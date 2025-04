Alanis Morissette chamou atenção no Brasil! 6 músicas para conhecer o ícone dos anos 90

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Ser convidada pela primeira vez para o Lollapalooza, especialmente como headliner, não é para qualquer artista, por isso a escolha certa por Alanis Morissette. A cantora alcançou sucesso nos anos 90 com um rock alternativo cheio de autenticidade e letras pessoais e intensas.

Nascida no Canadá e naturalizada americana, Alanis Nadine Morissette nasceu em 1° de julho de 1974. Quando criança, atuou em um programa infantil na Nickelodeon, porém logo depois focou em escrever suas próprias canções. Durante a adolescência sofreu com transtornos alimentares que influenciaram inúmeras de suas músicas.

Seu primeiro álbum, Alanis, foi lançado em 1991 e, em 1992, a cantora lançou Now Is The Time, mas foi com o pop-rock Jagged Little Pill, de 1995, que a artista ganhou alcance internacional. Com ele, Morissette se tornou a artista mais jovem a vencer o Grammy de Álbum do Ano, aos 22 anos (Taylor Swift bateu esse recorde em 2010, quando ganhou com Fearless, aos 20 anos). No total, Jagged Little Pill venceu quatro Grammys e já vendeu mais de 33 milhões de cópias.

Depois dessa primeira onda de sucesso, ela ainda lançou Supposed Former Infatuation Junkie em 1998, produziu uma versão do MTV Unplugged, em 1999, onde canta seus maiores hits ao vivo e de forma acústica e, desde 2000, lançou mais alguns álbuns, sendo o mais recente de 2022, the storm before the calm.

Em 2010, Alanis se casou com o rapper americano Mario Treadway, mais conhecido como Souleye, e os dois têm três filhos: Ever Imre, Onyx Solace e Winter. A cantora decidiu criar, em 2015, um podcast chamado Conversation with Alanis Morissette, onde conversa com doutores, professores e autores sobre temas ligados à auto ajuda, psicologia e filosofia.

Músicas para colocar na sua playlist

1. ironic

Essa lista não poderia começar de outra forma se não com o maior sucesso da carreira de Alanis, que ganhou diversos prêmios e fez sua carreira decolar. A música reflete sobre várias situações irônicas que acontecem no cotidiano, mostrando como a vida pode ser, ao mesmo tempo, cômica e inesperada.

2. Hand in my pocket

Escrita em apenas 15 minutos, a música foi um hit e, em 1996, não parava de tocar nas rádios. A letra fala sobre as dualidades da vida humana e é cheia de paradoxos.

3. You oughta know

Assim como todas as músicas da cantora, que são carregadas de emoções e traços de personalidade, “You Oughta Know” não é diferente. A composição conta a história de um relacionamento frustrado que acabou e, enquanto o namorado a superou rapidamente, ela se compara repetidamente com a nova namorada de seu ex.

4. You learn

Crescer é difícil para todos e Alanis sabe bem disso. “You Learn” fala sobre o crescimento pessoal e a importância de transformar as circunstâncias da vida em aprendizado.

5. Head over feet

“Head Over Feet” vem de uma frase similar a uma outra expressão em inglês, “head over heels”, que significa estar profundamente apaixonada. A música fala exatamente sobre isso: apaixonar-se perdidamente e intensamente por uma pessoa que oferece um amor igualmente incondicional.

6. Uninvited

Nada melhor para terminar essa lista do que falar sobre “Uninvited”, que foi trilha sonora do filme “Cidade dos Anjos”, um clássico dos romances que conta a história de amor entre um anjo e uma cirurgiã, devastada ao perder um paciente.

