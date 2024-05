Aniversário de 50 anos da Hello Kitty: entenda a febre dos jovens pelos personagens da Sanrio

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Consegue me dizer agora cinco personagens que você gosta desde a infância? Certamente você encontrará nesta lista a famosa gatinha Hello Kitty, que esse ano completa 50 anos! Um dos acontecimentos mais marcantes desde a sua criação foi a inauguração de um novo estilo artístico, atrelado ao surgimento de outros personagens da marca lifestyle global Sanrio, que serão apresentados abaixo.

história da sanrio, hello kitty e sua turma

Para aqueles que não sabem, a Sanrio é a empresa japonesa dona da Hello Kitty e toda sua turma, que foi fundada em 1960 pelo empresário Shintaro Tsuji. Atualmente os seus conteúdos estão presentes em mais de 130 países, consistindo em merchandising, jogos, desenhos animados, séries na Netflix e até dois restaurantes localizados no bairro da Liberdade, em São Paulo.

Quem tiver o prazer de conhecer, ambos os restaurantes são super bem decorados com todos os personagens à vista, perfeitos para tirar fotos! E não só isso, os pratos servidos são deliciosos e baratos. A partir das estações Japão – Liberdade e São Joaquim, na linha 1 azul, é possível visitar os dois estabelecimentos sem problemas. Para aqueles que gostam de comida japonesa é um verdadeiro “prato cheio”

cultura kawaii no ocidente

Não é somente a gatinha que é a grande estrela entre os jovens! Outras figurinhas carimbadas no coração do público são a coelhinha My Melody, o pinguim Badtz-Maru, o sapinho Keroppi e o cachorrinho branco Cinnamoroll que, sozinho, ultrapassou a Hello Kitty no ranking de popularidade da marca. Embora estes personagens sejam vinculados a um público mais infantil, eles foram os principais expoentes da cultura oriental Kawaii transportada para o Ocidente.

Criada no Japão em meados da década de 1960, a Kawaii Culture ou Cultura Fofa, em tradução livre, é uma expressão cultural que valoriza o fofo de um jeito leve e colorido. O principal aspecto que o ajudou a se popularizar pelos quatro cantos do mundo, levando consigo a turma da Hello Kitty, é justamente a sensação que o Kawaii traz de se desconectar do comum.

50 velinhas no bolo, hora de comemorar!

Em homenagem ao aniversário de 50 anos da Hello Kitty, muitos produtos e eventos comemorativos foram lançados ao público. Os principais são: a exposição no Shopping Vila Olímpia, que desde a sua abertura conta com um alto número de visitantes. Os ingressos custam em torno de 50 reais e para chegar ao destino com facilidade, basta descer na estação Vila Olímpia da linha 9 esmeralda. Mas o evento vai só até 30/05, então corre que ainda dá tempo de visitar!

A Panini também entrou na onda e lançou um álbum de figurinhas comemorativo. Ele custa 15 reais e um conjunto com 10 pacotinhos equivale a 40 reais. Cada figurinha é mais fofa do que a outra!

estética da sanrio em outros universos

Outros exemplos de personagens amados pelo público que seguem o mesmo estilo da Sanrio são provenientes de jogos famosos da Nintendo, como Kirby, Animal Crossing e Pokémon. Além disso, não há como esquecer de outros personagens adoráveis, tais como o cachorro Snoopy, o gato robótico Doraemon, o ursinho Rilakkuma bem como alguns personagens do Studio Ghibli, mais populares na cultura japonesa.

