Anne Hathaway Faz Aniversário: Relembre Os Papéis Mais Marcantes Da Atriz

“Eu? Uma princesa? Cala a boca!” Como esquecer a icônica princesa Mia Thermopolis que marcou uma geração de meninas nos anos 2000? Desde atuações em musicais até dramas, Anne Hathaway deu vida a inúmeros personagens marcantes ao longo de sua carreira. Vencedora de um Oscar, um Globo de Ouro, um Primetime Emmy e diversas indicações, a atriz segue construindo uma carreira versátil em diferentes gêneros e propostas.

Nesta terça-feira (12), Hathaway comemora 42 anos e nada melhor do que relembrar os melhores momentos da atriz nas telas do cinema:

1. “O Diário da Princesa”, 2001

Anne Hathaway conquistou seu primeiro papel principal em O Diário da Princesa, onde dividiu a tela com a lendária Julie Andrews, que interpretou a rainha Clarisse Renaldi.

No longa, Hathaway vive Mia, uma tímida adolescente americana cuja vida vira de cabeça para baixo ao descobrir que é a herdeira do trono de Genovia, um pequeno país europeu. A jovem passa a receber orientações de sua avó recém-descoberta, a rainha (Andrews), para se preparar para as responsabilidades da realeza. No entanto, Mia precisa escolher entre abraçar sua vida de princesa ou seguir um caminho diferente.

Onde assistir: Disney+

2. “O diabo veste prada”, 2006

Estrelando ao lado de Meryl Streep neste aclamado filme ambientado no universo da moda em Nova York, Hathaway dá vida a Andy, recém-graduada em jornalismo que conquista um cargo em uma famosa revista de moda.

Entretanto, seu trabalho envolve ser assistente de Miranda Priestly (Streep), a exigente editora-chefe. O filme é uma marca registrada na vida das amantes de moda e comunicação, e é claro, de Anne.

Onde assistir: Star+

3. “Os Miseráveis”, 2012

Baseado no musical homônimo inspirado no clássico romance do escritor Victor Hugo, Les Misérables é uma aclamada adaptação cinematográfica da qual Anne faz parte.

A história se passa na França do século XIX e gira em torno de Jean Valjean (Hugh Jackman), um ex-prisioneiro que vive fugindo do implacável inspetor Javert (Russell Crowe) após violar sua condicional. Em sua jornada por redenção, ele assume a responsabilidade de cuidar da filha de Fantine (Hathaway), uma operária que, em meio ao cenário em que se encontrava, acaba se voltando para a prostituição.

Entre tantos papéis animados, Anne conseguiu reproduzir um dos momentos mais marcantes e emocionantes do filme ao interpretar a canção I dreamed a dream, que lhe rendeu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante.

Onde assistir: YouTube Filmes, Apple TV e Amazon Prime Video

4. “Amor e Outras Drogas”, 2010

Neste romance, Jamie Randall (Jake Gyllenhaal) é um conquistador incorrigível que vive sua vida em torno de sair com todas as mulheres que conhece. Ao procurar por um novo emprego, acaba conhecendo Maggie Murdock (Hathaway), uma jovem de 26 anos que enfrenta o mal de Parkinson.

O encontro entre um homem que aposta nos encontros casuais e uma mulher bem decidida que luta diariamente contra uma doença gera momentos divertidos e emocionantes durante o longa, mesmo que um seja o oposto do outro.

Onde assistir: Disney+

5. “Interestelar”, 2014

Com direção de Christopher Nolan, a ficção científica Interestelar foi a décima maior bilheteria de 2014. A história acompanha Joseph (Matthew McConaughey), ex-piloto da NASA convocado para uma missão: encontrar um planeta alternativo para substituir a Terra, que enfrenta uma grave crise de recursos naturais.

Joseph lidera uma equipe de astronautas que deve atravessar um buraco de minhoca próximo a Saturno em busca de um novo lar para a humanidade.

Hathaway interpreta Amelia Brand, uma cientista encarregada de coordenar a colonização do planeta escolhido. O elenco também conta com Jessica Chastain, Bill Irwin, Ellen Burstyn, Michael Caine e Matt Damon.

Onde assistir: Max

6. “Uma Ideia de Você”, 2024

Neste ano, Anne apostou em algo um pouco diferente do que já fez em sua carreira como atriz.

Em Uma Ideia de Você, Hathaway interpreta Solène Marchand, uma galerista de arte de 40 anos e mãe solteira que embarca em um romance inesperado com Hayes (Nicholas Galitzine), jovem de 24 anos que é vocalista de uma boy band popular.

Onde assistir: Amazon Prime Video

