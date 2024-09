Conheça Cassandra, a princesa troiana citada por Taylor Swift em “The Tortured Poets Departament: The Anthology”

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

The Tortured Poets Department é o décimo primeiro álbum de Taylor Swift, lançado em 19 de abril de 2024. Duas horas após o lançamento da primeira versão, o segundo volume com o subtítulo The Anthology, foi liberado, contendo 31 músicas, sendo 15 delas completamente novas.

Em termos musicais, é um álbum com influências vindas do rock e do country. Convidados como Post Malone e Florence and The Machine estão presentes. As canções refletem sobre sua vida como um todo, passando através de temas como ilusão, raiva, luto e amor.

A música “Cassandra” explora a dor e frustração de não ser ouvida, a cantora e compositora usa a figura da mitologia grega como personagem principal da narrativa que está contando. Existem diversas versões desse mito, mas duas delas têm maior destaque.

“So they killed Cassandra first ‘cause she feared the worst

And tried to tell the town

So they set my life in flames, I regret to say

Do you believe me now?” “Então eles mataram Cassandra primeiro porque ela temia o pior

E tentei contar à cidade

Então eles incendiaram minha vida, lamento dizer

Você acredita em mim agora?”

A primeira relata que Cassandra tornou-se uma jovem de grande beleza e devota servidora de Apolo. A lenda diz que a princesa era tão dedicada que o próprio deus se apaixonou por ela e lhe ensinou os segredos da profecia. Ela, por sua vez, tornou-se, posteriormente, uma profetisa. Entretanto, quando se negou a dormir com Apolo, o filho de Zeus, contrariado, lançou uma maldição sobre ela, fazendo com que ninguém jamais acreditasse em suas profecias. Assim, Cassandra passou a ser considerada louca ao tentar comunicar a população sobre quaisquer previsões que tivesse, principalmente quando se tratava da Guerra de Troia.

Já a outra, nos conta que Apolo se apaixonou por Cassandra, considerada a princesa mais bela das filhas de Príamo, rei de Troia, e oferecera-lhe o dom da profecia em troca do seu amor. A princesa troiana aceitou a proposta e recebeu o dom, mas depois se recusou a cumprir com a sua parte do acordo. Então, Apolo retirou o dom da persuasão de Cassandra, fazendo com que ninguém acreditasse nas suas profecias.

Na canção, Taylor Swift traz o mito para uma narrativa em que ela e Cassandra são colocadas na mesma posição. Ambas tentam alertar os outros sobre os perigos iminentes e são ignoradas e silenciadas. A música toca em algo que pode ser levado como hipocrisia, de acordo com as linhas que mencionam “a família, a pura ganância, o coro cristão“. Outro ponto que podemos relacionar a isso, seria o próprio refrão, ‘“Então, eles mataram Cassandra primeiro porque ela temia o pior”.

Além do mais, a canção utiliza outras metáforas que reforçam a intensidade do sofrimento de Cassandra, estendendo para qualquer pessoa que se sinta impotente e ignorada ao tentar revelar uma verdade. A história de Cassandra é frequentemente vista como um símbolo da tragédia de saber a verdade, mas ser incapaz de alterar os acontecimentos por ninguém acreditar em sua palavra.

