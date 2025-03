Como combinar tênis esportivo com os looks do dia a dia? 

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Antes restrito a academias e treinos, hoje o tênis esportivo é o grande queridinho das fashionistas que prezam pelo estilo e conforto no dia a dia. Independentemente do modelo, ele vem se provando cada vez mais versátil e prático, podendo ser combinado com muitas peças e adotado por diversos estilos diferentes.

Combinados de muitas formas, modelos como o New Balance 530, Nike Vomero 5 e o Gel-1130 da Asics ganharam destaque dentro dessa tendência. Além das opções mais diferentes, como os Salomons, que originalmente são para esportes relacionados a trilhas, e o comeback do Nike Shox, que ainda divide opiniões.

Inserir o tênis esportivo nas looks do dia a dias pode parecer difícil, mas com a dose certa de ousadia e inspiração fashion é possível dominar essa tendência que só cresce! Por isso, separamos algumas dicas para te ajudar a explorar essa face do streetwear!

O BÁSICO QUE FUNCIONA

Antes de se jogar de vez, é sempre bom começar pelo básico! Seja wide leg, reta ou cargo, as calças jeans e os tênis esportivos andam lado a lado quando se fala de praticidade e conforto, e também chegam como um ponto de contraste nos looks mais elegantes!

O SAPATO ERRADO

Já ouviu falar da “teoria do sapato errado”? Ela basicamente consiste em combinações inusitadas entre o look e o sapato, e o tênis esportivo entra muito bem nessa teoria ao falar da junção com saia ou vestido. Por mais diferente que essa união fique, um toque sporty em um look romântico dá aquela ‘crocância’ sabe?

CHIQUE E CONFORTÁVEL

Apostar no tênis esportivo com um look de alfaiataria é uma combinação perigosa – você pode ficar viciada nessa mistura! É possível apostar em tênis mais neutros, mas se quiser ousar, use os coloridos e invista nos mais diferentes modelos.

ALL KINDS OF SHORTS

Dos micro shorts bem curtinhos às bermudas mais compridas, o tênis esportivo entra aqui para os dias de sol e calor! Além disso, a grande maioria desses modelos são respiráveis, trazendo um visual fresco, autêntico, casual e moderno.

COMO VOCÊ QUISER

Apostar em outras tendências também vale o risco. Desde um estilo mais girlie ao extremo street, o tênis esportivo veio pra ficar, dando um toque moderno e diferente para os looks, que no dia a dia pedem praticidade, mas sem perder o estilo!

—————————————————————–

O artigo acima foi editado por Camila Iannicelli

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais!