Bella Freud: a bisneta de Freud que une moda e psicanálise em um podcast

A estilista Bella Freud, veio ao Brasil para participar do evento de criatividade chamado Rio2C. A designer de 64 anos pode ter um nome familiar às pessoas, já que é bisneta do famoso psicanalista austriaco, Sigmund Freud. Sua trajetória no mundo da moda e o entendimento de que as roupas explicam sua identidade veio para Bella a partir da sua infância.

QUEM É BELLA?

Nascida em Londres, na Inglaterra, Bella Freud é filha de Bernardine Coverley e do pintor Lucian Freud. Trabalhou como assistente de Vivienne Westwood, nos anos 1990 e, criou a sua marca homônima no mesmo período. Sua vida pessoal e profissional influencia na criação de suas peças de roupas, os ternos de seu pai a conectou com a alfaiataria ou a ligação com a psicanálise inspirou na produção de suéteres.

A estética e design de suas roupas, seguem a ideia de uma reinterpretação de peças do armário masculino, caracterizadas pela fluidez e praticidade, inspiradas também em uniformes escolares, juntamente com os seus famosos tricôs com frases provocantes, Bella expõe o encontro da moda com a linguagem e identificação pessoal.

O PODCAST

“Por que você escolheu essa roupa para vestir hoje?”. É com esse questionamento que iniciam os episódios do podcast Fashion Neurosis, na sala da casa de Bella. Os convidados deitam no divã com uma câmera e microfone voltados para o seu rosto. Ao longo do episódio, Bella e os entrevistados mostram como o simples fato de escolher uma peça de roupa e a troca e reflexão por meio da moda podem trazer memórias e fantasmas do passado.

O podcast apresenta diversos convidados famosos, como as modelos Kate Moss e Alex Consani, as atrizes Courteney Cox, Cate Blanchett e Kristin Scott Thomas e estilistas como Jonathan Anderson e Haider Ackermann. A partir do ato de se vestir, o podcast trabalha o significado psicológico de conhecer-se e permite entender, além da comunicação do mundo, a própria imagem.

Nas conversas, fica evidente como as experiências psicológicas, familiares e de trabalho, impactam a maneira como uma pessoa se aceita e lidam com o dilema de se expor ao ponto de permitir que o mundo a conheça de verdade. A moda ajuda a lidar com esse conflito interno.

No episódio com a modelo Kate Moss, por exemplo, a experiência no mundo das modelos e viagens fica evidente nas histórias dela. Ela conta como, muitas vezes,a indústria pode ser bem estressante e trazer inseguranças e neuroses sobre a imagem do corpo. A questão da falta de autonomia sobre o próprio corpo e imagem também é abordada. Kate começou a trabalhar como modelo aos 14 anos e conta como já passou por muitos momentos desconfortáveis, relembrando momentos da sua carreira que ficaram eternizados na sua mente.

No Fashion Neurosis, Bella Freud mostra como o ato de se vestir, a moda e suas criações, não são por acaso ou meras futilidades. Os episódios mostram que ao mesmo tempo que a arte da moda é coletiva, em que se expressa valores e tendência, a moda também é íntima, emocional e experimental, de acordo com a própria mente e vivências.

O artigo acima foi editado por Luana Zanardi.

