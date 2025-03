Acessórios, penteados e looks: tendências para apostar no Lollapalooza deste ano

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Depois das comemorações de carnaval, o ano oficialmente começou e a preocupação da vez são os looks para o Lollapalooza, que acontece nos dias 28, 29 e 30 de março. Por aqui, a equipe da Her Campus não economizou na apuração das melhores tendências para você apostar e usar no festival.

Accessorize to the max!

Se tem uma coisa que veio forte em 2025 foram aqueles que às vezes são ignorados mas que fazem toda diferença no look: os acessórios. O negócio é apostar neles que dão aquela “crocância” na composição, como diria Giuliny Shauer, fundador da Shauer, marca de luxo masculina com influências japonesas.

Dentre os destaques da temporada temos pulseiras e aneis, cintos no estilo boho e óculos de formatos e cores diferentes.

E fica a dica: nas feirinhas de rua como da Benedito Calixto em Pinheiros (aos sábados) e do Bexiga (domingos) você encontra muita opção vintage baratinha de acessórios belíssimos.

Maxi Bags

Quem já foi em algum festival sabe que é importante ir preparada e com seu “kit de sobrevivência”. Nada melhor do que poder levar tudo isso com muito estilo junto.

Uma tendência que te dá um help são as maxi bags que, além de muito espaço para levar tudo que você precisa, saem das convencionais mochilas — que, apesar da praticidade, às vezes fogem do aesthetic!

Penteados

A era clean girl veio forte no ano passado e com ela uma tendência muito útil: os penteados. Meio preso, com acessórios, tranças, abriu-se um mundo de oportunidades para estilizar o cabelo de formas diferentes. Além de dar mais personalidade para o seu look, eles são super práticos principalmente quando se fala de festival — onde tudo que a gente quer é ouvir nosso artista favorito sem se preocupar em ficar descabelada.

Punk Romântico

Uma combinação diferente que nunca sai de moda é esse estilo que mistura delicadeza e muito preto! Laços, rendas e couros são as grandes estrelas aqui, além de coturnos — super convenientes para o Lollapalooza. O segredo é equilibrar os elementos românticos com cores e acessórios certos. Um dos ícones desse estilo — e uma das principais atrações do Lolla — é Olivia Rodrigo, que sempre mescla fragilidade e rebeldia em suas produções.

Bermuda

As bermudas ganharam foco em 2023 e vieram pra ficar! Super práticas e estilosas, as bermudas — ou Jorts — são uma aposta inteligente, já que podem ser combinadas de várias formas de acordo com seu estilo. A peça vai garantir um look fresquinho e com muito conforto, perfeito para curtir a experiência completa de um festival!

E aí, qual dessas tendências você vai apostar no Lollapalooza?

