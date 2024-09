Moda Na Olimpíada De Paris: O Reflexo De Culturas E Identidades

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

As Olimpíadas de 2024 de Paris não foram apenas uma celebração dos esportes e dos atletas olímpicos, mas também um espetáculo de expressões artísticas e estilistas. Sediada na capital da moda, era de se esperar o destaque de estilistas e das roupas nesta edição.

A edição deste ano em Paris veio para ressignificar a presença da moda e a influência direta com o mundo contemporâneo e as identidades de cada país. As vestimentas dos atletas estão muito além de um tecido, mas o símbolo de uma nação intercalada com a comunicação entre os valores de uma cultura. Além disso, a flexibilidade do uniforme é fundamental para a performance dos esportistas e na qualidade do seu desempenho.

BRASIL: FLOR, FLORA E FAUNA

O uniforme brasileiro trouxe alta repercussão nas redes sociais e um conjunto de críticas sobre sua criação. Desenvolvida pela Riachuelo, Havaianas e outros patrocinadores do Comitê Olímpico do Brasil (COB), os trajes foram projetados com o uso de materiais reciclados e técnicas sustentáveis. Os tecidos oferecem tecnologia para suportar umidade e calor, além de ajustes para melhorar os movimentos dos atletas, fator importante para a categoria de atletismo e ciclismo, por exemplo

O design das peças é uma combinação da cultura brasileira, composta por cores da bandeira nacional. O azul, verde e amarelo destacam as jaquetas, calças e sapatos da coleção.

O visual trouxe opiniões divergentes das pessoas, os quais comentaram o caráter simplista: “Sem estrutura e desvalorizado”, disse a cantora Anitta nas redes sociais. Em resposta aos comentários negativos, a COB rebateu e alegou que os uniformes trazem qualidade e influências fortes da moda, o qual é uma questão de opinião sobre o gosto estético. “Traz sustentabilidade no material, e elementos da moda parisiense, que algumas pessoas gostam mais, e outras pessoas gostam menos”, rebateu Gustavo Herbetta, diretor de marketing da COB.

Os detalhes bordados das jaquetas jeans usadas na cerimônia de abertura foram feitos a mãos por 80 mulheres do semiárido do Rio Grande do Norte. Com lápis, agulhas e goma, o processo exigiu delicadeza e paciência. Os animais representados nas estampas: araras, onças e tucanos, simbolizam a diversidade da fauna tropical e flora brasileira, influência direta com os aspectos naturais do país.

OURO OLÍMPICO EM COLLANT AMARELO COM CRISTAIS

A maior medalhista olímpica brasileira, Rebeca Andrade, foi assunto nos jogos por seus collants delicados e discretos. Desenhado pela companheira de equipe, Jade Barbosa, as peças foram produzidas com o objetivo de representar a bandeira do Brasil e ressaltar o brilho nas performances.

O investimento nos uniformes foi um tópico comentadonesta edição, já que a desvalorização do esporte no Brasil tem início com a produção dos trajes. “Desde 2018 temos patrocínio, algo que me deixou muito feliz, porque quando comecei nem collant a gente tinha. Meu pai quem fazia os meus collants no início”, relata Jade.

O collant em tom azul-turquesa usado por Rebeca no solo individual, que lhe garantiu o ouro, apresentavadetalhes em dourado e pedrarias brilhantes, realçando os movimentos da atleta. Outro traje marcante foi o utilizado na comemoração do ouro olímpico da atleta: o amarelo vibrante e cristalino.

PATRIOTISMO E EXCELÊNCIA

País representado por atletas como Simone Biles e Lebron James, os Estados Unidos foram os vencedores em medalhas na Olimpíada de 2024, e trouxe um toque moderno e clássico nos uniformes. Os blazers azul- marinho com camisas listradas em vermelho e branco fazem referência à bandeira e ao espírito norte-americano, em que o patriotismo e a excelência esportista prevalecem .

ESTAMPA E MUITA COR

E o que falar sobre os icônicos trajes africanos? As delegações de Camarões e Quênia conquistaram os olhares do público. Montados por cores quentes e estampas exóticas, as peças foram fiéis ao representarem a diversidade cultural e natural da região.

SOFISTICAÇÃO E ELEGÂNCIA

Como o país anfitrião dos jogos, a França conservou a herança clássica e optou por uniformes claros e sofisticados. Saias de seda e blazers estampados por cores da bandeira francesa: azul, branco e vermelho compunham a coleção. A assinatura dos estilistas Carine Roitfeld e Stéphane Ashpool evidenciaram o luxo das peças.

TRADIÇÃO JUNTO A TECNOLOGIA

Mestres do tênis de mesa e dos esportes de habilidade, as delegações do Japão, China e Coreia do Sul misturaram tradição e tecnologia nos trajes. Cores fortes, como o vermelho e dourado, compunham as estampas das peças, em detalhes sutis com referências à herança cultural da região.

A união de estilos, diversidade e aspectos técnicos fizeram com que a edição olímpica de Paris 2024 fosse histórica e repleta de referências positivas tanto para o mundo da moda quanto para o esporte. As peças refletiam não apenas a identidade de cadapaís, mas carregava junto a dedicação e esforço.

Para os espectadores, foi possível conhecer um pouco das singularidades e história das delegações representadas. Para os estilistas, foi um processo árduo e meticuloso, servindo para as próximas edições como inspiração e referência de criações.

