Chegou o momento de Colin e Penelope: O que esperar da terceira temporada de Bridgerton?

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Querido e gentil leitor, está chegando a tão esperada temporada de Polin! Todos os apaixonados por Bridgerton estão ansiosos para ver o relacionamento desses dois personagens tão queridos florescerem. Os primeiros 4 episódios chegam na Netflix no dia 16 de maio, enquanto o restante virá com quase um mês de diferença, no dia 13 de junho.

Baseada no sucesso literário de Julia Quinn, esta nova temporada vai se concentrar no casal Colin (Luke Newton) e Penelope (Nicola Coughlan). Durante as duas primeiras temporadas já pudemos ver um desenvolvimento interessante entre eles, o que fez com que o público torcesse fervorosamente pelo casal.

Lady Whistledown está apaixonada!

Chegou a hora de Penelope ser a protagonista! Amada pelo público e odiada pelos personagens, Lady Whistledown finalmente terá seu final feliz com seu amor de anos, que até então só a enxergava como amiga: Colin Bridgerton. Após um incrível “glow up”, Colin decide ajudar a Srta. Featherington a encontrar um pretendente, já que ela decidiu se livrar da loucura de sua família.

No meio desse plano, a paixão entre os dois cresce, mas não será fácil para nosso Bridgerton com “C”. Um possível triângulo amoroso surge com a entrada de um novo cavaleiro, Lorde Debling (Sam Phillips), e a desaprovação de sua irmã, Eloise Bridgerton (Claudia Jessie), será um grande empecilho para os pombinhos.

Também acompanharemos a busca por pertencimento dos protagonistas, que, juntos, conseguirão entender quem são. Além disso, veremos a luta de Penelope pela autoestima e autoconfiança, fora das páginas do jornal de Lady Whistledown. Segundo os atores, podemos esperar um romance ardente, com direito a cenas que Nicola Coughlan disse que não mostraria à sua família religiosa. Além disso, se a série seguir o caminho do livro, finalmente veremos o segredo de Lady Whistledown ser revelado para toda a sociedade.

Personagens secundários que amamos estão de volta

Nesta temporada, também contaremos com personagens que já conhecemos. Eloise, que já foi uma grande amiga da protagonista Penelope, declarou guerra após descobrir sua identidade secreta, já que passou todo o enredo tentando desmascarar Lady Whistledown, enquanto a mesma era sua melhor amiga. Esse embate fará com que a irmã Bridgerton se aproxime de Cressida (Jessica Madsen), alguém que já fez muito mal a Penelope, além de se opor ao relacionamento do irmão com a protagonista.

A matriarca da família Bridgerton, Violet (Ruth Gemmell), também receberá mais atenção. Após sua participação no spin-off Rainha Charlotte, a mãe do fandom, que foi viúva jovem, se abrirá para um novo romance com um novo personagem, filho de outra velha conhecida, Lady Danbury (Adjoa Andoh). Lorde Marcus (Daniel Francis) é quem conquistará o coração de Violet.

Francesca Bridgerton (Hannah Dodd) provavelmente também terá uma participação maior nesta temporada, já que irá debutar na sociedade e deve se casar. Em seu livro, O Conde Enfeitiçado, a jovem se torna viúva logo após alguns anos de casamento.

Não podemos esquecer do casal queridinho dos fãs, Kate (Simone Ashley) e Anthony (Jonathan Bailey), que foram o foco da última temporada, agora voltam casados, e prometem gerar muitos momentos de fanservice para o público.

Agora é a vez do nosso Perfeito Cavalheiro

O que deixou o público com uma pulga atrás da orelha foi a mudança repentina de focar em Polin para a terceira temporada da série, já que a história de Colin só é abordada no quarto livro, enquanto o terceiro conta a história de Benedict (Luke Thompson). Entretanto, a showrunner Jess Brownell explicou à revista Entertainment Weekly que essa decisão foi tomada para explorar mais a fundo o romance entre Colin e Penelope, que já vinha sendo construído nas temporadas anteriores. Mas deixou claro que não esqueceu de Benedict.

“Quanto a Benedict, ele é um personagem muito divertido e muito querido pelos fãs, então estamos animados para brincar um pouco mais com ele e deixar ele se divertir antes de sossegar.”

Os fãs já começaram a especular que o segundo filho da família Bridgerton provavelmente conhecerá sua parceira nesta temporada, mas seu desenvolvimento romântico ocorrerá apenas na quarta temporada, deixando todos os amantes de Benedict e Sophie com esperança.

———————

O artigo acima foi editado por Júlia Salvi.

Gosta desse tipo de conteúdo? Confira a página inicial da Her Campus Cásper Líbero para mais!