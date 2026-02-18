Como Luciana Diniz muda a realidade feminina no hipismo brasileiro

Além de diversos títulos significativos na modalidade de salto, Luciana Diniz conquistou o lugar mais alto do pódio no GP5* Longines CSIO5, em Abu Dhabi, no dia 15 de Fevereiro.
Na sexta-feira que antecedeu a vitória, a soma de sua performance foi o que garantiu a terceira posição para a equipe brasileira nesta primeira fase da Copa das Nações.
Após passar 16 anos defendendo Portugal, a atleta com participação em cinco olimpíadas, voltou a saltar pela bandeira brasileira em 2022. Desde então, Luciana se tornou um exemplo para as atletas no Brasil por ser a única imagem feminina na seleção nacional, e uma das únicas mulheres brasileiras a competir em níveis tão altos.
um marco em 2026
Em 2026, o Brasil retornou à elite da competição por equipes da Copa das Nações ao integrar o Top 10 das melhores nações na modalidade de salto no hipismo mundial.
Além de Luciana, outros quatro nomes brasileiros que se dirigiram aos Emirados Árabes para a primeira etapa do campeonato foram: Luiz Felipe de Azevedo Neto, João Victor Castro Aguiar Gomes de Lima, e Pedro Junqueira Muylaert.
Na disputa por equipes, os resultados se deram por duas voltas de cada competidor e um descarte por equipe. Dentre os quatro, Luciana foi a única a finalizar as duas voltas sem penalidades, o que garantiu o terceiro posto à equipe brasileira.
Na sequência, apenas dois dias após a competição por equipes, a atleta entrou na disputa individual e, dentre os 50 conjuntos, foi um dos 13 a habilitar-se para o segundo percurso. Com apenas um ponto perdido, Luciana sagrou-se campeã do Grande Prêmio, um marco não apenas para a nação, mas para mulheres do mundo inteiro.
vertigo du desert
Nenhum conjunto vence sem o esforço de ambos os lados e, nesse caso, a dupla de Luciana Diniz para Abu Dhabi foi o Grande Vertigo Du Desert. Um tordilho, sela francesa, filho de Mylord Carthago, e de impressionantes 17 anos.
Além de atuar de forma brilhante, o cavalo destaca-se justamente por conquistar vitórias tão significativas aos 17 anos, uma idade que já é considerada adequada para a aposentadoria de cavalos atletas.
por que luciana é fora do comum?
É evidente que a trajetória de Luciana não é algo do cotidiano de todos que decidem viver do esporte, mas, ainda assim, ela é um ponto fora da curva por outros fatores.
Apesar deste ser um esporte muito abrangente quanto à faixa etária, é sempre improvável a ideia de que atletas após os 40 anos se mantenham em níveis altos e continuem se aprimorando.
Mas Luciana, aos 55 anos, está em plena forma e, ao longo de sua trajetória, conta com 1893 competições registradas pela FEI (Federação Equestre Internacional).
Outro fator, é o simples fato de ser mulher. O hipismo é o único esporte em que homens e mulheres competem como iguais, porém, marcadores indicam que enquanto em níveis iniciantes a participação feminina é de 80%, o número cai para 25% em níveis mais técnicos.
Resultados como esse mostram o quão significante é a presença e o desempenho de Luciana em provas tão fortes quanto as de 1.60m.
Por fim, entre os pontos que diferenciam Luciana Diniz, está o fator etário de Vertigo – seu cavalo e parceiro nos concursos mais recentes – que, como comentado, seria uma desvantagem.
Em meio a diversos fatores que poderiam desfavorece-la, Luciana Diniz se sobrepõe e destaca-se, construindo um legado de marcos e conquistas que agregam ao hipismo brasileiro e à vida de cada atleta que sonha com esse esporte.
