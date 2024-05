5 Shows Do Coachella Que Foram Imperdíveis 

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Esse ano o Coachella aconteceu nos dias 12 a 14 e 19 a 21 de abril, no sul da Califórnia, Estados Unidos. O festival de música é mundialmente conhecido por apresentações espetaculares dos cantores mais famosos do mundo. Porém, sempre tem aqueles que se destacam, não é mesmo? Aqui estão cinco apresentações do Coachella 2024 que foram imperdíveis!

Lana del rey

A cantora, que não se apresentava no Coachella desde 2014, encerrou a primeira noite de festival com sucesso, e com direito a participação de Billie Eilish, que cantou as duas últimas músicas da apresentação com Lana. A dupla performou “Ocean Eyes” de Billie, e “Video Games” de Lana. Ao fim, a headliner teceu elogios a convidada, valorizando a voz da geração atual. Lana infelizmente não conseguiu terminar seu show a tempo, tendo um atraso de 13 minutos o que gerou uma multa de 28 mil dólares para o festival.

SABRINA CARPENTER

A nossa Polly Pocket criou uma estrutura incrível no palco do festival: o Sabrina’s Motel. O cenário fez os fãs teorizarem sobre a estética de um possível novo projeto da cantora. Foi a primeira vez que Sabrina se apresentou no palco principal do evento, contando com uma equipe de dançarinos, uma banda, trocas de roupa incríveis e a presença especial de seu novo namorado, Beery Keoghan. A setlist foi composta pelos seus maiores sucessos, como “Feather” e “Nonsense”, além do seu mais novo single, “Espresso”, que já se tornou um hit em todas as plataformas.

tYLER, THE CREATOR

O headliner do segundo dia de evento começou a sua apresentação simplesmente cozinhando ovos dentro de um trailer, antes de pular para fora da parede do automóvel. Tyler começou com o álbum Call Me If You Get Lost, com as músicas “WusYaName” e “Lumberjack”. O cantor levou convidados extremamente especiais para participar do seu show, como Childish Gambino que cantou “Running Out Of Time”, Asap Rocky que cantou “Potato Salad” e “Who Dat Boy”, Kali Uchis com “See You Again” e Charlie Wilson com “Eathquake”.

Chappell Roan

Com maquiagens dramáticas e seu estilo diferenciado, Chappell Roan fez o seu primeiro show no festival Coachella. A cantora lançou diversas indiretas a sua ex-companheira: “This one goes out to my ex…”, disse ela durante sua apresentação. Chappell também apresentou o seu hit mais atual, que ganhou a posição 48 na Billboard Hot 100 recentemente, “Good Luck, Babe” músicas como “Hot To Go” e “Red Wine Supernova” também entraram para sua setlist.

No Doubt

A banda No Doubt fez a sua primeira apresentação liderada por Gwen Stefani depois de nove anos. Mesmo sem lançar um disco desde 2012, a banda contou com a presença de uma multidão animada e eufórica para o show, cantando com muita energia as músicas “Just a Girl”, que viralizou recentemente nas redes sociais, e “Hella Good”. A apresentação também teve a inesperada participação da cantora Olivia Rodrigo, que usou uma camiseta escrito “I [coração] ND”.

Além desses cinco shows icônicos, diversos outros artistas também se destacaram durante os dois finais de semana de apresentação, como Doja Cat e Lil Uzi Vert. O festival já tem data reservada para o ano que vem, o evento ocorrerá durante os dias 11 a 20 de abril de 2025. Já estamos ansiosos pela nova line-up!

O artigo acima foi editado por Luana Zanardi.

