BTS está de volta! Relembre os melhores momentos do grupo

E eles estão de volta! Depois de quase três anos em hiatus, o grupo de K-pop que abriu portas para o pop coreano em escala mundial, está voltando e promete abalar corações. Os sete idols mais amados da Coreia estão prontos para matar as saudades de todas as ARMYs apaixonadas por aí, porque é real e oficial: BTS está voltando e causando muita alegria.

Se você estava online em 2018 ou 2019, com certeza ouviu falar no boom do K-pop. E se estava lá, também é impossível não conhecer o BTS, o maior grupo de pop sul-coreano que cativou e segue conquistando uma legião de fãs desde então.

Mas calma aí, se você ainda não sabe do que estou falando e está perdida no meio deste alvoroço todo, vem comigo que eu te explico!

DO Início ao hiatus

Música, dança, ritmo, moda e visuais marcantes. São todos os elementos primordiais que marcam um dos maiores fenômenos da Coreia: o K-pop. O estilo musical do pop sul coreano, com seus grupos talentosos e produções invejáveis, ganhou o coração de milhares admiradores pelo mundo. Mas, além disso, o gênero contou com uma ajudinha especial para levá-lo ao topo e mudar sua história de vez. Dentre tantos nomes e performances, o BTS brilhou e decolou com os seus sucessos para os topos das paradas musicais.

Iniciado em 2013, pela Big Hit Entertainment (HYBE, atualmente), o BTS é composto por sete integrantes: RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e JungKook. Cada um agraciado por talento e carisma, suas músicas cheias de mensagens significativas e as personalidades divertidas e contagiantes, encantaram os fãs, carinhosamente chamados de ARMY.

Trazendo o hip-hop, pop, somado a elementos eletrônicos, suas letras carregam temas sensíveis e de muita identificação por parte do público, então é inegável a influência que estes garotos têm sobre a cultura coreana e a sua extensão pelo mundo todo.

Porém, apesar de considerarem-se bulletproof, os nossos queridinhos não puderam escapar de uma missão: o alistamento militar sul-coreano. Em 14 de Junho de 2022, um dia após completarem 9 anos, o grupo anunciou a pausa em suas atividades, e em meio a seus lançamentos solos, pouco depois divulgaram a ida obrigatória para o exército. Deixando as suas leais ARMYs de corações desolados, todos ainda contavam com a volta de BTS em algum momento (mesmo que levasse uma eternidade!). E, sem decepcionar, depois de dois longos anos, o retorno deles veio aí.

Mas agora, para preparar os nossos corações para esse regresso muito esperado, por que não relembrar alguns dos melhores momentos desse grupo tão carismático?

Explosão BTS

Apesar de terem anos de existência, a explosão inesquecível do grupo foi em meados de outubro de 2017, com o lançamento do álbum Love Yourself: Her. Antes mesmo de estar oficialmente no ar, o álbum já havia garantido mais de um milhão de cópias na pré-venda e passou vários dias no topo de Mais Vendidos na loja virtual da Amazon, nos Estados Unidos.

Ainda sobre o grande momento deles, o álbum – o primeiro de uma trilogia de sucesso – ficou em sétimo lugar na lista da Billboard. Dentre as várias faixas marcantes, definitivamente não podemos deixar de destacar a que fez história na vida dos meninos:

“DNA” – Mais de 300 milhões de visualizações no YouTube, o single os levou para a TV americana e chegou em 67º lugar na Billboard Hot 100.

E depois da explosão do boygroup, outros lançamentos de destaques foram:

“Blood, Sweat e Tears” (Wings) – Reconhecida pela Billboard como uma das maiores canções de boyband; alcançou 1º lugar na Gaon Digital Chart.

“Boy With Luv” (Map of the Soul: Persona) – Recorde de melhor estreia do mundo no YouTube, batendo 74,6 milhões de views nas primeiras 24 horas; Apenas 37 horas e 37 minutos foram necessários para atingir a marca de 100 milhões de visualizações na plataforma.

“Fake Love” (Love Yourself: Tear) – Superando os próprios recordes, o clipe precisou de apenas 8 dias para alcançar os 100 milhões de views, superando “DNA” (com 24 dias); O clipe ainda alcançou as 200 milhões de visualizações em 44 dias de lançamento.

