“A Nonsense Christmas”: o que podemos esperar do especial de natal da Sabrina Carpenter na Netflix?

A Netflix anunciou A Nonsense Christmas With Sabrina Carpenter, um especial de Natal que contará com performances musicais, esquetes de comédia e outras surpresas preparadas pela cantora. Sabrina Carpenter dominou o cenário musical de 2024, e nesse Natal não será diferente.

Não é a primeira vez que a artista se envolve com projetos natalinos. No final de 2023, a loirinha lançou o EP Fruitcake, com músicas de Natal, que inclui a faixa “A Nonsense Christmas“, uma versão natalina de sua música “Nonsense”, que dá nome ao especial da Netflix.

Na última terça-feira (19), a plataforma de streaming divulgou o trailer oficial do especial. Além de contar com cenas exclusivas da produção, a prévia revelou a presença de convidados especiais, tanto do mundo da música quanto de Hollywood.

Os duetos incluem as cantoras Chapell Roan, Tyla, Shania Twain e Kali Uchis. Já as esquetes de comédia contarão com participações de nomes como Cara Delevingne, Nico Hiraga, Quinta Brunson, Kyle Mooney, Megan Stalter, Sean Astin, Owen Thiele e Jillian Bell.

Quem acompanha a carreira da Sabrina Carpenter sabe que ela vem conquistando cada vez mais o público com sua turnê, a Short n’ Sweet Tour. Carpenter criou uma identidade visual única para seus shows, que viralizaram nas redes sociais pelos seus trocadilhos engraçados e as posições criativas durante a apresentação de “Juno”.

A cantora revelou, em entrevista para a Vanity Fair, que adora brincar com as letras das músicas e incluir insinuações divertidas, e aproveita os palcos para apresentar isso aos fãs. Podemos esperar uma performance bem semelhante no especial de Natal, que com certeza vai contar com o bom humor da artista norte-americana.

Prepare-se! A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter estreia no dia 6 de dezembro na Netflix, às 23 horas. Aproveite para ouvir novamente o EP Fruitcake e decorar as letras das músicas para cantar junto com Sabrina os sucessos que já se tornaram clássicos natalinos.

