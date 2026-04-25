Amores Improváveis: o que esperar da adaptação do livro de sucesso

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Nos últimos anos, os streamings vem apostando cada vez mais na idéia de produzir séries de televisão e filmes inspirados em criações literárias. Após o lançamento de O Verão que Mudou a Minha Vida, Maxton Hall e tantas outras obras, Amores Improváveis, em inglês, Off Campus, best-seller da autora Elle Kennedy, ganhará sua versão audiovisual.

Produzida pela Amazon Prime Vídeo, desde seu anúncio, a série vem ganhando muita popularidade e curiosidade de fãs da saga e amantes de romances, criando uma onda de expectativas em torno do seu lançamento.

Temporadas

Elle Kennedy escreveu uma saga de cinco livros, com a proposta de cada um contar a história de um casal diferente dentro do mesmo universo, e assim será feito em sua adaptação. O Acordo será a obra que inspirará a primeira temporada do seriado e contará a história de Hannah Wells e Garrett Graham.

Mesmo antes de ser lançado, Amores Improváveis já foi renovado para ter uma segunda temporada, que contará a história do segundo livro, O Erro. Caso haja uma continuação, a terceira temporada contará a história de O Jogo, a quarta de A Conquista e, por fim, O Legado.

Sinopse

A trama dos primeiros episódios será focada na compositora Hannah Wells e no capitão do time de hóquei Garrett Graham, dois estudantes da Universidade Briar. Os universos se cruzam a partir do momento que Graham precisa da ajuda com os estudos para manter sua posição no time, ele então, faz um acordo com Hannah. Ela o ajuda a ser aprovado enquanto ele a ajuda a causar ciúmes no jogador de futebol por quem é apaixonada por meio de um “encontro de mentira”. No entanto, com o passar da narrativa, a relação dos protagonistas fica cada vez mais intensa e real, complicando o trato inicial.

Elenco

A escolha dos atores gerou uma reação mista e ao mesmo tempo bastante calorosa dos fãs da saga. Inicialmente, muitas críticas surgiram em torno da falta de semelhança dos atores com as descrições dos personagens feitas nos livros, no entanto, parte da opinião pública mudou quando os atores demonstraram ter um grande entusiasmo com o projeto.

O elenco principal da primeira temporada contará com Ella Bright (Malory Towers) no papel de Hannah Wells e Belmont Camelli (Until Dawn) como Garrett Graham. Além dos protagonistas, Mika Abdalla (The Pitt), Antonio Cipriano (Pretty Little Liars: Um Novo Pecado), Jalen Thomas Brooks (The Pitt), Josh Heuston (Heartbreak High) e Stephen Kalyn (Gen V) também estarão presentes na adaptação.

More pics of The Off Campus Cast at the Vanity Fair x Amazon MGM Studios Awards Season Party! pic.twitter.com/nqki7mqbpb — Off Campus Updates (@offcampusseries) January 11, 2026

Data de Estreia e Produção

Off Campus estará disponível a partir do dia 13 de maio na plataforma de streaming Amazon Prime Vídeo. A série tem produção da Amazon MGM Studios e Temple Hill Entertainment, com a autora Elle Kennedy atuando como produtora executiva e Louisa Levy ocupando o papel de showrunner dentro do projeto.

————————

O artigo acima foi editado por Luana Zanardi.

Gostou desse tipo de conteúdo? Confira Her Campus Cásper Líbero para mais!