“Butter” (Proof) – Conquistou o topo da Billboard Hot 100, permanecendo por várias semanas; Acrescentou mais um recorde na lista dos meninos, com mais de 21 milhões de visualizações na primeira hora no YouTube.

“Permission to dance” – A estreia do clipe tornou-se a 4ª maior da história do YouTube, atingindo cerca de 2.3 milhões de usuários simultâneos assistindo pela primeira vez; Garantindo um recorde entre artistas sul-coreanos, BTS conquista o 34º clipe a atingir a marca de 100 milhões de visualizações em poucas horas de lançamento – neste caso, em 55 horas o single alcançou a marca.

“My Universe” – o universo é deles!

“You, you are / My universe / And I (I) just want / To put you first”. Ok, me corrijam se eu estiver errada, mas quem não ouviu esse refrão tão chiclete, só pode ter ficado muito tempo em uma caverna, ou sem rádio! Classificada pela Billboard como a segunda maior collab do grupo, “My Universe“, música em parceria com o Coldplay, foi o maior estouro desde o lançamento.

Não é novidade para ninguém que Coldplay é uma das melhores e mais ouvidas bandas pop da atualidade, e fala sério, misturar um dos maiores sucessos dos Estados Unidos, com o maior sucesso do K-pop… e ambos mega conhecidos internacionalmente… Só poderia ser brilhante, na certa!

E não deu outra, disparando para o topo da Billboard Hot 100, eles ainda entraram na Billboard Global 200 e na Billboard Global Excl. US. E no Spotify Global, não foi diferente. Com mais de 6,7 milhões de streams, o single só ficou atrás de dois hits já consolidados: “Industry Baby” (Lil Nas X) e “Stay” (Justin Bieber).

Mas o impacto deste duo imperdível garantiu muitos topos de paradas e foi um verdadeiro mix cultural. A música para esta incrível parceria também não poderia ser melhor, a letra retratando sobre amor e união com certeza não poderia ter intérpretes melhores.

E além de uma excelente parceria musical, não há como negar o grande poder comercial, afinal, é o único resultado possível para a união de dois grandes fenômenos. “O gênio da produção pop Max Martin comandou a faixa em inglês e coreano, permitindo que o BTS e o Coldplay fizessem o que sabem fazer de melhor, ao mesmo tempo em que compartilhavam uma mensagem universal de amor e união.”

E claro, falando em grandes parcerias, vale lembrar de outras collabs imperdíveis dos nossos amados idols. Entre elas:

— “Boy With Luv” – BTS e Halsey;

— “Butter (Megan Thee Stallion Remix)” – BTS e Megan Thee Stallion;

— “Dream Glow” – BTS e Charli XCX.

Muito além de apenas estrelas musicais

Para além de todas as críticas, os meninos mostram-se muito mais do que “rostinhos bonitos” inúmeras vezes, e obviamente não poderíamos esquecer do primeiro discurso deles na Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas), em setembro de 2018. Em colaboração com a UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), o grupo lançou uma campanha global destacando a importância do amor próprio e autocuidado, e sendo convidados para este momento mundialmente importante só nos mostra o impacto social dos nossos garotos.

A campanha Love Myself foi um tremendo sucesso e é digna de recordação até hoje. RM, o líder do grupo, também foi motivo de orgulho para todas as ARMYs com sua fluência e postura sensível, mas impactante.

“Após o lançamento dos álbuns Love Yourself e da campanha Love Myself, começamos a ouvir histórias incríveis de nossos fãs ao redor do mundo, sobre como nossa mensagem os ajudou a superar as dificuldades da vida e a começar a se amar. Essas histórias nos lembram constantemente da nossa responsabilidade. Então, vamos todos dar mais um passo. Aprendemos a nos amar, então agora eu os incentivo a “falar por si mesmos”. Leia o discurso na íntegra aqui.

E embora tenha sido um momento marcante, não foi a única vez em que os sul-coreanos estiveram presentes em um evento tão importante e deram orgulho aos fãs. Em setembro de 2021, o evento em prol dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, contou com uma apresentação dos meninos da música “Permission to dance”, além de destacarem como o otimismo perante as dificuldades que o mundo todo vinha sofrendo, poderia ser uma ótima fonte de solução.

