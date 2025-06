A maior Parada do Orgulho do mundo: Conheça a Parada LGBTQIA+ de São Paulo

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

O dia 28 de junho entrou para a história como um símbolo de luta e resistência, se consolidando como o Dia do orgulho LGBTQIA +.

Isso remonta à Rebelião de Stonewall, que ocorreu em 28 de junho de 1969, nos Estados Unidos – uma revolta contra uma batida policial violenta em um bar de Nova York frequentado pelo público LGBT, o Stonewall Inn.

Nesse período em que a comunidade sofria com fortes repressões, os protestos e manifestações se intensificaram. Um ano depois, ocorreu a primeira parada do orgulho nos EUA, incentivando outras cidades e países.

No Brasil, a primeira parada LGBT aconteceu em 1997, também no dia 28 de junho. O evento ocorreu na Avenida Paulista, e reuniu cerca de 2 mil pessoas.

Ao longo dos anos, esse número foi aumentando, chegando a 2,5 milhões em 2006, quando a Parada de SP entrou para o Guinness Book como a maior do mundo.

“Somos muitos, estamos em várias profissões” foi o tema da primeira parada LGBT de São Paulo. O objetivo da manifestação era dar maior visibilidade à comunidade e reivindicar direitos e políticas públicas.

Com o tempo, as paradas deixaram de ser apenas manifestações de protesto e passaram a ser também celebrações da diversidade e cultura, com trios elétricos e atrações voltadas para a comunidade.

Consolidando-se como um importante símbolo do orgulho, a Parada de SP foi incluída no calendário oficial de eventos da cidade em 2016, e já chegou a reunir mais de 4 milhões de pessoas.

A Parada SP é organizada pela Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo (APOLGBT-SP), e é o evento que atrai mais turistas à cidade de São Paulo, segundo a SPTuris.

Edição de 2025 da Parada LGBTQIA+

A 29ª edição acontecerá no dia 22 de junho (domingo) na Avenida Paulista, a partir das 10h, e contará com 17 trios elétricos e diversas atrações comemorando a diversidade.

O tema deste ano é “Envelhecer LGBT+: Memória, resistência e futuro”, buscando celebrar pessoas idosas que fazem parte da comunidade. A escolha desse tema ressalta a importância de reconhecer e valorizar as trajetórias de pessoas 60+ que por décadas foram invisibilizadas, enfrentando repressão, preconceito e exclusão.

Celebrar a velhice LGBT+ é uma forma de levantar vozes que, por muito tempo, foram silenciadas, e reafirmar que envelhecer com orgulho também é um ato de resistência. É também um meio de falar sobre acolhimento, redes de apoio e a importância de garantir dignidade para aqueles que abriram caminhos clamando por dignidade, direitos e visibilidade.

“Nesta 29ª edição, nossa luta continua viva e mais forte do que nunca. Porque o tempo nos fortalece. E o orgulho nos une.”

A ONG também realizará outros eventos no mês do orgulho, como a Feira Cultural da Diversidade LGBT+, que ocorrerá no dia 19 de junho no Memorial da América Latina, e a Corrida do Orgulho LGBT+, dia 21 de junho, no Shopping SP Market.

A Parada SP será transmitida ao vivo no YouTube da @paradasp e @diatv.

