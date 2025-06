Bets: saiba que fim levou a CPI

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Nos últimos anos, sites de jogos de apostas, as famosas “Bets”, têm repercutido na internet e, conforme a sua fama cresceu, as discussões em torno delas tomou uma proporção maior. Dentre diversos tópicos de debate em relação ao acesso a esses sites e a divulgação deles, estão seus malefícios e o vício gerado nos consumidores a partir deles.



Diante dessas problemáticas dadas pelo uso excessivo e o vício nessas plataformas, a população começou a pedir um posicionamento dos famosos que têm contrato fechado com essas Bets, como: Galvão Bueno, Deolane Bezerra, Virgínia Fonseca, Neymar, Ronaldo Fenômeno e muitos outros.

A repercussão foi tanta que o Senado Federal iniciou uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para discutir os benefícios e malefícios desses jogos e a propagação deles. Eles chamaram alguns famosos para comparecer ao parlamento em Brasília a fim de depor sobre esse assunto.

O que é e pra que serve uma CPI?

A CPI é uma comissão fiscalizadora. Ela serve para discutir questões que estão gerando dano ou prejuízo para a população, além de ter a finalidade de estudar a necessidade de leis que regulamentem os assuntos. É importante destacar também que as CPIs possuem poder de polícia, por compartilharem as prerrogativas próprias das autoridades judiciais. Essa comissão tem colaborado com informações para que o parlamento ande com o processo de regulação das Bets segundo as demandas da sociedade.

INTERROGADOS Na CPI das Bets até o momento

A CPI das Bets recebeu a empresária e influenciadora Virgínia Fonseca, dona da We Pink. Ela tem um contrato de divulgação fechado com a Esportes da Sorte. Na internet, a chegada da influenciadora à CPI viralizou devido a sua roupa mais despojada -um moletom com fotos de sua filha, Maria Flor, uma calça jeans e segurando um copo com a logo de sua marca- o que apontou certo desapego e pareceu, para alguns, não tão apropriado para o momento.

Na comissão, Virgínia respondeu à quase todas as perguntas que lhe foram feitas. Apenas no momento em que a senadora Soraya Thronicke questionou o maior valor que ela recebeu em uma propaganda de bets que a testemunha decidiu não responder, “Me reservo o direito de ficar calada”, diz.

A influenciadora afirma que todos os valores que obteve em contratos com a Esportes da Sorte e outras empresas de apostas foram declarados à Receita Federal. Além disso, fala que não recebeu nenhum percentual extra, o famoso “cachê da desgraça alheia” e que a sua fortuna não foi graças às bets, mas sim à sua marca, que, segundo ela, faturou 750 milhões em 2024.



Os trechos da comissão em que a Virgínia agiu em forma de “meme” viralizaram na internet. Momentos como a fala inicial em que diz a frase “Deus abençoe nossa audiência e bora pra cima”, além de quando a influencer confundiu o canudo do seu copo com o microfone e quando o senador Cleitinho Azevedo pediu para tirar uma selfie com ela em meio a sessão.

No dia seguinte, a Comissão recebeu o ex -participante de reality shows como A Fazenda (no qual foi ganhador da edição de 2021) e De Férias com o Ex, Rico Melquiades, para também depor sobre seus contratos com sites de apostas. O influenciador, que possui um acordos de publicidade com a Bet Zeroum e a Blaze, em seu seu depoimento, afirmou fazer apostas diariamente.

Melquiades está sendo investigado pela Polícia do estado de Alagoas, a chamada operação “Game Over 2”, por uma suposta promoção irregular de jogos de azar e por remuneração baseada na perda dos usuários, as acusações foram negadas por ele: “Nunca ganhei por perdas ou ganhos de outras pessoas. Tenho um valor fixo”, aponta em seu depoimento. O investigado também foi indiciado e teve seus bens bloqueados até pagar uma multa de um milhão de reais à justiça.



Com um Habeas Corpus dado pelo ministro Alexandre de Morais, na CPI, Rico pôde usufruir do direito de ficar em silêncio para perguntas que poderiam incriminá-lo, o que foi utilizado 10 vezes ao longo da oitiva. O momento que mais marcou a sessão foi quando a deputada Soraya pediu para a testemunha demonstrar seu acesso à plataforma de azar e como ela é utilizada para jogar. Thronicke ainda pediu para que Rico fizesse uma demonstração ao vivo.

Em diversos momentos da sessão, Melquiades alegou que a forma como foi tratado era diferente do tratamento que será à Virgínia no dia anterior, “Vocês estão me deixando desconfortável […] Eu estou sentindo um tratamento, sim, diferente da Virgínia para mim, estou sentindo que vocês estão me pressionando muito.”, comentou.

Pedidos de Indiciamento

Após as oitivas e a checagem de contratos enviados pelas testemunhas, nesta segunda-feira, 10 de junho, a senadora Soraya Thronicke entregou seu relatório com a sugestão de indiciar 16 diferentes nomes, dentre eles: Virgínia, por suposto estelionato e publicidade enganosa, Deolane Bezerra, Pâmela de Sousa Drudi, Adélia de Jesus Soares e outros.

O Senado votou o documento na sessão de quinta-feira, 12 de junho, e reprovou o relatório. Logo, as medidas propostas no texto não serão adotadas pelo Parlamento.