Tive momentos nos últimos dois anos que eu também me senti sobrecarregado e confuso, mas ainda assim as pessoas torciam: Vamos viver! Vamos fazer o melhor desse momento. Jin, integrante do BTS, na 76ª Assembleia Geral da ONU

E para fortalecer o envolvimento do BTS com as Nações Unidas, os meninos foram nomeados enviados especial da Coreia do Sul, recebendo até passaportes diplomáticos para representar o país em eventos da ONU, como na 76ª Assembleia Geral, quando discutiram temas relacionados ao futuro da juventude e a pandemia da Covid-19.

Da Coreia do Sul para a Casa Branca

Reforçando o imenso papel social que as nossas estrelas do K-pop têm mundialmente, em 31 de maio de 2022, o presidente dos Estados Unidos na época, Joe Biden, convidou os meninos especialmente para ir a Washington (U.S.), na Casa Branca, visando uma conversa franca e importante sobre o preconceito e racismo asiático que o país vinha sofrendo.

Com os desdobramentos causados pela pandemia da Covid-19 e o caos reinando por conta da má fama de “vírus chinês” devido os casos terem iniciando-se na China, a população asiática começou a sofrer muitos ataques e ser alvos de preconceito racial por conta da origem. Assim, no intuito de conscientizar a todos, os meninos receberam o convite para dar voz a assuntos sobre inclusão e representação.

Não é errado ser diferente. Creio que a igualdade começa quando nos abrimos e aceitamos todas as nossas diferenças. Suga, integrante do BTS, em entrevista na Casa Branca

A febre ARMY em solo brasileiro

E voltando às paradas de sucesso, com certeza não podemos deixar de lembrar da febre enlouquecedora que foi o anúncio dos shows do BTS em 2019 no Brasil!

Como todos já sabem, o fandom brasileiro é sempre de causar inveja para qualquer base de fãs pelo mundo. E com os queridinhos da Coreia, não seria diferente.

Acampamentos em filas, ingressos esgotados rapidamente e, óbvio, a necessidade de abrir show extra devido ao tremendo êxito na venda dos ingressos, foram só um pouquinho do caos instaurado com muita emoção por aqui, quando estes meninos estavam a caminho.

Sendo comparados até com os Beatles devido ao feito incrível de emplacar três álbuns no topo das paradas em menos de um ano, os idols esgotaram dois shows no estádio do Allianz Park em maio de 2019 (dia 25 e 26), totalizando cerca de 80 mil pessoas nas apresentações.

Ou seja, mais uma prova sobre a influência absurda destes meninos mundo afora. Eles simplesmente cativam plateias desde que entendem-se por boygroup.

7 idols, muito mais de 70 prêmios

E quase no fim dos nossos Melhores Momentos de BTS, não poderíamos deixar passar os mais de 300 prêmios que esses meninos acumulam.

Sem dúvidas um dos momentos mais marcantes dos nossos idols foi quando conquistaram o primeiro grande prêmio deles, em 2016. Com o álbum The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever, eles levaram o título de Álbum do Ano no Melon Music Awards, um dos maiores prêmios de música da Coreia do Sul.

[💜] Esse momento dos meninos ganhando seu 1° Daesang no 'Melon Music Awards' em 2016, impossível não se emocionar junto 😭



A reação deles sem acreditar e tão emocionados, é preciosa demais 🤲🏻#BTS @BTS_twt #10YearsWithBTS #1DecadeWithBTS pic.twitter.com/99OX3rMGyD — BTS Brasil ON ✨ BBO⁷ (@btsbrasil_on) June 13, 2023

Este foi só o início de milhares de conquistas e reconhecimentos que os garotos receberam. Depois disso, além de algumas indicações ao Grammy, eles acumulam, atualmente, mais de 400 prêmios! Que tal um review de alguns dos mais importantes?

— Categoria: Top Social Artist – Billboard Music Awards – Em 2017, os meninos venceram a categoria votada por fãs que, por seis anos, Justin Bieber era quem sempre ganhava.

