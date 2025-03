“Café com Deus Pai”: o que um dos livros mais vendidos da Amazon diz sobre a sociedade brasileira?

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

O livro Café com Deus Pai, lançado em 2020, se tornou um dos maiores fenômenos editoriais do Brasil, liderando as listas de mais vendidos em 2023 e 2024. Com mais de 180 mil cópias vendidas apenas em 2024, o livro de Júnior Rostirola, pastor evangélico e escritor, ultrapassa o nicho religioso, alcançando leitores de diversas crenças e até mesmo aqueles que buscam a espiritualidade fora das tradições religiosas.

O livro é um devocional diário que oferece 366 reflexões, orações e meditações inspiradas em passagens bíblicas. De linguagem acessível e envolvente, o livro busca proporcionar momentos de conexão com Deus, incentivando uma vida espiritual mais profunda e alinhada com a fé cristã.

“O ser humano, nos dias de hoje, está em busca de muitas respostas, pois vivemos em uma sociedade que tem buscado preencher alguns vazios internos”, explica Junior Rostirola em entrevista à CNN Brasil.

A ascensão neopentecostal e a teologia da prosperidade

O sucesso de Café com Deus Pai não pode ser dissociado do crescimento da comunidade neopentecostal no Brasil, que tem influenciado não apenas a fé, mas também o mercado editorial. A teologia da prosperidade, enfatiza as bênçãos materiais e espirituais como frutos da fé, encontra eco nas páginas do livro, incentivando os leitores a buscarem respostas em Deus para seus dilemas existenciais.

Sandro Baggio, teólogo e filósofo, explica: “o aumento da literatura cristã no Brasil é um reflexo do crescimento desse público. Estudos sociológicos indicam que os evangélicos são incentivados à leitura, partindo da própria Bíblia, assim como de livros cristãos”. Ele acrescenta que, em um país onde o índice de leitores é baixo, os evangélicos se destacam justamente por esse incentivo.

O formato e a espiritualidade simplificada

A repercussão do livro não pode ser atribuída a uma culpa direta à banalização do momento devocional, mas é importante reconhecer que ele está ligado de certo modo a isso. Para os cristãos, a devoção é um tempo sagrado de conexão profunda com Deus, marcado por oração, meditação e busca por transformação interior. No entanto, a popularidade do livro, com sua abordagem simplificada e acessível, pode ter contribuído para uma visão mais superficial desse momento, transformando-o em uma mera reflexão motivacional ou, em alguns casos, em uma busca por respostas rápidas e bênçãos imediatas.

Baggio também destaca que o formato do livro é um dos fatores de seu sucesso. “O próprio formato do Café com Deus Pai é voltado para alimentar uma religiosidade simplificada, uma degustação rápida de um texto motivacional”. Ele ressalta que, embora eficaz, para uma espiritualidade mais profunda, o formato clássico de devocionais como o SOLO, de Eugene Peterson, ou a Lectio Divina, os quais envolvem reflexão e interação com o texto bíblico, pode ser mais adequado para uma fé reflexiva.

Além disso, Baggio observa que a diagramação e a apresentação do livro são diferenciais e podem explicar seu apelo massivo. “O formato é simples, mas muito eficaz para uma espiritualidade que busca conexão imediata e prática. Isso facilita a adesão das pessoas acostumadas com a dinâmica acelerada do mundo moderno, onde há pouco tempo para reflexões profundas”. Essa abordagem, segundo ele, atende a uma demanda crescente por conteúdos que sejam tanto inspiradores quanto de fácil assimilação, algo que Café com Deus Pai parece ter acertado em cheio.

O desafio, portanto, é resgatar a essência do devocional como um encontro autêntico com Deus, que inspira não apenas conforto, mas também compromisso com os valores cristãos de amor e humildade.

Impactos positivos e negativos na saúde mental

A psicóloga Ana Martha Delling, especialista em terapia com jovens autistas, destaca que obras como Café com Deus Pai podem gerar impactos positivos e negativos dependendo do leitor. “A religião gera no outro uma sensação de que há algo ou alguém zelando por ele, tudo na vida acontece por um sentido e propósito”, afirma.

No entanto, ela alerta para os riscos de confundir a prática da fé com a substituição do apoio psicológico e psiquiátrico. “Não é ideal que essa seja a única via para o sujeito lidar com uma doença, como a depressão ou ansiedade. Apenas manter a fé e não buscar ajuda profissional pode congelar o processo de melhora”.

Uma fé que transforma

O sucesso de Café com Deus Pai revela muito sobre a sociedade brasileira atual: uma busca por sentido, paz interior e conexão espiritual em meio a um mundo cada vez mais acelerado e incerto.

No entanto, o impacto de uma obra cristã na vida dos brasileiros vai além das listas de mais vendidos ou das promessas de bênçãos materiais. O cristianismo, em sua essência, é uma fé pautada no serviço, na renúncia e no amor a Jesus Cristo, valores que muitas vezes contrastam com a lógica de acumulação de tesouros e barganhas com Deus, como propõe a teologia da prosperidade. A verdadeira transformação espiritual não está em buscar o que Deus pode oferecer, mas em como o indivíduo pode servir ao próximo e viver uma vida de propósito e humildade, seguindo os ensinamentos de Cristo.

Como afirma Junior Rostirola: “o livro permite que, em meio ao turbilhão do nosso dia a dia, em uma pequena pausa para um café, nós possamos ter a presença de Deus conosco”. Nesse aspecto, Café com Deus Pai parece ter encontrado o timing perfeito para saciar a sede espiritual de milhões de brasileiros. Mas cabe aos leitores refletir se essa conexão está sendo usada apenas para buscar conforto pessoal ou para inspirar uma vida de serviço e amor ao próximo, como pregado no cerne do cristianismo.

————————-

O artigo acima foi editado por Juliana Santos.

Gosta desse tipo de conteúdo? Confira a página inicial da Her Campus Cásper Líbero para mais!