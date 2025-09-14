Bateu o tédio? Estes podcasts fora da caixinha vão alegrar o seu dia

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Às vezes, o tédio bate tão forte que nada do que fazemos parece nos entreter o suficiente. Quando estiver assim, qual tal experimentar um novo hobby – como escutar podcasts?

Confira 5 dicas de podcasts diferentes que com certeza vão alegrar os dias tediosos e te viciar.

Não Inviabilize

Eu tenho certeza que você já escutou esse nome alguma vez na vida, e não é por acaso. O podcast de Déia Freitas atualmente está em primeiro lugar na categoria Top Podcasts do Spotify.

Esse sucesso todo veio da criação de quadros como “Picolé de Limão”, “Amor nas Redes” e “Luz Acesa”. Neles, você encontra histórias reais que os próprios ouvintes mandam sobre casos inusitados e engraçados que eles viveram, tretas amorosas, histórias de desaforos e até experiências sobrenaturais.

Se Essa Sogra Fosse Minha

O podcast de Paloma Jung traz a mesma pegada, são histórias de ouvintes que relatam experiências inusitadas, curiosas, revoltantes ou até inspiradoras sobre suas sogras. O podcast apresenta histórias curtas, onde a audiência pede conselhos e por outras histórias mais compridas e instigantes.

Eu Tava Lá

Apresentado por Brian Rizzo, cada episódio traz um convidado para contar uma história de vida pessoal. Pode ser desde uma viagem bizarra até um perrengue amoroso. Os episódios sempre contam com bom humor e muita espontaneidade.

37 Graus

O 37 Graus instiga sua curiosidade, oferecendo uma mistura boa de jornalismo, ciência e histórias de vida, com episódios temáticos e temas curiosos. A ideia da produção é responder perguntas como: “por que temos medo do escuro?” ou “como nascem os boatos?”.

Decrépitos

Se você deseja ouvir algo mais ácido, escrachado e absurdo, esse é o podcast ideal. Criado em 2014 por Daniel Bayer, João Carvalho e Rafael Mordente, o podcast é conhecido por seu humor nonsense, referências da cultura pop e piadas absurdas. Os temas vão desde comentários sobre o mundo da internet, memes, música, TV, política e nostalgia dos anos 90, até reflexões bizarras sobre o cotidiano. Nada é levado muito à sério, e esse tom descontraído é o que faz esse podcast brilhar.

______________

O texto acima foi editado por Anna Goudard

Gostou do conteúdo? Veja Her Campus Cásper Líbero para mais!