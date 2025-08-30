Como manter o foco em um mundo lotado de distrações?

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Sabe aquele momento em que você está preparado para fazer alguma coisa – seja trabalhar, ler um livro, fazer um trabalho acadêmico – e acaba pegando o celular para ver uma mensagem ou até mesmo verificar a hora? E quando se dá conta, acaba se perdendo profundamente no labirinto das redes sociais. Aquele sentimento terrível de ver que você ficou minutos – ou até horas – preso ali vem à tona. Em um mundo lotado de distrações, nosso cérebro já está quase que programado para pausas e interrupções ao longo dos compromissos. Mas então, como manter o foco em um mundo repleto de dispersões?

Estímulos infinitos e o magnetismo das redes sociais

As redes sociais são projetadas exatamente para prender nossa atenção. Passamos horas rolando a timeline, nos bombardeando com inúmeros conteúdos, sejam eles informativos ou não. Em uma matéria feita pelo Jornal da USP, o psicólogo e psicanalista Leonardo Goldberg comenta que, mesmo que não tenha mais nenhuma novidade, a tela vai rolar de uma maneira infinita como se houvesse sempre alguma coisa a mais para aparecer, e assim, perdemos a noção do tempo justamente por não ter uma pausa. Além disso, como o algoritmo conhece profundamente nossas preferências e gostos, escapar desse ciclo de entretenimento programado torna-se uma tarefa ainda mais difícil.

A atenção fragmentada também é outro ponto preocupante que vem se tornando cada vez mais real em um mundo saturado de estímulos. Isso acontece quando tentamos nos concentrar em várias coisas ao mesmo tempo. Quem nunca se pegou almoçando enquanto assiste a um vídeo no YouTube, ou acompanhando uma série com o celular aberto no X (Twitter)?

Esse excesso de estímulos vem acontecendo com cada vez mais frequência na nossa vida. E percebendo isso, muitos criadores de conteúdo usam, inclusive, aquela técnica da tela dividida, em que o vídeo principal aparece ao lado de um conteúdo completamente aleatório, justamente para prolongar nossa permanência diante da tela.

O problema é que, ao reproduzirmos esse padrão, tarefas simples como estudar, trabalhar ou até descansar ficam cada vez mais difíceis. Qualquer sinal de outro estímulo é suficiente para nos levar à distração.

e Como parar com esse ciclo vicioso?

É extremamente complicado sair desse ciclo, porém, quando você percebe que isso vem afetando sua rotina e produtividade ao longo do dia, certos hábitos podem ser mudados aos poucos. Isso não significa que exista uma regra a ser seguida – afinal, quem não gosta de passar um tempo afundado na cama “scrollando” o TikTok? Não precisa se sentir culpado nem inferior por isso, nem mesmo com aquelas pessoas que exibem uma rotina aparentemente perfeita em vídeo; pode ter certeza de que aquilo não representa quase nada da realidade.

Então, aqui vão algumas dicas para quem quer tentar sair desse vício de distrações:

Estabeleça pequenas metas: colocar pequenos prazos e metas para o dia, ou para as próximas horas, mesmo que pequenas, pode ajudar. Essas pequenas conquistas funcionam como estímulos positivos para o cérebro, gerando mais motivação para continuar.

Foque em uma coisa de cada vez: estamos muito acostumados com diversos estímulos de uma vez só, por isso, focar em apenas uma tarefa por completo, estar realmente presente no momento, seja na hora de comer, de se arrumar, ou até de escutar uma música, vai ser muito mais prazeroso e proveitoso. Assim, quando você realmente precisar se concentrar em uma tarefa mais complexa, vai ser muito mais fácil.

Priorize as bases fundamentais: priorizar os hábitos como o sono e a alimentação são extremamente importantes. Parece óbvio, mas muitas vezes pulamos essas etapas e as deixamos em segundo plano. No entanto, isso é a base para uma rotina equilibrada e faz toda a diferença no dia a dia.

Encontre um hobby: colocar atividades que sejam prazerosas para você durante a sua rotina e que faça você se sentir bem se dedicando 100% para aquilo faz total diferença. Isso pode te ajudar a encontrar aquele tempo seu com você mesmo, quase que como um respiro da rotina caótica, sem que nada te atrapalhe.

Viver em um mundo cheio de distrações é um desafio que vai estar cada vez mais presente na nossa realidade. O importante é saber equilibrar com pequenas mudanças de hábito e ter mais consciência sobre o tempo que passamos nas telas, sem deixar que isso controle totalmente a nossa rotina.

