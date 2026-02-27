Além de “Man I Need”: Top 6 músicas para conhecer Olivia Dean 

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Premiada no Grammy 2026 na categoria de artista revelação, Olivia Dean vive sua melhor fase até aqui. Com uma sonoridade que mistura soul contemporâneo e pop delicado e letras sobre amor, amadurecimento e identidade, a britânica de 26 anos construiu um repertório consistente que vai muito além do hit “Man I Need”.

Para quem quer conhecer o talento que igualou Adele ao ter a música #1(“Man I Need”) e o álbum #1 (The Art of Loving) ao mesmo tempo no Top 10 do Reino Unido, esta seleção reúne músicas essenciais de Dean, para entender sua ascensão e começar a explorar sua discografia, provando que o sucesso da artista está apenas começando.

Dy-Na-Mi-Tee

Um dos primeiros e mais populares covers publicados por Dean, ainda no início da carreira, ele traz uma sonoridade vibrante que mistura soul, R&B e pop à faixa lançada por Ms.Dynamite em 2002. Em uma versão mais “groove” e que soa espontânea, o refrão destaca o carisma vocal de Olivia e mostrava, já em 2021, um pouco do estilo que seria desenvolvido pela jovem artista.

Dean assume a personalidade do eu lírico, transmitindo uma mensagem de autoestima e autenticidade, reforçando a importância de acreditar e confiar em si mesma apesar das dificuldades da juventude (e do início da carreira). Com um tom otimista que marcou trabalhos autorais que vieram em seguida, a faixa é uma boa porta de entrada para conhecer a cantora.

Ok Love You Bye

Assim como a primeira faixa desta lista, “Ok Love You Bye” também está entre os primeiros lançamentos de Dean, apresentando ao público a sensibilidade emocional e o olhar honesto da artista sobre relacionamentos. Desde cedo, ela demonstra a capacidade de transformar momentos simples do cotidiano em narrativas que exploram o amor de forma leve, imperfeita e reconhecível.



A letra gira em torno das pequenas discussões e reconciliações que fazem parte de um vínculo afetivo, mostrando que conflitos não anulam o carinho existente. No arranjo, o clima acolhedor e a abordagem pessoal reforçam essa proposta, com influências de soul-pop e detalhes sutis que valorizam a interpretação vocal. O resultado é uma música íntima e sincera, que evidencia a habilidade da cantora em unir vulnerabilidade, simplicidade e autenticidade, características que marcam seu repertório em geral.

Fall Again

Lançada em 2021 no EP Growth, “Fall Again” representa um momento importante do início da trajetória da cantora, quando consolidava sua identidade artística ao explorar temas mais pessoais. A faixa dialoga com o período pós-término e com a insegurança de voltar a se envolver, mostrando a sensibilidade que se tornaria marca registrada.

Com uma sonoridade suave e introspectiva, a música aposta em um arranjo minimalista e delicado, conduzido por piano, batida lenta e vocais que deixam a emoção em primeiro plano. O clima é contemplativo e quase confessional, reforçando a atmosfera de dúvida e vulnerabilidade que atravessa a narrativa.

Na letra, existe a reflexão sobre o medo de se apaixonar novamente, questionando se conseguirá confiar e se abrir após experiências anteriores. A canção transmite essa hesitação emocional de forma honesta, equilibrando curiosidade, cautela e esperança, uma abordagem que aproxima o público e ajuda a explicar por que a faixa se tornou uma das preferidas entre fãs mais antigos da cantora.

Nice to each other

Lançada em 2025 como o primeiro single de The Art of Loving, segundo álbum da cantora, a música marca uma fase mais madura e de maior sucesso na carreira de Dean.

Na letra, a musicista explora as complexidades dos relacionamentos modernos, defendendo conexões mais simples, gentis e livres de expectativas rígidas. A proposta é valorizar o presente, permitindo que uma relação seja ao mesmo tempo leve e significativa, sem necessidade de rótulos imediatos, uma abordagem que dialoga com um olhar mais consciente e realista sobre o amor contemporâneo.

Com uma sonoridade leve e envolvente, a música mistura guitarras suaves, ritmo animado e vocais cheios de personalidade, mantendo a estética soul-pop elegante que caracteriza a artista. O arranjo cria um clima caloroso e otimista, equilibrando melodia acessível com nuances emocionais, uma combinação que evidencia sua capacidade de transformar temas cotidianos em canções sofisticadas e cativantes.

so easy (to fall in love)

Com quase meio bilhão de reproduções no Spotify, “So Easy (To Fall In Love)” se tornou outro hit da britânica. A música aposta em uma sonoridade suave e sofisticada, misturando soul-pop com influências de jazz e bossa nova, além de uma atmosfera retrô elegante, marcada por instrumentação delicada e um ritmo envolvente. O resultado? Uma música romântica e acolhedora, que destaca a voz limpa e expressiva de Olivia e mostra sua habilidade de transformar sentimentos simples em canções cativantes.

Na letra, a artista adota um tom confiante e bem-humorado ao falar sobre amor, transmitindo a ideia de que se apaixonar pode ser algo leve e natural. Essa combinação de charme, vulnerabilidade e acessibilidade ajuda a explicar por que a faixa conquistou tanto espaço, sendo uma das melhores apostas para os fãs de músicas românticas.

A couple minutes

Também presente no segundo álbum, “A Couple Minutes” mostra um lado mais sensível e contemplativo da artista, reforçando sua habilidade de transformar experiências emocionais ‘simples’ em narrativas profundas. A faixa ganhou destaque entre os fãs por seu clima intimista e pela forma madura como aborda lembranças e despedidas, consolidando-se como um momento delicado dentro do disco.

Com influência do soul clássico e do pop contemporâneo, a música aposta em arranjos suaves, com atmosfera nostálgica e instrumental elegante, criando um cenário quase cinematográfico para a interpretação vocal de Olivia. A produção incorpora referências ao som Motown e trabalha com harmonias delicadas, resultando em uma faixa emocional, mas equilibrada, que evidencia a versatilidade artística da cantora.

Na letra, a artista reflete sobre o reencontro breve com um antigo amor, explorando a ideia de que mesmo relações que terminaram podem deixar memórias positivas e aprendizado. Em vez de focar na dor, a narrativa sugere aceitação e maturidade emocional, transmitindo a mensagem de que o amor vivido nunca é totalmente perdido, apenas transforma seu significado com o tempo.

Com essa seleção, fica claro que “Man I Need” é só a porta de entrada para um repertório rico e diversificado. Desde suas primeiras músicas até hits consolidados, Olivia Dean mostra talento, sensibilidade e autenticidade em cada faixa. A britânica segue ampliando seu alcance, provando que está apenas começando e que cada lançamento é uma oportunidade de se apaixonar pelo seu som único.

O artigo acima foi editado por Olivia Nogueira.

Gosta desse tipo de conteúdo? Confira a página inicial da Her Campus Cásper Líbero para mais!