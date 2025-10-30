Conheça Heidi Klum: a rainha do Halloween e suas fantasias icônicas

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Dedicação é pouco para descrever o quanto Heidi Klum se empenha para o Halloween. Desde 2000, a modelo alemã transforma a data mais assustadora (ou melhor, mais icônica) do ano em um verdadeiro espetáculo — com festas grandiosas e fantasias elaboradas.

Nascida em 1973, na cidade de Bergisch Gladbach, na Alemanha, Heidi começou sua carreira no início dos anos 1990, quando venceu um concurso de moda que mudou sua vida.

Desde então, construiu uma trajetória sólida como modelo, apresentadora, produtora e empresária, tornando-se um dos rostos mais reconhecidos do mundo fashion. Foi uma das principais estrelas da Victoria’s Secret, estampou capas de revistas internacionais e comandou programas de sucesso como Project Runway e Germany’s Next Topmodel.

Mas, além de seu impacto na moda e na televisão, Heidi também é conhecida como a “Rainha do Halloween”. A cada ano, ela se supera com grandes produções e maquiagens complexas que a tornam irreconhecível. Suas festas se tornaram lendárias em Hollywood, se transformando em um evento aguardado pelos fãs e pela imprensa.

Heidi está sempre pronta para surpreender, e aqui te mostramos o porquê com suas fantasias mais marcantes ao longo dos anos.

2006

Referenciando a história bíblica de Adão e Eva, nossa diva está fantasiada de maçã com uma cobra de adorno, nessa época ela estava grávida de oito meses esperando o Johan Samuel, seu terceiro filho.

2011

Na falta de uma, foram duas! A primeira fantasia de Heidi foi inspirada no corpo humano — uma representação impressionante dos órgãos internos. Logo depois, ela surpreendeu novamente, surgindo com uma fantasia super-realista de macaco.

2013

Sem medo de envelhecer, Klum se veste de uma versão mais velha dela mesma, podemos ver até mesmo as veias nas pernas. Em uma entrevista para o The New York Post em 2015, ela comentou, divertida, “Ninguém me reconheceu, e quase tive que pedir a todos para me deixarem entrar na minha própria festa!”

2015

Com seu rosto irreconhecível, a modelo demorou dez horas para se transformar em uma das personagens mais sensuais do cinema: Jessica Rabbit. Muitos comentaram que ela iria fantasiada da celebridade Kim Kardashian esse ano por causa das próteses.

2018

Aqui um grande marco aconteceu, foi a primeira vez que Klum usou uma fantasia em casal com seu atual marido. Ela se vestiu de princesa Fiona, enquanto o então namorado, Tom Kaulitz, foi de Shrek. Os dois passaram horas na produção, uma verdadeira prova de amor (e de dedicação ao Halloween).

2019

Foram necessárias 12 horas para que a fantasia de Heidi Klum ficasse pronta, quem diria que uma criatura alienígena grotesca, com tripas à mostra e o cérebro exposto, conquistaria tanto o público?

2022

Depois de dois anos sem looks memoráveis por conta da Covid-19, Klum voltou com tudo, surpreendendo ao aparecer em sua festa vestida de minhoca.

2023

Em entrevista à People, Klum revelou: “Eu queria ter um monte de gente, e todos nós nos tornarmos uma coisa só. E, na minha cabeça, essa coisa era um pavão.” E foi exatamente isso que ela entregou!

2024

Não contentando apenas com a Terra, a modelo decidiu se fantasiar com seu marido Tom Kaulitz, de E.T.s. Para dar um toque especial, Klum usou uma peruca loira e acessórios que completaram o visual.

Uma coisa é certa, Heidi Klum não desaponta quando o assunto é Halloween. Agora, só nos resta aguardar qual será a surpresa de 2025.

