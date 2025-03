Conheça Emilia Mernes, cantora argentina que está chamando atenção no Brasil

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

A música latina tem conquistado cada vez mais espaço entre os brasileiros, e um dos nomes que vem se destacando recentemente é o da argentina Emilia Mernes. Nascida em Nogoyá, província de Entre Ríos, em 26 de outubro de 1996, María Emilia Mernes Rueda iniciou sua trajetória musical como vocalista da banda de cumbia Rombai, e, em 2018, decidiu seguir carreira solo, iniciando uma nova fase em sua jornada artística.

Em 2022, lançou seu primeiro álbum de estúdio como solista, Tú Crees en Mí?, que foi um grande sucesso, alcançando a 4ª posição na parada Top Álbuns Global do Spotify. O projeto consolidou sua carreira solo, trazendo uma sonoridade envolvente e letras emocionantes que rapidamente conquistaram o público.

Já em 2023, lançou MP3, um álbum inspirado na estética dos anos 2000, trazendo uma fusão nostálgica de pop, reggaeton e R&B. Com batidas vibrantes e referências a ícones da época, o disco apresentou hits contagiantes e colaborações de peso, como “No_se_ ve.mp3” com a cantora brasileira Ludmilla, sendo seu videoclipe mais assistido com mais de 245 milhões de visualizações.

EMILIA E BRASILEIROS

Emilia sempre deixou claro seu desejo de explorar novos gêneros musicais e se aprofundar na cultura brasileira. Além de sua colaboração com Ludmilla, ela também participa da canção “Alegría”, ao lado do cantor argentino Tiago PZK e da brasileira Anitta. Seu lançamento mais recente, “Bunda”, que marcou o início de sua nova era, é uma parceria com Luísa Sonza, reforçando sua conexão com o público brasileiro e sua versatilidade artística.

Recentemente, a cantora veio ao Brasil para promover seu mais novo single, “Bunda”. Sua passagem pelo país começou em São Paulo, onde foi convidada especial de Luísa Sonza no bloco de Carnaval Modo Surto. Durante a apresentação, encantou o público ao demonstrar familiaridade com diversas músicas brasileiras. “É um sonho estar aqui”, declarou a cantora emocionada durante sua performance.

Emilia seguiu para o Rio de Janeiro, onde se apresentou ao lado de Luísa Sonza na festa do Big Brother Brasil, o reality show mais assistido do país. Aproveitando a energia do Carnaval, continuou a divulgação de “Bunda” e marcou presença no Nosso Camarote, novamente ao lado de Luísa.

Para encerrar sua estadia no Brasil, foi convidada por Dennis DJ para uma participação especial no Baile do Dennis, reforçando ainda mais a conexão com o público brasileiro. A passagem da argentina pelo país não apenas consolidou sua presença no cenário musical nacional, mas também deixou claro seu desejo de retornar em breve para um show solo.

Se você quer conhecer um pouco mais sobre Emilia, esse é o momento perfeito. Recomendamos a playlist This is Emilia no Spotify para que conheçam mais e, quem sabe, descubram sua nova música favorita!

————————————————————————————————–

O artigo acima foi editado por Clara Rocha.

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira a página inicial da Her Campus Cásper Líbero para mais!