— Categoria: Artista do Ano – America Music Awards – Em 2021, eles fizeram história ao serem os primeiros artistas asiáticos a conquistarem o prêmio, o principal da noite do AMA.

Também foram vitoriosos em premiações como o MTV Video Music Awards e Teen Choice Awards. Principais indicações ao Grammy:

— Categoria: Melhor Performance Pop de Grupo/Duo – “Dynamite”. A primeira música com a letra em inglês do grupo, fez história, ao levar os meninos a serem o primeiro grupo de K-Pop nomeado na maior premiação de música mundialmente.

— Categoria: Melhor Performance Pop de Duo ou Grupo – “My Universe”. Confirmando o sucesso estrondoso do collab com a banda britânica, em 2022 eles foram indicados pelo single interpretado junto ao Coldplay.

Os sete destaques das sete estrelas

E por fim e não menos importante, o “último momento” da nossa lista do dia. Depois de tudo o que já listamos aqui, não há questões sobre o grupo fazer história. Mas a prosperidade deles não vem apenas do nome BTS, a verdade é que mesmo nas carreiras solos, eles fazem jus a todo o triunfo conquistado juntos.

Então, para finalizar, nada melhor – e mais justo – do que um review do momento mais marcante das carreiras solo de cada um!

Kim Namjoon/RM: 1º solista K-pop com 2 álbuns no top 5 Billboard 200

O líder do grupo, em 2024, superou o próprio recorde na Billboard 200, com o lançamento de Right Place, Wrong Person, estreando na 5ª posição da parada dos álbuns mais populares nos Estados Unidos. Com este feito, o artista tornou-se o primeiro solista de K-pop a conseguir dois discos diferentes ocupando os 5 primeiros lugares da Billboard 200, considerando que o álbum anterior, Indigo, na época, estava em 3ª posição, simultâneamente.

Literalmente “sucesso atrás de sucesso”, certamente notável!

Kim SeokJin/Jin: “The Astronaut” alcança lugar na Hot 100 e o título de música mais vendida

Provando ser mais do que o “Mr. Worldwide Handsome”, Jin, com seu talento vocal, fez sua estreia como solista na Billboard Hot 100 pelo single “The Astronaut”, composto em parceria com a banda britânica Coldplay. A faixa conquistou a 51ª posição na Hot 100 e foi considerada a música mais vendida, estando no primeiro lugar das paradas Digital Song Sales e World Digital Song Sales.

Para além do grupo, o cantor revelou-se ser um excelente artista por mérito próprio. Um prodígio encantador para os fãs!

Min Yoongi/Suga: Um dos artistas mais influentes do K-pop

Um dos membros mais influentes do grupo, Suga fez muito mais do que “apenas” ser um dos principais rappers e compositores de BTS, o artista também consolidou uma baita carreira solo, sendo, além de tudo, um dos mais respeitados produtores do K-pop. Confirmando ser multitalentoso, Min Yoongi acumula diversos momentos importantes como solista, entre eles: A conquista do prêmio de Melhor Artista Solo Masculino no MAMA 2023 (Mnet Asian Music Awards); Melhor Álbum Solo com D-DAY no Golden Disc Awards 2023 e Melhor Canção de Hip-Hop/R&B no Melon Music Awards 2023, por “Haegeum”.

Uma história de vida inspiradora, Suga é absolutamente uma influência admirável no mundo do K-pop!

Jung Hoseok/J-hope: Encerramento do Lolla em Chicago

Em 31 de julho de 2022, j-hope entrou para a história ao ser o primeiro artista sul-coreano a ser atração principal em um grande festival de música dos Estados Unidos. O Lollapalooza, um dos maiores festivais de música do mundo, já tem muita história para contar, e dessa vez, uma das nossas estrelas favoritas do K-pop fez parte dela.

Ao encerrar o Lolla Chicago, o cantor entregou uma performance formidável, cantando alguns dos melhores hits de sua carreira, entre eles: “Chicken Noodle Soup“, apresentado ao lado da cantora Becky G, o feat original do single. E claro, demonstrando lembrar-se de onde veio, performou trechos de “Dynamite”, sucesso do BTS. A apresentação, por si só, já seria memorável, mas certamente j-hope fez por onde e provou merecer todo esse carinho e admiração dos fãs. On-line, a transmissão ao vivo chegou a mais de 14 milhões de views no Weverse. Um orgulho para todas as ARMYs de plantão.

