A queda de Vorcaro: O que o caso Master revela sobre o “jeitinho brasileiro”

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Em novembro do ano passado, o Banco Master foi liquidado pelo Banco Central. O dono e principal responsável pelo controle da empresa, Daniel Bueno Vorcaro, por sua vez, passou a ser alvo de uma investigação que segue em andamento, marcada por idas e vindas que levantam questionamentos sobre a condução do caso.

O cenário é investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou à Polícia Federal a prisão de Vorcaro pela segunda vez. As medidas apontam para a possibilidade de conversão em prisão preventiva, além do bloqueio de cerca de R$22 bilhões em bens ligados a supostas atividades ilegais do empresário.

O caso do Banco Master

O Banco Master, comandado pelo banqueiro Daniel Bueno Vorcaro, é um conglomerado do setor financeiro que atua com crédito, investimentos e administração de recursos.

O crescimento da instituição foi ocasionado, principalmente, pela oferta de aplicações como CDBs, com rendimentos considerados elevados em comparação ao restante do mercado.

A atratividade das taxas chamou a atenção de investidores, mas também passou a levantar suspeitas sobre a credibilidade do modelo de negócio, em meio a sinais de uma crise de liquidez.

Diante desse cenário, foram conduzidas investigações que apontaram uma série de irregularidades, incluindo o descumprimento de regras do sistema bancário, o que levou ao encerramento das atividades, diante da liquidação extrajudicial da instituição.

Entre os motivos apresentados pelo Banco Central para justificar a medida, estão o comprometimento da situação econômico-financeira do banco e a existência de fraudes, como a emissão de carteiras de crédito fictícias.

Outro ponto considerado crítico pelo órgão foi a tentativa de venda envolvendo o Banco de Brasília, que não avançou devido à falta de transparência.

Antes da queda: Quem é Vorcaro

Daniel Bueno Vorcaro ingressou no universo empresarial por meio dos negócios da família, iniciando sua atuação em incorporadoras gerenciadas pelo pai, como a Multipar e a Mercatto, antes de seguir para o setor de locação imobiliária na Pacific Realty.

Sua entrada no sistema financeiro ocorreu com a aquisição do Banco Máxima, então controlado por Saul Sebba. Em 2021, já à frente da instituição, Vorcaro decidiu renomeá-la como Banco Master. Posteriormente, tornou-se inicialmente sócio e, depois, controlador do Banco Banif, que também passou a operar sob a marca Banco Master Múltiplo.

O modelo de negócios adotado ficou marcado por um crescimento acelerado, considerado por parte do mercado como ousado. Para analistas, o método envolvia investimentos de maior risco e captação de recursos a custos elevados.

O crescimento das atividades e o aumento de sua relevância no setor levaram o banqueiro a montar uma rede de relações com figuras influentes, incluindo políticos, integrantes do Judiciário, advogados e empresários.

A prisão de Vorcaro acentua as tensões do caso

A narrativa da prisão de Daniel Vorcaro, que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), não teve início recentemente.

Com a investigação e o fechamento do Banco Master, o empresário foi preso pela primeira vez em novembro de 2025, durante uma tentativa de deixar o país. As acusações em questão envolviam a venda de créditos inexistentes, além de fraudes e lavagem de dinheiro.

Vorcaro permaneceu detido por duas semanas, mas teve a prisão preventiva revogada e passou a usar tornozeleira eletrônica.

A segunda prisão ocorreu no dia 4 deste mês, após a apreensão e análise de seu celular, que teria revelado conversas com indícios de ameaças, corrupção e tentativa de interferência em decisões judiciais. A medida foi determinada pelo ministro André Mendonça, que assumiu a relatoria do caso, cargo anteriormente ocupado por Dias Toffoli.

Segundo decisão do ministro, “ressalta-se a identificação de mensagens trocadas entre Daniel Vorcaro e Phillipi Mourão, que registram a inclusão até mesmo de policial federal no grupo dos ‘milicianos’, por provocação de Daniel, que teria expressado à Phillipi sua opinião de que ‘polícia às vezes não vai intimidar tanto’”.

Em conjunto com a ação, foram bloqueados cerca de R$22 bilhões em bens, como forma de reparação aos prejuízos causados ao sistema financeiro.

Conexões que levantam questionamentos

A influência e a ampla rede de contatos de Daniel Bueno Vorcaro passaram a ser evidenciadas ao longo da investigação, sendo apontadas como um dos fatores que ampliam a gravidade do caso. Parte dos desdobramentos estão diretamente ligados com figuras do meio político e jurídico.

Nesse contexto, surgem questionamentos sobre a atuação do ministro Dias Toffoli no acompanhamento da narrativa envolvendo Vorcaro e o Banco Master.

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Toffoli foi o relator inicial do inquérito e adotou medidas como a centralização das decisões na Corte, a imposição de sigilo absoluto sobre a investigação e a autorização para buscas e bloqueio de valores.

Entre as decisões que geraram maior repercussão, está a determinação de que as provas fossem armazenadas no STF, além da indicação de peritos responsáveis pela análise do material apreendido.

Ao decorrer do caso, vieram à tona informações que geraram questionamentos sobre a imparcialidade do ministro. Entre elas, a existência de relações indiretas entre familiares de Toffoli e o empresário, além de episódios como a viagem do ministro em um jatinho vinculado a um advogado ligado ao banco, para acompanhar a final da Copa Libertadores da América.

Também foram mencionadas, no âmbito da investigação, interações entre Vorcaro e o ministro, incluindo mensagens e referências ao seu nome.

Diante da repercussão, Toffoli deixou a relatoria do caso após reunião interna entre ministros do STF, convocada pelo presidente da Corte, Edson Fachin.

O que o caso revela sobre o “jeitinho brasileiro”

Mesmo sem um desfecho definitivo, o caso de Daniel Bueno Vorcaro e do Banco Master sugere não se tratar de um episódio isolado na política brasileira. Ao contrário, abre espaço para interpretações sobre a existência de um padrão marcado pela relação entre influência e poder.

No momento atual, a cada avanço das investigações, a rede de contatos de Daniel se expande por diferentes núcleos políticos. Esse cenário contribui para o aumento das tensões, segundo o cientista político Lucas de Aragão, em reportagem da BBC News Brasil.

“Não se sabe exatamente o que Vorcaro tem, o que ele sabia. Ele transitou em grupos políticos que não necessariamente conversavam entre si. Pessoas sabem fragmentos, e isso gera uma tensão gigantesca em Brasília, comparável ou até maior ao que vimos na Lava Jato”, afirma.

Casos como esse, em que há questionamentos sobre a condução de investigações e a transparência de decisões, tendem a impactar a confiança em órgãos públicos e a gerar consequências mais amplas para a sociedade.

O artigo acima foi editado por Ana Azeredo .

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