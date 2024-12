As Vaquinhas do Futebol Brasileiro: conheça 4 momentos que os torcedores ajudaram seus clubes financeiramente

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Se engana quem acha que a ‘vaquinha’ para arrecadar fundos para quitar a Neo Química Arena, estádio do Corinthians, é a primeira vez que o torcedor tira dinheiro do seu próprio bolso e faz um barulho fora das arquibancadas. Nessa matéria vamos relembrar outros casos:

Marcelinho no Paulistão

Em 1998 a Federação Paulista de Futebol (FPF) inovou. A fim de ter Marcelinho Carioca disputando o campeonato, o então presidente da Federação, Eduardo José Farah, desembolsou o valor para tirar o brasileiro do clube do Valencia, da Espanha.

A entidade estava se colocando à disposição para pagar o salário do jogador em seus primeiros seis meses, cabia ao torcedor fazer uma ligação, desembolsando R$3,00 evidenciando qual time gostaria que ele jogasse. Liderando desde o começo, a torcida do Corinthians foi quem acabou marcando um golaço e após quase duas semanas de votação os alvinegros garantiram o retorno do atleta ao clube do Parque São Jorge com 62,5% das ligações, seguido do São Paulo (20,3%), Santos (9,5%) e Palmeiras (7,7%).

A ação financeiramente não rendeu para a FPF, que esperava 5 milhões de telefonemas e uma arrecadação bruta de cerca de R$15 milhões, em que R$7,7 milhões iria para a federação e o restante destinado aos custos operacionais. No final, a campanha teve cerca de 470 mil ligações em R$141 mil destinados a entidade.

Tijolinhos do Flamengo

Já em 2010 foi a vez do Flamengo contar com a ajuda financeira de seus torcedores para a modernização do CT Ninho do Urubu. O clube disponibilizou cinco mil tijolos que poderiam ser adquiridos por R$250,00 reais cada. O torcedor que participasse teriam seu nome exibido no tijolo.

No primeiro dia das vendes o rubro-negro vendeu 502 unidades e ao final da campanha arrecadado quase R$2 milhões. Com a reforma concluída em 2023, os tijolos ficaram expostos no CT do Flamengo.

Wesley no Verdão

A fim de reforçar a equipe de Luiz Felipe Scolari, o Palmeiras convocou em 2012, os seus torcedores para ajudar na contratação de Wesley Lopes Beltrame, que havia sido destaque no Santos em 2010 e estava atuando no Werder Bremen, da Alemanha.

A ‘vaquinha’ não chegou no valor planejado pelo time. Esperando uma arrecadação de R$21 milhões esbarrou em cerca de R$800 mil de doações, dinheiro que acabou sendo devolvido para aqueles que colaboraram.

Mas com a ajuda de um investidor trouxe o jogador para vestir a camisa do verdão, a questão é que houve cobrança por parte desse investidor e essa ação só foi resolvida na gestão da presidente Leila Pereira.

Quitação da Neo Química Arena

Um desejo antigo do torcedor corinthiano, o seu estádio próprio virou missão para os fiéis torcedores alvinegros. Inaugurada em 2014, a atual Neo Química Arena ainda não foi quitada e os juros sobem a cada ano. A promessa de resolução desse caso parecia estar longe de terminar e foi então que a torcida organizada Gaviões da Fiel tomou a frente.

Em contato com o clube e com a Caixa, a Gaviões da Fiel buscou entender qual era o valor exato e como poderia viabilizar uma ‘vaquinha’ segura para que todos os torcedores pudessem ajudar.

No dia 27 de novembro foi divulgado o site para as doações. É necessário fazer um cadastro para você então conseguir acessar o pix para doar valores a partir de R$10,00. A torcida busca alcançar cerca de R$700 milhões em seis meses para a quitação do estádio, em contrapartida os torcedores recebem um certificado de doação, participarão do sorteio de ingressos do jogo do clube enquanto estiver acontecendo a ação e aqueles que doarem de R$100,00 para cima farão parte de um mural que será erguido no estádio. Em 24h a campanha já havia arrecadado mais de R$7 milhões.

