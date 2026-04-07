A américa aos pés do Brasil? O que esperar dos seis representantes na busca pela Glória Eterna

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Nesta terça-feira (7), começa a Conmebol Libertadores 2026, o campeonato mais almejado pelos clubes sul-americanos. Os times brasileiros entram na competição visando manter a tradição brasileira no topo em mais uma edição.

Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Fluminense, Mirassol e Corinthians são os clubes classificados para representar o Brasil na fase de grupos da Libertadores a partir desta noite.

A expectativa em cima desses times é de forte favoritismo, mas com alguns desafios logísticos e grupos que apresentam certa dificuldade.

O Brasil na Libertadores 2026

Hoje a noite, a bola vai rolar para Fluminense e Cruzeiro, que fazem as suas estreias na competição longe de casa, dando início a jornada fundamental para a fase de mata-matas.

O Fluminense chega ao campeonato querendo conquistar seu segundo título, após a final histórica no Maracanã em 2023, mas agora, com o desafio de administrar o desgaste das viagens e os 3.600 metros de La Paz.

O Tricolor de Laranjeiras entra em campo às 19h00 (de Brasília), contra o Deportivo La Guaira, em Caracas, na Venezuela. O Fluminense busca impor a sua superioridade técnica contra os venezuelanos e também abrir vantagem contra os seus demais adversários.

Já o Cruzeiro retorna à competição após sete anos da última participação, em 2019. O grupo D, em que está inserido, foi considerado o “grupo da morte” por diversos especialistas, com a presença dos rivais: Barcelona de Guayaquil, Boca Juniors e Universidad Católica.

O time mineiro encara o Barcelona de Guayaquil, às 21h00, no Monumental de Guayaquil. A equipe equatoriana é muito conhecida pela sua força em jogos de seu mando.

A noite de amanhã será marcada pela estreia do Mirassol, que faz a primeira participação em um campeonato internacional na história do clube. O Leão caiu em um grupo equilibrado (grupo G), mas que também pode apresentar algumas dificuldades, com a presença de jogos em grandes altitudes e adversários experientes (Always Ready, Lanús e LDU).

O jogo do dia 8 é contra o Lanús, atual campeão da Recopa Sul-Americana e acontece no Maião, às 19h00.

Em seguida, joga o Palmeiras, um dos favoritos ao título, devido ao elenco atual, a tradição e por ter sido um dos finalistas da última edição. O Verdão enfrenta um grupo acessível (grupo F), jogando mais uma vez contra o Cerro Porteño e Sporting Cristal, adversários que já são conhecidos pela equipe e o treinador Abel Ferreira.

A partida acontece no dia 8, em Cartagena, na Colômbia, a partir das 21h30 (de Brasília) contra o Junior de Barranquilla. O time brasileiro pode enfrentar dificuldades climáticas com o calor excessivo do local.

Assim como o Palmeiras, o Flamengo é um dos times favoritos para levar a taça esse ano, podendo atingir um marco histórico e se tornar o primeiro clube brasileiro pentacampeão da Libertadores. O grupo A do time carioca é bem equilibrado, mas a sua estreia já começa com o desafio de enfrentar os 3400 metros de altitude no Peru, um fator vantajoso para o adversário.

O Rubro-Negro joga fora de casa no dia 8, às 21h30 contra o Cusco. O time peruano tem um início de temporada sólido, ocupando a quarta colocação no Campeonato Peruano, e mantém a invencibilidade jogando em casa.

O Corinthians volta a disputar a fase de grupos depois do período fora em 2025. Apesar de estar no grupo E, com rivais tradicionais na competição (Peñarol, Platense e Santa Fe), foi considerado favorável por ter viagens simples sem altitudes extremas.

Agora, a preocupação do Corinthians é com o técnico recém contratado, Fernando Diniz, que assumiu depois da demissão de Dorival Júnior após a derrota na décima rodada do Brasileirão. O treinador já estará em campo para a estreia do time na quinta-feira, encarando um primeiro desafio intenso pelo time.

O Platense recebe o Timão às 21h00, em Buenos Aires. O clube vive um momento inédito de estabilidade na elite e, em 2025, realizou uma campanha heróica no Campeonato Argentino, garantindo a primeira participação na Libertadores em 121 anos de existência.

do brasil à glória eterna?

Os times brasileiros são vistos pela imprensa como fortes favoritos para a conquista da Glória Eterna, pois as últimas sete edições foram conquistadas pelo Brasil.

A Libertadores sempre foi vista como uma competição de predominância argentina, já que, até 2019 era o país que mais tinha títulos, com os clubes mais fortes participando com frequência na competição.

Atualmente, os números se igualaram em títulos e, no ranking da CONMEBOL, os times brasileiros superam os demais clubes de outros países, fazendo com que o futebol brasileiro se torne cada vez mais relevante no exterior.

Espera-se que pelo menos quatro clubes brasileiros se classifiquem para a fase de mata-matas, já que os único que devem enfrentar maiores dificuldades são o Cruzeiro, no grupo mais complicado, e o Mirassol, realizando a primeira participação.

Os demais clubes apresentam elencos mais potentes e habilidosos em relação aos seus rivais, trazendo a superioridade para o lado do Brasil.

Todas as Datas da Libertadores 2026

Fase de grupos: 7 de abril a 28 de maio

Sorteio para a fase de mata-mata: Semana de 6 de junho

Oitavas de final: 11 a 20 de agosto

Quartas de final: 8 a 17 de setembro

Semifinais: 14 a 22 de outubro

Final: 28 de novembro

_________________

O artigo acima foi editado por Isabella Gouvea

Gosta desse tipo de conteúdo? Confira a página inicial da Her Campus Cásper Líbero para mais!