Conheça a Plan International Brasil: Trabalhando por um futuro melhor para crianças e adolescentes

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

A Plan International Brasil é uma organização sem fins lucrativos que atua desde 1997 em regiões do país onde as desigualdades sociais são mais profundas. O foco do trabalho é garantir os direitos de crianças e adolescentes, especialmente meninas, e abrir caminhos e possibilidades para que elas possam viver com mais dignidade, segurança e oportunidades reais, comprometida em romper os ciclos de violência que afetam meninas, criando um futuro justo, seguro e equitativo para todas as pessoas.

A Plan faz parte de uma rede global presente em mais de 80 países e, no Brasil, desenvolve projetos em comunidades de estados como Maranhão, Piauí, Bahia e São Paulo. Mais do que oferecer ajuda pontual, a ONG trabalha lado a lado com as comunidades, criando soluções a longo prazo que envolvem educação, saúde, proteção contra violências, igualdade de gênero e incentivo à participação social.

O acompanhamento não é apenas individual, as crianças que são apadrinhadas recebem, também, o acompanhamento residencial. A comunidade inteira em situação de vulnerabilidade social é assistida pela Plan Brasil e recebe apoio por meio de programas integrados que visam promover o desenvolvimento sustentável, a equidade de gênero, o acesso a educação de qualidade, saúde, água e a promoção da proteção infantil, fortalecendo as capacidades locais e incentivando a participação ativa das famílias e crianças nas decisões que impactam suas vidas.

“Nossa atuação em projetos, programas e advocacy visa garantir direitos e instrumentalizar crianças e adolescentes, além de dar formação à rede de apoio. Nos últimos dois anos, nos dedicamos a acompanhar e encaminhar as violações de direitos identificadas por nossas equipes, seguindo nossa Política de Salvaguarda. São mais de 500 casos, com crianças e adolescentes fora da escola, gravidez precoce, doenças e casamento infantil” Comenta Cynthia Betti, CEO da Plan International Brasil.

Como a Plan Brasil Atua na Prática

O trabalho começa ouvindo quem está no centro da questão: meninas, meninos, jovens, famílias, lideranças locais. A Plan Brasil acredita que ninguém entende melhor os problemas de uma comunidade do que quem vive nela todos os dias. A partir dessas conversas, a equipe desenvolve projetos voltados para as reais necessidades daquela região. A atuação da ONG é dividida em cinco áreas principais: educação; proteção contra violências e abuso; direitos sexuais e reprodutivos; empoderamento econômico e acesso ao mercado de trabalho; participação cidadã e protagonismo jovem.

Esses projetos são realizados com o apoio de escolas públicas, organizações locais, conselhos tutelares e outros parceiros. A ideia é somar forças com quem já está no território e garantir que os resultados sejam consistentes e duradouros. O trabalho é monitorado de perto e os dados são publicados em relatórios abertos, para garantir transparência em tudo que é feito.

“Costumo dizer que a ‘Plan é vida’, porque mudou a minha e tenho certeza de que vai alcançar meninas que vão saber o que é ser uma menina da Plan. Serei uma delegada que defende meninas e mulheres, em busca de um mundo mais igualitário”. Lariely, 14 anos, participante do Escola de Liderança para Meninas no Piauí

Como Você Pode Ajudar

A Plan Brasil depende de apoio para continuar fazendo esse trabalho. E há várias formas de contribuir:

Fazendo uma doação mensal e apadrinhando uma criança ou adolescente. Esse dinheiro ajuda não só aquela pessoa, mas toda a comunidade onde ela vive.

Apoiando um projeto específico, caso você se identifique com a causa.

Se você tem uma empresa, pode formar uma parceria com impacto real e mensurável.

Compartilhando o trabalho da ONG nas redes sociais, para que mais gente conheça e se envolva. O IG é @planbrasil.

A Loja Plan Brasil é um ambiente virtual que conta com produtos exclusivos e livros escritos por autoras e ilustradoras comprometidas com a promoção da igualdade de gênero, da diversidade e dos direitos das crianças, oferecendo ao público a oportunidade de consumir de forma consciente e apoiar diretamente os projetos desenvolvidos pela organização.

Cada ação sua ecoa em vidas inteiras e em comunidades inteiras!

Toda ajuda importa: um passo a mais por um futuro melhor

Se você acredita que toda criança merece crescer com dignidade, com acesso à educação, à saúde e longe da violência, a Plan International Brasil compartilha desse mesmo sonho — e está agindo para torná-lo realidade. Você pode fazer parte disso. Às vezes, ajudar não significa doar dinheiro. Compartilhar, conversar sobre o que a ONG faz e se envolver já é um passo enorme. Conheça o trabalho da Plan Brasil. Vale a pena se inspirar e, quem sabe, inspirar outras pessoas também.

—————————–

O artigo acima foi editado por Beatriz Tomagnini.

Gosta deste tipo de conteúdo? Confira a página inicial da Her Campus Cásper Líbero para mais!