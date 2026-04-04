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chocolate covered strawberries
chocolate covered strawberries
Serghei Savchiuc on Unsplash
Casper Libero | Culture

As 5 melhores receitas chocolatudas para fazer nesta Páscoa

Elly Nespoli Student Contributor, Casper Libero University
This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

O feriado mais doce do ano está chegando e não pode passar em branco. Seja para reunir a família, os amigos ou curtir sua própria companhia, o domingo de Páscoa nunca deixa de ter o melhor das receitas doces — com muito chocolate, é claro!

Ficou responsável pelas sobremesas do almoço de Páscoa neste ano, mas ainda não sabe o que preparar? Ou então decidiu apostar em algo diferente para si mesma para não deixar o feriado passar batido? Fique tranquila! A Her Campus Casper Libero trouxe cinco opções de receitas chocolatudas — das clássicas às menos óbvias, das práticas às mais elaboradas — para você se deliciar no feriado.

1. Pavê de chocolate

Ingredientes:

  • 4 barras de chocolate meio amargo picado (360g);
  • 1/2 xícara de leite;
  • 2 caixas de creme de leite;
  • 1 pacote de biscoito champanhe.

Modo de preparo:

Em um recipiente que possa ir ao microondas, derreta o chocolate picado de 30 em 30 segundos, misturando. Em seguida, coloque o creme de leite. Em um prato fundo, umedeça os biscoitos champanhe com leite. Depois, em uma travessa, intercale camadas de biscoito umedecido com a mistura de chocolate, sendo que a última camada deve ser de chocolate. Por fim, leve à geladeira por aproximadamente duas horas ou até firmar. Retire e sirva em seguida.

Sugestão: antes de levar à geladeira, coloque granulados de chocolate ou frutas, como cereja e morango, para incrementar.

2. Bombom gelado de uva

Ingredientes:

  • 2 potes de iogurte grego tradicional (90g cada);
  • 200g de uva sem caroço;
  • 2 barras de chocolate ao leite ou meio amargo picadas.

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture as uvas inteiras com o iogurte grego. Posicione a mistura em uma travessa forrada com papel manteiga e leve ao freezer, deixando de um dia para o outro ou até endurecer totalmente. Depois, derreta o chocolate de 30 em 30 segundos no microondas. Retire as uvas do freezer e banhe-as no chocolate ainda quente, isso faz com que a casquinha endureça de uma forma mais rápida, mas, caso não endureça completamente, retorne ao freezer. Por fim, sirva bem gelado.

3. Bombom de rocambole

Ingredientes:

  • Pão de forma;
  • Creme de avelã;
  • Chocolate em barra ao leite ou meio amargo;
  • Amendoins ou nozes de sua preferência.

Modo de preparo:

Corte as cascas de quantos pães de forma desejar, considerando que uma fatia é igual a um rocambole. Com o auxílio de um rolo ou copo, espiche os pães de forma até ficarem mais finos. Espalhe creme de avelã por toda a superfície dos pães e, em seguida, enrole-os e reserve. Derreta o chocolate picado de 30 em 30 segundos no microondas e misture os amendoins ou as nozes. Caso necessário, pique-os em pedaços menores. Banhe os rolos de pão com a mistura de chocolate e nozes e leve para a geladeira até o chocolate endurecer. Sirva gelado.

@arthurpaek

bombom de rocambole 🎶🌰 – pão de forma – amendoim – creme de avelã – chocolate

♬ som original – Arthur Paek

Sugestão: utilize outros cremes, como geleias de frutas ou pasta de amendoim, para fazer bombons de diferentes sabores.

4. Brownie com nozes

Ingredientes:

  • 4 ovos;
  • 1 xícara de açúcar;
  • 2 barras de chocolate meio amargo picadas (160g);
  • 3 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente;
  • 1 xícara de chocolate em pó 50% cacau;
  • 1 xícara de farinha de trigo;
  • 1 pitada de sal;
  • Nozes picadas de sua preferência (castanhas, amêndoas, avelãs, entre outras).

Para untar:

  • Manteiga;
  • Achocolatado.

Modo de preparo:

Antes de começar, ligue o forno a 180°C e deixe-o pré-aquecer. Em um recipiente que possa ir ao microondas, junte o chocolate picado e a manteiga. Leve a mistura ao microondas de 30 em 30 segundos, retirando-a e misturando a cada intervalo, até que tudo esteja derretido e homogêneo. Quebre os ovos em uma tigela grande e misture-os com o açúcar com o auxílio de um fouet (batedor), até que o açúcar se dissolva totalmente. Depois, adicione a mistura de chocolate derretido, o chocolate em pó, a farinha de trigo e o sal, encorpando-os um a um na mistura. É recomendado peneirar o chocolate em pó e a farinha para facilitar esse processo.

Agora, unte uma forma de sua preferência com manteiga e polvilhe com um pouco de achocolatado, fazendo o pó aderir por toda a superfície untada batendo nas laterais. Caso sobre achocolatado solto, descarte. Transfira a massa para a forma e espalhe as nozes picadas. Afunde algumas delas na massa com o auxílio de um garfo, deixando algumas outras na superfície.

Deixe assar por cerca de 30 minutos. A partir dos 20, cheque o ponto da massa regularmente para que não corra o risco de passar do ponto. Para isso, coloque um palito de madeira bem no centro da forma: caso saia úmido, com resquícios de massa já cozida, já pode retirar. Deixe esfriar e sirva.

Sugestão: servir com uma bola de sorvete de creme.

5. Palha italiana na travessa

Ingredientes:

  • 2 latas de leite condensado;
  • 2 caixas de creme de leite;
  • 3 colheres de sopa de chocolate em pó 50%;
  • 1 colher de sopa de manteiga;
  • 300 gramas de biscoito de maisena.

Para a casquinha crocante:

  • 150g de chocolate meio amargo picado;
  • 2 colheres de sopa de óleo de coco.

Modo de preparo:

Em uma panela, misture o leite condensado e o chocolate em pó até que fique homogêneo. Adicione o creme de leite e a manteiga e leve ao fogo médio, misturando bem para não queimar o fundo. Assim que a mistura atingir ponto de brigadeiro cremoso (quando já for possível ver o fundo da panela), retire.

Em uma travessa, intercale camadas de brigadeiro e biscoito de maisena até que o brigadeiro acabe ou até quase chegar ao topo do recipiente. A última camada deve, obrigatoriamente, ser de brigadeiro. Leve a travessa para a geladeira e deixe esfriar. Enquanto isso, derreta o chocolate picado de 30 em 30 segundos no microondas, até que esteja totalmente derretido. Misture com o óleo de coco até que fique homogêneo.

Quando a travessa estiver bem gelada, retire da geladeira e despeje a calda de chocolate por cima, ainda morna. Leve para a geladeira até que a calda endureça e sirva bem gelada.

Sugestão: triture biscoitos de maisena e polvilhe sobre a casquinha de chocolate já endurecida para decorar.

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O artigo acima foi editado por Júlia Salvi.

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Elly Nespoli

Casper Libero '29

Advertising student at Cásper Líbero, BR.
Passionate about music, film and graphic design, believes that all forms of art are a way for someone to express themselves and reinforce their views.

"When darkness rolls on you, push on through." - "Oldies Station", by Twenty One Pilots