Ainda vale a pena assistir o novo filme da Netflix  “Meu Ano em Oxford”? 

A Netflix iniciou o mês de Agosto com um romance perfeito para assistir nesse friozinho.

Meu ano em Oxford, a nova produção da Netflix, é estrelado por Sofia Carson (Descendentes) e Corey Mylchreest (Rainha Charlotte: uma história de Bridgerton) e se baseia em um livro da autora Julia Whelan.

Mas será que o filme atende as expectativas?

Uma narrativa sobre encontros e despedidas

Na trama, a norte-americana Anna (Sofia Carson) realiza seu sonho de estudar poesia por um ano em Oxford. Ela já tinha a vida toda planejada: estudar na Inglaterra e depois trabalhar na empresa Goldman Sachs. Porém, ao conhecer seu professor Jamie (Corey Mylchreest), tudo muda de repente.

O que começa com encontros casuais, rapidamente se torna algo constante e profundo. A narrativa fica ainda mais intensa, quando Jamie assume ter uma condição que o separaria de Anna. Ele teme machucar a amada, mas ela não quer abandoná-lo. O que eles fariam, então?

O final do longa é surpreendente e pode tirar algumas lágrimas do público. As últimas cenas apresentam uma fotografia muito bem pensada e elaborada.

Vale a pena assistir ao filme?

Se você pensa em assistir a um filme mais leve, para se distrair, talvez não seja uma boa opção. A trama lembra longa-metragens como A culpa é das estrelas e “A cinco passos de você”, considerados emocionantes pelo público. “Meu ano em Oxford” pode até iniciar como mais um romance teen, mas tem um fundo e um toque de emoção.

Agora, se você procura justamente algo que represente a dor de uma separação, mas que ainda tenha aquela pitada de clichê, esse filme é ideal para você!