Park Jimin/Jimin: Quebrando o recorde de hit lendário, ele se destacou nos Charts Billboard

Ele quebrou um recorde brutal no mundo da música! Mais um membro do grupo mostra para o que nasceu: brilhar. Ultrapassando o lendário sucesso de 2012,“Gangnam Style”, Jimin, com o single “Who”, quebrou o recorde de mais tempo na Billboard Hot 100, para um artista sul-coreano. Chegando na 41ª posição, em março deste ano, a música completou 32 semanas na parada, superando o sucesso de PSY. Este feito, além de destacar o cantor como solista, também o iguala ao próprio BTS, o qual também teve um de seus hits –“Dynamite”– por 32 semanas no Hot 100.

Consagrado a um dos artistas sul-coreanos de maior sucesso nos charts da Billboard, Jimin só nos dá mais motivos para nos orgulhar.

Kim Taehyung/V: Recorde no Spotify – mais de 500 milhões streams!

Considerado um dos melhores vocais do BTS, Taehyung (V) reafirma o motivo deste reconhecimento. Em setembro de 2023, o single “Slow Dancing” foi sua terceira composição solo a ultrapassar 500 milhões de streams no Spotify. O cantor já havia atingido tal marco com as músicas “FRI(END)S” e primeiramente por “Love Me Again” – a qual já ultrapassa de 1 bilhão de streams. Após o lançamento desta 3ª faixa marcante, ela alcançou a 51ª posição na Billboard Hot 100 e 24ª na parada oficial de singles do Reino Unido, ou seja, sucesso global! Ademais, o álbum Layover, o qual apresenta dois destes singles (“Slow Dancing” e “Love Me Again”) não só alcançou o 2º lugar na Billboard 200, como também foi altamente elogiado por conta da voz e essência únicas de V.

Resumindo, novamente, mais um talento fascinante para a lista de exaltação das ARMYs apaixonadas.

Jeon Jungkook/Jungkook: Abertura na Copa do Mundo – Qatar – 2022

Em novembro de 2022, o maknae (integrante mais novo) Jeon Jungkook foi a estrela do show de abertura da Copa do Mundo no Qatar. Com a performance de “Dreamers“, a música não demorou muito para alcançar altos níveis de reconhecimento em escala global. Só para citar o básico, estreou em 2º lugar da parada diária do Spotify, no dia seguinte de sua apresentação (21/11/2022). Além disso, tornou-se a primeira música para Copa do Mundo a atingir o topo do iTunes em 102 países, e só no Brasil, a faixa entrou na 36ª posição do ranking do Spotify.

Nem preciso dizer como os fãs do sul-coreano foram à loucura, né? Simplesmente inesquecível.

BTS COMEBACK – O que esperar?

Ufa! Depois dessa breve viagem no tempo por dentro das maiores vitórias e lembranças do boygroup, só nos resta esperar pelo tão sonhado retorno dos favoritos do K-pop! As ARMYs estão sem sombra de dúvidas ansiosas para as novidades e com altas expectativas, na esperança dos idols anunciarem um novo disco ou, ainda melhor, uma turnê mundial em comemoração. Será?

Infelizmente não podemos afirmar nada ainda, mas o quê, absolutamente podemos dizer é: esses meninos vão muito além de “rostinhos angelicais” e performances surpreendentes. Mais do que prêmios e números, eles também dão um show quando trata-se de questões culturais e sociais, demonstrando o impacto igualmente influente em âmbitos de empatia e solidariedade. Conquistaram o respeito de instituições, nações, corações e a admiração de uma fanbase imbatível, e essa (possível) nova fase promete trazer tantos momentos especiais quanto os que já tiveram até aqui.

O talento, carisma, gentileza e os sorrisos contagiantes dos garotos certamente vão render mais feitos memoráveis e admiráveis. Eles já encantaram o mundo uma vez, e agora, com um dos reencontros mais aguardados, as 7 estrelas do K-pop estão prontas para escrever mais um capítulo inesquecível desta história juntos.

