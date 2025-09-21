Cardi B está de volta: novo álbum chega após sete anos de espera

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Após o estrondoso sucesso de Invasion of Privacy, álbum lançado em 2018, Cardi B vivia sob a sombra de uma cobrança: “quando sai o próximo álbum?”. Mesmo sem novo projeto completo, a rapper seguiu relevante, acumulando singles de sucesso.

Entre os mais impactantes estão “WAP” (2020), parceria explosiva com Megan Thee Stallion que se tornou fenômeno cultural, e “Up” (2021), que alcançou o topo da Billboard Hot 100. A rapper voltou a unir forças com Megan em “Bongos” (2023), apostando em batidas vibrantes e visuais marcantes.

Já em 2024, lançou “Enough” (Miami), faixa que reforçou a presença da cantora nos charts e consolidou a imagem dela de artista versátil. Em 2025, Cardi continuou a expandir a trajetória com “Outside“, mantendo-se como uma das vozes mais influentes e populares do rap contemporâneo.

Após sete anos, a espera, enfim, chega ao fim: Cardi B lança o aguardado segundo álbum de estúdio, intitulado Am I the Drama?. Gravado ao longo de quase seis anos, entre 2019 e 2025, o projeto reúne 23 faixas e aposta em colaborações de peso, incluindo nomes como Janet Jackson, Lizzo, Megan Thee Stallion, Selena Gomez, Summer Walker, Kehlani, Tyla e Cash Cobain.

A divulgação já trouxe os singles “Outside” e “Imaginary Playerz”. Este último ganhou destaque por samplear “Imaginary Players”, clássico de Jay-Z, criando uma ponte entre o rap dos anos 90 e a identidade atual de Cardi B.

Já “Outside”, lançado como carro-chefe, captura bem o espírito do álbum: provocativo, direto e com refrão marcante. Além disso, a presença de “WAP” e “Up” na tracklist mostra que Cardi quis conectar seus maiores momentos recentes a essa nova fase, equilibrando frescor com os hits que já viraram parte da cultura pop.

A estética visual do projeto também merece destaque. Am I the Drama? chega com diferentes versões de capa, cada uma explorando um lado da personalidade de Cardi. A principal traz a rapper em vermelho, cercada por aves pretas, criando uma atmosfera sombria que reforça o tom intenso e dramático do álbum.

Já a edição alternativa em rosa ganhou grande repercussão entre os fãs: nela, Cardi aparece em um visual mais lúdico e glamouroso, contrastando com a seriedade da arte original e mostrando a dualidade entre força e delicadeza que permeia o trabalho. Segundo a própria artista, o título reflete os “dramas da vida real” que ela enfrentou nos últimos anos, e essas diferentes capas funcionam como extensões visuais dessa narrativa.

CARDI B não sabe ser básica, desde o começo dessa nova era dela servindo estética pic.twitter.com/62istyvciI — diego.🐦‍⬛ (@cardipower) September 16, 2025

Desde o início da divulgação, Cardi B tem apostado em uma estratégia divertida e inusitada: gravar vídeos em que interpreta vendedores ambulantes para promover o próprio álbum. Ela já apareceu oferecendo o disco nas ruas, no metrô e até incorporou uma versão de si mesma como empresária, tentando convencer as pessoas a “comprarem” o trabalho dela. A abordagem bem-humorada, que mistura performance e marketing, reflete o estilo irreverente da rapper e ajudou a gerar ainda mais buzz em torno do lançamento.

Com expectativa alta e um elenco estelar de colaborações, Am I the Drama? chega como um dos lançamentos mais aguardados de 2025, consolidando Cardi B como uma das artistas mais poderosas e influentes do cenário musical global.

