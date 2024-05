5 sebos para conhecer em São Paulo e garimpar livros baratos

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter.

Sebos podem ser uma boa alternativa para quem deseja economizar ou ainda comprar uma obra específica que é dificilmente encontrada em livrarias tradicionais. São Paulo possui uma ampla rede de espaços culturais, que inclui desde casas de teatro até bibliotecas, e isso se aplica também aos sebos.

Tanto num parque, quanto em um café, um livro é sempre uma boa companhia. De histórias fictícias a biografias inspiradoras, de livros didáticos a poesias, tudo isso pode ser encontrado em um sebo. Pensando nisso, selecionamos cinco lugares para você conferir e explorar.

Sebo do Messias

Não dá para falar de sebos em São Paulo e não mencionar o Sebo do Messias. Localizado no Centro, perto da estação da Sé, o Sebo do Messias se intitula como o maior varejista de usados da América Latina. São dois andares com obras para todos os gostos, organizadas por áreas de conhecimento em ordem alfabética. Atrás da Catedral da Sé, a loja funciona de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 17h.

Endereço: Praça Dr. João Mendes, 140 – Sé, São Paulo – SP, 01501-000

Passagem Literária da Consolação

Já imaginou um sebo subterrâneo? Essa é a Passagem Literária da Consolação, que liga os dois lados da Rua Consolação. O espaço, inaugurado nos anos 1970, funciona hoje como uma galeria de arte e sebo. Além de garimpar bons livros, você confere uma boa exposição de arte e pode até dar uma volta pela Avenida Paulista. O lugar funciona de segunda a sexta, das 10h30 às 19h, e aos sábados, das 11h às 19h.

Endereço: Rua da Consolação, 2143 – Consolação, São Paulo – SP, 01310-200

Sebo Pura Poesia

O Sebo Pura Poesia, queridinho no TikTok, tem uma proposta diferente. Além de vender livros, CDs e DVDs de segunda mão, o espaço oferece uma experiência completa para o cliente, que pode tomar um café, comer um lanche ou experimentar um sorvete tradicional da região enquanto garimpa. É o lugar perfeito para a reunião do seu clube do livro! O horário de funcionamento é de quarta a domingo, das 11h às 19h.

Endereço: Rua Costa Aguiar, 1112 – Ipiranga, São Paulo – SP, 04207-040

Sebo Desculpe a Poeira

Uma garagem residencial adaptada que se tornou um espaço cultural. Esse é o Sebo Desculpe a Poeira, localizado em Pinheiros, perto da estação Fradique Coutinho. O acervo não é dos maiores devido ao espaço pequeno, mas a curadoria não deixa a desejar. O sebo funciona de terça a sexta, das 12h às 20h, e aos sábados, das 11h às 18h.

Endereço: Rua Sebastião Velho, 28A – Pinheiros, São Paulo – SP, 05418-040

Sebo Alternativa

O Sebo Alternativa é um achado para quem busca variedade de livros por preços justos. Pertinho da estação Brigadeiro, um de seus principais diferenciais é o atendimento, que conquista a fidelidade dos clientes. Além de livros, você encontra CDs, DVDs e até discos de vinil. A loja funciona de segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 11h às 16h.

Endereço: Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 2389 – Paraíso, São Paulo – SP, 01401-000

