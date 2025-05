Após pausa inesperada, futuro do campeão mundial Jordan Crooks na natação continua incerto

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

No início de maio, o campeão mundial e finalista olímpico Jordan Crooks, de 23 anos, surpreendeu ao anunciar uma pausa em sua carreira. Semanas depois, o nadador segue afastado das piscinas, e o futuro de uma das maiores promessas da natação mundial permanece incerto.

O atleta havia publicado uma nota em seu Instagram informando que irá se afastar da natação competitiva. O anúncio gerou uma grande surpresa para os amantes do esporte e do esportista, já que Crooks vivia o auge de sua carreira. No entanto, para seus colegas da Universidade do Tennessee (equipe universitária que representava), a mensagem não causou o mesmo impacto e espanto, já que Crooks não treinava desde o campeonato realizado pela NCAA (National Collegiate Athletic Association).

Desde o anúncio, Crooks não voltou a se pronunciar oficialmente sobre um possível retorno às competições. Nas redes sociais, suas postagens indicam um período mais reservado, sem treinos públicos ou compromissos com competições.

Vale notar que logo no começo de abril, o nadador já havia indicado a possibilidade de uma pausa, porém não indicou a aposentadoria, e quando questionado pelo site SwimSwam sobre uma possível participação em futuros Jogos Olímpicos, disse que não tinha 100% de certeza do que iria fazer, que apenas iria descobrindo uma coisa de cada vez e que verá o que o futuro o reserva para ele.

carreira do campeão olímpico

Apesar da jovialidade, o atleta caimanês já superou marcas expressivas. Em 2022, conquistou seu primeiro título de Campeão Mundial de Piscina Curta na prova de 50m livres em Melbourne, Austrália. Conquistou o bicampeonato dois anos depois, na Hungria, com o excelente tempo de 20 segundos e 19 centésimos, sendo o primeiro representante das Ilhas Cayman a ganhar uma medalha de ouro – ou de qualquer cor – em um campeonato mundial em qualquer esporte.

Ainda em Budapeste, o nadador teve uma performance espetacular nas semifinais, nadando para o tempo de 19’90, sendo o primeiro e único homem da história da natação mundial a quebrar a barreira dos 20 segundos. Além dos campeonatos mundiais, o atleta entrou para história de seu país mais uma vez, nas Olimpíadas de Paris (2024), onde foi o porta bandeira com Charlotte Webster, ao se tornar a segunda pessoa das Ilhas Cayman a chegar em uma final olímpica, depois da velocista Cydonie Mothersille.

Além da parte profissional de sua carreira, Jordan acumulou inúmeras conquistas no esporte universitário, pela Universidade do Tennessee. Como quatro títulos do NCAA, dois dos 50 livre e dois revezamentos, além de 25 All-Americans (finais da competição), 27 títulos da Conferência SEC (Southeastern Conference) sendo eleito o nadador da competição duas vezes. Jordan tem como uma das maiores alegrias da sua trajetória as vitórias e recordes dos revezamentos 4×50 e 4×100 jardas livres, onde os quatro atletas que o compunham eram estrangeiros, sendo um deles o brasileiro Guilherme Caribé.

A pausa na carreira do nadador mais rápido do mundo em piscina curta trouxe o questionamento sobre se o atleta realmente voltará para as piscinas ou se essa seria sua precoce aposentadoria do esporte. Há quem acredite que Crooks possa voltar a tempo para as Olimpíadas de 2028, em Los Angeles. Mas a resposta do seu afastamento do esporte é complexa e envolve mais do que apenas sua juventude ou momento de carreira.

