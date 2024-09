Circus Maximus: como foi a passagem de Travis Scott pelo Brasil?

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

A chegada de Travis Scott ao Brasil em 2024 foi recebida com grande ansiedade por seus fãs. Desde o anúncio de sua turnê Circus Maximus, muitos esperavam que o show fosse uma experiência imersiva, como o rapper havia prometido. A expectativa não era apenas para o espetáculo solo em São Paulo, mas também para sua aguardada apresentação no Rock in Rio, um dos maiores festivais do mundo. Nas redes sociais, a empolgação era notável, com fãs compartilhando teorias sobre a setlist, o conceito visual do show e a possibilidade de Travis incluir surpresas inéditas para o público brasileiro. Para muitos, essa era a primeira chance de ver o ídolo de perto desde o sucesso de Utopia, seu álbum de estúdio mais recente.

Show e Performance: Travis no Palco

Tanto em São Paulo quanto no Rock in Rio, Travis Scott entregou tudo o que os fãs esperavam. A setlist foi uma mistura cuidadosamente escolhida entre sucessos antigos e faixas novas de Utopia. Clássicos como “SICKO MODE” e “Goosebumps” levantaram a plateia, enquanto faixas mais recentes, como “HYAENA” e “MELTDOWN”, trouxeram uma vibe diferente, energizando o público de forma intensa.

Um dos momentos mais intensos e comentados das duas noites foi a repetição da faixa “FE!N”, que Travis tocou mais de cinco vezes no Rock in Rio, alimentando a adrenalina da multidão. A cada vez que o beat caía, formavam-se grandes rodas de bate-cabeça, com a plateia entrando em êxtase. Travis parecia se divertir com a energia dos fãs, fazendo questão de repetir a música para manter o clima de caos controlado e euforia no ar.

A interação do rapper com o público também foi marcante em ambos os shows. Em São Paulo, Travis estava mais próximo da plateia, frequentemente se aproximando da borda do palco e incentivando os fãs a cantarem juntos. Um dos momentos mais emocionantes aconteceu quando ele chamou um fã para subir no palco, gerando gritos de euforia e criando uma conexão ainda mais íntima com o público. No Rock in Rio, ele repetiu o gesto, convidando novamente fãs para subirem ao palco, o que elevou ainda mais a energia da performance. Diante de uma audiência gigantesca e diversa, Travis conseguiu se conectar com o público de forma abrangente, agradecendo pela energia e mencionando como a atmosfera do festival era especial.

@opoponze Travis Scott seleciona fãs brasileiros para subirem ao palco durante show no Rock in Rio. ♬ som original – opoponze

Produção: um espetáculo imersivo

A produção de Circus Maximus foi um show à parte. Travis Scott sempre teve uma abordagem cinematográfica em suas apresentações, e isso ficou evidente na qualidade visual que ele trouxe para os palcos brasileiros. O cenário era inspirado em um circo futurista, com luzes que mudavam conforme o ritmo das músicas e efeitos pirotécnicos que explodiram nos momentos mais intensos do show.

Em São Paulo, a atmosfera era mais íntima, mas os efeitos não deixaram a desejar: um jogo de luzes psicodélicas e projeções futuristas faziam os fãs se sentirem dentro de um filme. No Rock in Rio, a produção precisou ser ainda mais grandiosa para preencher o enorme palco do festival. Explosões de fogos, lasers que varriam a multidão e a gigantesca tela de led transformaram o show em uma verdadeira experiência sensorial.

Impacto e Repercussão na Mídia

Após os shows, a repercussão foi imediata. Nas redes sociais, vídeos dos melhores momentos viralizaram, com fãs comentando sobre a intensidade de Travis no palco e a repetição de “FE!N”. Hashtags como #TravisScottBR e #CircusMaximusBrasil dominaram as redes, e até memes surgiram dos momentos mais icônicos de sua apresentação no Rock in Rio.

A mídia especializada também elogiou bastante a performance do rapper. Veículos brasileiros e internacionais destacaram o nível de produção do show e a energia que Travis trouxe ao Brasil. Críticos apontaram que ele conseguiu manter uma consistência em suas apresentações, mesmo em dois cenários tão diferentes – um show solo e um festival de larga escala.

Comparação com Shows Anteriores e Perspectivas Futuras

Comparado a suas turnês anteriores, Travis Scott mostrou uma evolução significativa tanto em termos de produção quanto de performance. Seu show no Primavera Sound em 2022 já havia sido marcante, mas o Circus Maximus elevou o nível. A grandiosidade dos efeitos visuais, combinada com uma setlist mais madura e envolvente, provou que Travis continua inovando em suas apresentações ao vivo.

Para o futuro, os fãs podem esperar ainda mais. Após a passagem pelo Brasil, já se especula sobre novos lançamentos e possíveis colaborações com artistas locais. O Brasil claramente deixou uma marca no rapper, e não seria surpresa se ele voltasse em um futuro próximo com algo ainda maior e mais ousado.

Circus Maximus é o tipo de turnê que redefine o que se espera de shows ao vivo. Travis Scott não veio apenas para performar, ele trouxe uma experiência completa, onde cada música, luz e interação foi cuidadosamente planejada para imergir o público em seu universo. A passagem de Travis pelo Brasil, sem dúvida, ficará na memória dos fãs por muitos anos.

