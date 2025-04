6 filmes conforto para aquele dia que você não quer sair de casa

The opinions expressed in this article are the writer’s own and do not reflect the views of Her Campus.

Sempre tem aqueles dias em que a preguiça fala mais alto. E nessas (nada raras) ocasiões, não existe algo melhor do que assistir a um filme de conforto, daqueles que parecem um abraço e acalentam o coração. Pensando nisso, separamos seis filmes perfeitos para você curtir aquele dia de bobeira no sofá. Vamos nessa?

Operação Cupido Operação Cupido é aquele filme que, para muitos Gen Zs, traz um gostinho nostálgico de infância. Com a fantástica Lindsay Lohan em sua “Era Disney”, o filme entrega uma comédia emocionante e leve para quem assiste. O longa de 1999 mostra Lohan interpretando duas irmãs gêmeas, Hallie e Annie, que se conhecem em um acampamento de verão. Lá, elas ficam chocadas com as semelhanças e começam a investigar o passado e descobrem que foram separadas ainda bebês. As meninas, de 11 anos, criam um plano para reconciliar seus pais, que estão separados há anos, e tirar da jogada uma possível madrasta. Para isso, elas trocam de lugar e embarcam em uma aventura cheia de confusões, muitas risadas e reencontros. View this post on Instagram A post shared by Febre Teen (@febreteen) Pitch Perfect (A Escolha Perfeita) Com músicas icônicas e situações de tirar o fôlego (de tanto rir), Pitch Perfect é “a escolha perfeita” para uma tarde no sofá. A trama acompanha as Barden Bellas, um grupo universitário de canto à capela formado por meninas completamente diferentes, mas unidas pelo amor à música. O grupo, porém, está ultrapassado, com poucos fãs e uma líder rígida, e precisa se reinventar para ter alguma chance de chegar à final do campeonato regional. É aí que entra a rebelde Beca, aspirante a DJ e maior hater da faculdade, trazendo um toque moderno da música pop e remixes que são amados até hoje. Leve, engraçado e com muita música boa, eu duvido você assistir a esse filme e não sair cantando o “Riff-Off” das meninas!

View this post on Instagram A post shared by Pitch Perfect (@pitchperfectmovie) As Branquelas No mundo das comédias dos anos 2000, As Branquelas é o clássico “besteirol” americano. Com um elenco incrível e piadas memoráveis, esse filme vai fazer você sair do sofá com dor na barriga de tanto rir. Uma dupla de agentes do FBI muito atrapalhados recebem a missão de serem babás de duas irmãs socialites e herdeiras. Porém, as irmãs se recusam a ir para Hamptons. Então, para tentar agradar o chefe e mostrar serviço, eles assumem os lugares delas e tentam resolver o caso sem que ninguém perceba o desastre que, novamente, causaram. Com cenas hilárias e um elenco de muito sucesso no Brasil, As Branquelas é uma viagem no tempo direto para 2004. View this post on Instagram A post shared by Canal PeeWee (@canalpeewee) Esposa de Mentirinha Não dá para falar de filme conforto sem citar o amado Adam Sandler. Em Esposa de Mentirinha, ele se junta a Jennifer Aniston para dar vida a Danny, um cirurgião plástico bem-sucedido, e Katherine, sua secretária e melhor amiga. Danny, inseguro e carente, vive de relações sem compromisso. Mas, quando conhece a jovem Palmer, decide conquistá-la a qualquer custo. Para isso, inventa que é casado com Katherine e pai de seus dois filhos, mas que está prestes a se divorciar. O plano, claro, sai do controle e essa “família” vai parar em um hotel no Havaí. Entre reencontros com uma velha inimiga e várias presepadas durante a viagem, Danny e Katherine descobrem que esse relacionamento de mentirinha pode ter sentimentos bem reais… Pode apostar: é a dose certa de risadas e romance! View this post on Instagram A post shared by AdoroCinema (@adorocinema) O Amor Não Tira Férias Pensando nos filmes de conforto com clima natalino, O Amor Não Tira Férias apresenta um elenco cheio de estrelas e uma comédia romântica que gira em torno de Amanda e Iris, duas mulheres tristes com suas vidas amorosas, que não se conhecem e nem vivem no mesmo país, mas decidem trocar de casa por alguns dias. Nessa troca temporária, elas não contavam que conheceriam novos amores. Amanda, interpretada por Cameron Diaz, acaba conhecendo Graham, o charmoso irmão de Iris, vivido por Jude Law. Já Iris, interpretada por Kate Winslet, se aproxima de Miles, seu novo vizinho e diretor de cinema, o papel de Jack Black. Ambientado no Natal e com um toque de chocolate quente, esse filme de 2006 vai te aquecer nos dias frios com uma boa dose de romance. View this post on Instagram A post shared by ℕ𝕚𝕤𝕖𝕖𝕞 ℝ𝕚𝕔𝕔𝕒𝕣𝕕𝕠 𝕆𝕟𝕠𝕣𝕒𝕥𝕠 (@niseem66) De Repente 30 Se essa lista começou com um filme nostálgico, nada mais justo do que terminar do mesmo jeito. De Repente 30, lançado em 2004, marcou a geração que cresceu nos anos 90 e início dos anos 2000. Jennifer Garner dá vida à Jenna Rink, uma garota de 13 anos que, após uma desastrosa festa de aniversário, deseja ser adulta. Com os milagres da vida e a ajuda de um pouco de glitter mágico, ela acorda no corpo de uma mulher de 30 anos. A menina adolescente, ao perceber que se tornou uma mulher bem-sucedida mas muito distante de quem costumava ser, se encontra perdida pelas ruas de Nova York. Tentando se reconectar com o passado, ela reencontra seu melhor amigo de infância, Matt, interpretado por Mark Ruffalo. Agora, tentando sobreviver em um mundo que não conhece, Jenna precisa se virar para lidar com três coisas: como ser adulta, como voltar a ter 13 anos e como não se apaixonar pelo seu antigo amigo, que está prestes a casar. View this post on Instagram A post shared by popculturemagazine (@y2000sk)

Vai falar que não deu saudades de ver esses filmes de novo? (Tá tudo bem, eu também vou reassistir!)

