Como Treinar o Seu Dragão (Live Action): vale a pena assistir?

No sábado dia 12 de junho, o filme em live action de Como Treinar o Seu Dragão, dirigido por Dean DeBlois, será lançado nas telas do cinema brasileiro. Com sessões de pré-estreia desde 7 de junho, as salas dos cinemas já estão lotadas, desde crianças até adolescentes e adultos revivendo memórias de infância.

Com a onda de lançamentos e produções de live action (alguns não tão bons), a ideia virou mais uma preocupação para os fãs de animações do que algo positivo. Seja a mudança de roteiro ou pelo audiovisual e ambientação que não supera a magia trazida pelos desenhos em 2D ou 3D, a preocupação é grande.

Porém quando se trata do Live Action de Como Treinar o Seu Dragão, todos podem ficar tranquilos, a história é igual ao desenho, tendo até diálogos conhecidos da animação. O enredo é inspirado na série de livros da autora Cressida Cowell, que conta sobre a vida na Ilha de Berk, onde dragões e vikings são inimigos a muitos séculos, mas um laço improvável nasce a partir do encontro de Soluço, filho do chefe da ilha e Banguela, um dragão Fúria da Noite.

Protagonizado por Mason Thames (Soluço), Nico Parker (Astrid) e Gerard Butler (Stoico, O Imenso), que deu a voz a animação do personagem, o Live Action garante um roteiro fiel, mas com algumas mudanças sutis que trazem uma carga mais dramática para as cenas, em parte devido a atuação e os sentimentos que os personagens transparecem com o olhar.

Um ponto interessante é ver algumas narrativas extras que são abordadas no Live Action, ainda que superficiais, como a ambição da Astrid, a origem de Berk e a relação difícil do Melequento (Gabriel Howell) com o pai. Talvez essas novas histórias sejam exploradas no live action de Como Treinar o Seu Dragão 2 já confirmada.

As cenas das primeiras interações entre o Soluço e o Banguela, trazem aquela emoção que o desenho apresenta, a dinâmica de amizade entre os personagens é muito bem colocada e em diversas falas do Soluço o espectador vê como ele se identifica com o Fúria da Noite.

O filme é extremamente fiel à animação, então por que assistir o Live Action se é a mesma história? A experiência sensorial e visual atrelada a mensagem que a animação passa é o ponto principal do filme. A caracterização e cenário são extremamente realistas, juntamente com a famosa trilha sonora de John Powell, a experiência na sala de cinema emociona qualquer público.

O CGI somado aos grandes esforços dos efeitos práticos, apresenta detalhes da ilha que foi praticamente construída no Norte Europeu para o filme, os dragões são adaptados até os mínimos detalhes com textura e realidade incrível, ainda sim apresentam feições amigáveis e fofas que todos amam na animação.

O filme traz para os fãs uma sensação de acolhimento e respeito pela franquia e animação original e é interessante para um público novo. É uma adaptação imersiva que conquista não só as crianças, mas atrai também um público mais velho. Como Treinar o Seu Dragão o live action é uma experiência que realmente vale a pena.

