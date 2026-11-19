This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

HISTÓRIA

A Billie Jean King Cup carrega o nome de uma das maiores atletas da história do tênis feminino: Billie Jean King. Ex-tenista americana, conquistou 39 títulos de Grand Slam, incluindo 12 em simples, 16 em duplas e 11 em duplas mistas, e foi pioneira na luta pela igualdade de gênero no esporte. Nessa competição, que homenageia a atleta e é conhecida como a “Copa do Mundo de Tênis Feminino”, o torneio apresenta uma dinâmica um pouco diferente daquela que estamos acostumadas a ver nos campeonatos tradicionais de tênis.

As melhores jogadoras do país são convocadas e competem por equipe, em partidas de simples ou de duplas. A depender da fase, a quantidade de jogos pode mudar. Nesse caso, Brasil e Canadá buscam uma vaga nos chamados Qualifiers e, por isso, disputarão até cinco partidas, sendo quatro de simples e uma de duplas, cada uma valendo um ponto no placar geral. Vence o confronto quem conquistar três vitórias primeiro.

As partidas acontecerão em Vitória (ES), em uma quadra de saibro construída especialmente para a BJKC, em uma arena montada na área anexa ao Shopping Vitória.



Será a primeira vez desde 2024 que o Brasil estará como anfitrião. Naquela ocasião, as partidas contra a seleção argentina foram disputadas no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e trouxeram saldo positivo, com a seleção brasileira vencendo por 3 a 2, de virada.

CONVOCAÇÃO

Para esse confronto contra o Canadá, o capitão da seleção feminina, Luiz Peniza, convocou as jogadoras Luisa Stefani, Laura Pigossi, Luiza Fullana, Gabriela Cé e Nauhany Silva. O técnico também conta com uma adição importante à sua comissão técnica: a ex-tenista e ex-capitã da seleção na competição, Carla Tiene, chega como auxiliar técnica para somar e contribuir com a adaptação e a preparação da equipe, além de trazer sua experiência para auxiliar durante os jogos.

Um dos destaques da equipe é a duplista número 3 do mundo, Luisa Stefani, que recentemente chegou às semifinais do WTA Finals, torneio que reúne as melhores duplas da temporada. Em parceria com a canadense Gabriela Dabrowski, encerrou a temporada como a 2ª melhor dupla feminina do mundo, após derrota para a dupla formada por Taylor Townsend e Katerina Siniakova. Com a convocação de Dabrowski para a seleção canadense, Luisa poderá reencontrar sua parceira, agora do outro lado da quadra.

Ao todo, ao lado da canadense, Luisa venceu seis torneios: WTA 1000 de Dubai, WTA 1000 de Pequim, WTA 1000 de Wuhan, WTA 500 de Estrasburgo, WTA 250 de Eastbourne e SP Open (WTA 250 de São Paulo). Além disso, foi vice-campeã em Wimbledon e chegou às semifinais dos outros três Grand Slams: Australian Open, Roland Garros e US Open.

Outro destaque é a jovem de 16 anos, Nauhany Silva, mais conhecida como Naná, considerada uma promessa do tênis feminino brasileiro. Naná vem chamando a atenção após conquistar resultados expressivos com tão pouca idade. Foi a tenista brasileira mais jovem a integrar o ranking da WTA, aos 14 anos; conquistou os títulos da Brasil Juniors Cup e do Banana Bowl em 2026; foi vice-campeã nas duplas femininas em Wimbledon Juvenil, ao lado de sua amiga e também brasileira, Victoria Barros; e, por fim, chegou à semifinal do WTA 125 de Curitiba, quando também derrotou uma das cabeças de chave do torneio.

O Brasil também lida com o desfalque de Beatriz Haddad Maia, ex-top 10, que anunciou uma pausa na carreira devido à sua saúde mental. Nesse período, Bia também anunciou que passou por uma cirurgia no ombro esquerdo, após sofrer com dores nas últimas competições disputadas.

A atleta também contou nas redes sociais que recebeu um convite da WTA para participar de um programa da Harvard Business School, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, chamado Crossover Into Business. Bia também destacou que aproveitou essa oportunidade para aproveitar momentos além das quadras.

PREPARAÇÃO PARA O CONFRONTO

A equipe chegou à capital capixaba na última segunda-feira, 16, e iniciou os treinos focados nos próximos jogos. Além da preparação física e técnica, a seleção também recebeu o projeto Tênis para Todos, de Vila Velha, para um momento muito especial.

Luisa Stefani chegou da Califórnia, nos Estados Unidos, e se juntou à equipe na terça-feira, 17. As atletas finalizaram a preparação em quadra e os compromissos com a mídia nesta quinta-feira, dia 19. Também foi realizado o sorteio dos confrontos.

Estão previstos dois jogos para sexta-feira, dia 20, a partir das 14h: Nauhany Silva contra Bianca Andreescu e Laura Pigossi contra Kayla Cross.

No sábado, dependendo dos resultados anteriores, estão previstos mais três jogos, a partir das 13h. Nas duplas, Luisa Stefani e Laura Pigossi enfrentam Gabriela Dabrowski e Ariana Arseneault. Já nas partidas de simples, se necessário, Laura Pigossi enfrenta Bianca Andreescu, enquanto Nauhany Silva disputa contra Kayla Cross.

Os últimos ingressos estão disponíveis e valem para os dois dias de competição. As partidas também serão transmitidas pela ESPN ou pela Disney+.

Agora, a seleção brasileira busca a classificação para os Qualifiers e espera contar com a energia da torcida brasileira nessa caminhada.

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O artigo acima foi editado por Julia Galoro.

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