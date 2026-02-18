Como Luciana Diniz muda a realidade feminina no hipismo brasileiro

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Além de diversos títulos significativos na modalidade de salto, Luciana Diniz conquistou o lugar mais alto do pódio no GP5* Longines CSIO5, em Abu Dhabi, no dia 15 de Fevereiro.

Na sexta-feira que antecedeu a vitória, a soma de sua performance foi o que garantiu a terceira posição para a equipe brasileira nesta primeira fase da Copa das Nações.

Após passar 16 anos defendendo Portugal, a atleta com participação em cinco olimpíadas, voltou a saltar pela bandeira brasileira em 2022. Desde então, Luciana se tornou um exemplo para as atletas no Brasil por ser a única imagem feminina na seleção nacional, e uma das únicas mulheres brasileiras a competir em níveis tão altos.

um marco em 2026

Em 2026, o Brasil retornou à elite da competição por equipes da Copa das Nações ao integrar o Top 10 das melhores nações na modalidade de salto no hipismo mundial.

Além de Luciana, outros quatro nomes brasileiros que se dirigiram aos Emirados Árabes para a primeira etapa do campeonato foram: Luiz Felipe de Azevedo Neto, João Victor Castro Aguiar Gomes de Lima, e Pedro Junqueira Muylaert.

Na disputa por equipes, os resultados se deram por duas voltas de cada competidor e um descarte por equipe. Dentre os quatro, Luciana foi a única a finalizar as duas voltas sem penalidades, o que garantiu o terceiro posto à equipe brasileira.

Na sequência, apenas dois dias após a competição por equipes, a atleta entrou na disputa individual e, dentre os 50 conjuntos, foi um dos 13 a habilitar-se para o segundo percurso. Com apenas um ponto perdido, Luciana sagrou-se campeã do Grande Prêmio, um marco não apenas para a nação, mas para mulheres do mundo inteiro.

vertigo du desert

Nenhum conjunto vence sem o esforço de ambos os lados e, nesse caso, a dupla de Luciana Diniz para Abu Dhabi foi o Grande Vertigo Du Desert. Um tordilho, sela francesa, filho de Mylord Carthago, e de impressionantes 17 anos.

Além de atuar de forma brilhante, o cavalo destaca-se justamente por conquistar vitórias tão significativas aos 17 anos, uma idade que já é considerada adequada para a aposentadoria de cavalos atletas.

por que luciana é fora do comum?

É evidente que a trajetória de Luciana não é algo do cotidiano de todos que decidem viver do esporte, mas, ainda assim, ela é um ponto fora da curva por outros fatores.

Apesar deste ser um esporte muito abrangente quanto à faixa etária, é sempre improvável a ideia de que atletas após os 40 anos se mantenham em níveis altos e continuem se aprimorando.

Mas Luciana, aos 55 anos, está em plena forma e, ao longo de sua trajetória, conta com 1893 competições registradas pela FEI (Federação Equestre Internacional).

Outro fator, é o simples fato de ser mulher. O hipismo é o único esporte em que homens e mulheres competem como iguais, porém, marcadores indicam que enquanto em níveis iniciantes a participação feminina é de 80%, o número cai para 25% em níveis mais técnicos.

Resultados como esse mostram o quão significante é a presença e o desempenho de Luciana em provas tão fortes quanto as de 1.60m.

Por fim, entre os pontos que diferenciam Luciana Diniz, está o fator etário de Vertigo – seu cavalo e parceiro nos concursos mais recentes – que, como comentado, seria uma desvantagem.

Em meio a diversos fatores que poderiam desfavorece-la, Luciana Diniz se sobrepõe e destaca-se, construindo um legado de marcos e conquistas que agregam ao hipismo brasileiro e à vida de cada atleta que sonha com esse esporte.

