Blokecore: conheça a tendência que une futebol e moda

O conceito de Blokecore vem da fusão das expressões bloke, gíria inglesa que se refere a um homem comum, e core, termo utilizado para indicar tendências estéticas. A proposta do estilo por meio de peças esportivas é unir o cotidiano ao futebol. A estética vem sendo apresentada no TikTok, onde os usuários têm compartilhado dicas para construir looks usando camisetas de time.

O pioneiro do estilo nas redes sociais foi o americano Brandon Huntley. O tiktoker, que trabalha em um brechó, compartilhou um vídeo em seu perfil no aplicativo onde fazia a combinação do uniforme do Charlotte FC com jeans e tênis. De forma despretensiosa, Huntley colocou na legenda do vídeo que, em 2022, o Blokecore seria viral. Mal sabia ele que se tornaria realidade.

Em entrevista à revista Shift, o americano ironizou que para tornar o seu look autêntico é preciso que a camiseta seja de “um clube do Reino Unido, de preferência um da segunda divisão inglesa ou pior”, afirmou. Huntley disse que é nesses campeonatos que o estilo Blokecore se faz presente e marcante.

Já o criador britânico Max Lepage, que possui mais de 15 mil seguidores no TikTtok, exemplifica a tendência com sua combinação favorita: camiseta do Chelsea, jeans da Levi’s e um par de tênis da Novesta GAT.

A inspiração para a adoção do estilo vem dos jogadores casuais da década de 1980, que viajavam para acompanhar seus times em Milão e Madrid e, quando voltavam, usavam peças esportivas do time.

Identidade no estilo e a paixão pelo esporte

A alucinação pelo esporte é parte da identidade masculina e o Blokecore vem como alternativa para unir isso ao apreço pela moda. A combinação casual de tênis e jeans é um clássico, mas a escolha da camiseta de time certa faz toda a diferença na hora de compor o look, ainda mais quando falamos de peças icônicas na história do futebol ou as clássicas do time do coração.

Após a ascensão do Brazilcore na Copa do Mundo em 2022, o uso das camisetas de time como algo casual veio se tornando cada vez mais comum. Para quem não pode gastar muito com as peças, as réplicas e brechós seguem fortalecendo o desenvolvimento do estilo em questões de acessibilidade.

Na entrevista à Shift, Huntley afirmou que, diferentemente das outras tendências lançadas pelo TikTok, o Blokecore veio para ficar porque simplesmente sempre esteve aqui, uma vez que o futebol é um esporte massivo de seguidores globais.

No Brasil, o estilo caminha de mãos dadas com o Sportlife, vertente do streetwear que ascendeu nas comunidades. A tendência, que também traz em seu conceito o uso de artigos esportivos, carrega em si a filosofia de que as roupas esportivas existem na casualidade, porque somos atletas do cotidiano, e unir o futebol à rotina na vestimenta exemplifica bem isso.

ADERINDO À TENDÊNCIA

Sabemos que a camiseta de time é a peça-chave para abraçar o Blokecore, mas os casacos de time também podem ser ótimas opções para aderir ao estilo. Ambos podem ser combinados com peças descontraídas, como saias e shorts, ou casuais e sociais, como jeans e alfaiataria.

No Brasil, o Blokecore revela parte do íntimo do brasileiro que une criatividade quando falamos de moda e paixão pelo esporte, exibindo isso de forma autêntica e urbana. Estilos como esse se desenvolvem e não acabam porque são parte de uma identidade cultural global, que vai muito além das trends, trazendo à tona a essência da vivência urbana e, principalmente, periférica.

