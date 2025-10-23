Conheça McKenna Grace e Mason Thames, o novo casal que está conquistando Hollywood

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

McKenna Grace e Mason Thames vão protagonizar a mais nova adaptação literária Se Não Fosse Você, baseada no livro de mesmo nome da autora best-seller, Colleen Hoover. Além de dividirem o protagonismo no filme, os dois também se tornaram um dos casais mais comentados do momento.

Os rumores sobre um possível relacionamento começaram depois que McKenna publicou um vídeo no TikTok em que ela e Mason se beijam. O vídeo rapidamente viralizou e já ultrapassa 30 milhões de visualizações. Mesmo sem nenhuma confirmação oficial por parte dos atores, os dois já foram vistos juntos em diversas ocasiões, incluindo na pré-estreia do live-action de Como Treinar o Seu Dragão, o que só aumentou as especulações dos fãs sobre um possível romance fora das telas.

McKenna Grace: a estrela prodígio que conquistou Hollywood

A atriz McKenna Grace começou sua carreira ainda na infância e logo chamou atenção em Hollywood por sua habilidade em atuar em papéis intensos e emocionantes. Ela ganhou destaque com o filme Gifted, em que atuou ao lado de Chris Evans. Desde então, McKenna vem acumulando grandes produções no currículo.

A atriz fez parte dos dois filmes mais recentes da franquia Os Caça-Fantasmas, consolidando seu espaço também em longas de grande bilheteria. Além disso, participou de Capitã Marvel, interpretando a versão jovem da heroína vivida por Brie Larson. Com apenas 18 anos, ela já se firmou como uma das artistas mais versáteis e promissoras da geração.

Mason Thames: o novo queridinho do cinema

Mason Thames ganhou grande destaque após sua atuação no filme de terror O Telefone Preto, em que contracenou com Ethan Hawke. O sucesso do longa impulsionou sua carreira e fez dele um dos jovens atores mais promissores de Hollywood.

Em 2025, Mason viveu um ano especialmente movimentado, protagonizando três produções que chegaram aos cinemas, entre elas, a aguardada continuação de O Telefone Preto e o live-action de Como Treinar o Seu Dragão, em que interpreta Soluço. O ator vem mostrando versatilidade ao transitar entre o terror e a fantasia, conquistando o público jovem.

Rumores, beijos e química nas telas

Mesmo com o anúncio de que os dois trabalhariam juntos na adaptação de Se Não Fosse Você, esse não foi o início das especulações sobre um possível romance entre McKenna e Mason. Tudo começou quando a atriz publicou em seu TikTok (@mckennagrace) um vídeo em que os dois aparecem se beijando, o que rapidamente viralizou. Depois disso, outros vídeos em que eles aparecem em trends fofas de casal também foram publicados no perfil da atriz e só aumentaram os rumores.

Além das redes sociais, McKenna e Mason também foram vistos de mãos dadas enquanto passeavam por Nova York, o que fez os fãs acreditarem ainda mais no relacionamento. A química entre os dois ficou ainda mais evidente nos trailers de Se Não Fosse Você, e na recente entrevista que concederam juntos ao Buzzfeed, com cachorros no estúdio, só reforçou o quanto eles parecem à vontade juntos.

Até o momento, nenhum dos dois confirmou oficialmente o namoro, mas os fãs já consideram o casal um dos favoritos de Hollywood.

Se Não Fosse Você: drama, segredos e segundas chances

Nessa adaptação, acompanhamos Morgan e Clara, mãe e filha que acabam de perder dois entes queridos em um trágico acidente de carro. Além do marido, Morgan também perdeu a irmã, e agora precisa lidar com a crescente distância entre ela e Clara, uma relação que se complica ainda mais após a morte do pai da jovem, que era o ponto de equilíbrio entre as duas.

Para piorar, Morgan foi mãe muito cedo e faz de tudo para que a filha não repita seus “erros”, o que só torna o relacionamento entre elas ainda mais tenso e desgastado. No meio de todo esse luto e conflito, segredos de família começam a vir à tona, forçando as duas a encarar o passado enquanto tentam reconstruir suas vidas, Morgan em busca de recomeço, e Clara tentando achar o amor.

———————————–

O artigo acima foi editado por Carol Malheiro.

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira o Her Campus Cásper Líbero para mais!