britânica voltou ao Hot 100 da Billboard com o novo sucesso “Where is my husband!”. Se você ainda não a conhece, fica tranquila que a Her Campus Cásper Líbero vai apresentar ela hoje.

O começo de carreira de raye

Rachel Agatha Keen nasceu em Londres, em 24 de outubro de 1997. Vinda de berço musical, iniciou no canto ainda nova, atuando na igreja local, o que fez nascer uma grande paixão por música gospel, que foi rapidamente seguida de novos interesses como Jazz, Soul e R&B. Nesse mesmo período descobriu suas primeiras grandes inspirações: Lauryn Hill, Billie Holiday e principalmente Nina Simone, que em entrevista para a Vogue, descreveu como uma “divisora de águas” em sua vida.

Raye escreveu sua primeira canção aos 15 anos de idade, intitulada “Hotbox”, contando sobre as próprias experiências no período escolar, inclusive o uso da maconha. Seu primeiro EP, “Welcome to the Winter” foi lançado em 2014, quando tinha 17 anos, mas foi em 2016, com a faixa “By Your Side”, produzida por Jonas Blue, que ela experimentou seu primeiro grande sucesso nas paradas do Reino Unido.

Composição e batalha jurídica

Como compositora, ganhou mais espaço e reconhecimento dentro da indústria. Durante o tempo que se dedicou a essa tarefa, escreveu para grandes nomes, como Beyonce, Rihanna, Anitta, John Legend, Little Mix e David Guetta. Enquanto isso, brigava com a própria gravadora para lançar seu primeiro álbum, que já estava pronto antes mesmo de assinar o contrato.

Ao se abrir na internet sobre suas dificuldades, recebeu apoio de colegas da indústria, como Charli XCX. Raye relata que suas verdadeiras vontades dentro da música eram deixadas de lado por não serem consideradas músicas que venderiam.

“Há uma pressão terrível em cima dos artistas contratados para fazer uma música de sucesso. Mas nunca quis ser uma artista que criasse música para vender – queria criar música que fosse arte para mim”, falou também a Vogue.

Depois de uma extensa batalha jurídica, em 2021 ela conseguiu romper com o contrato, começando a atuar como artista independente e finalmente lançar o primeiro álbum.

My 21st Century Blues

Lançado em 2023, o álbum de estreia foi extremamente aclamado pelo público e pela crítica. Raye alcançou o 58º lugar no Billboard 200 nos Estados Unidos e o single “Escapism” ficou em primeiro lugar nas paradas do Reino Unido, recebendo sete indicações ao BRIT Awards 2024, o maior número recebido por um único artista na história da premiação, ganhando seis prêmios. Foi também a primeira mulher a vencer na categoria de compositora do ano.

O álbum transita entre estilos, indo de clássicos da música negra para o mais atual da cena pop. Ele é uma carta aberta sobre traumas, luta e resistência, numa mistura que faz querer dançar e chorar ao mesmo tempo. Raye afirma que 60% do álbum são músicas antigas ou já idealizadas por ela a anos, como “Flip a Switch”, “Oscar Winning Tears” e “Worth It”.

Where is my husband!

Este ano, retornou quebrando as paradas de sucesso. O mais novo EP, “Where is my husband!”, traz consigo uma letra divertida, mas ainda com teor romântico, e melodia animada. O hit estourou no tiktok, com direito a coreografia e milhares de vídeos com a canção de fundo.

A música foi apresentada ao vivo no intervalo do jogo entre Minnesota Vikings x Cleveland Browns, pela NFL, em Londres, no começo de outubro. Acompanhada por uma orquestra e um coral, a performance arrancou elogios ao redor do mundo e aumentou as especulações sobre o lançamento de um novo álbum. Será?

