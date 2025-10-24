5 receitas criativas para celebrar o Halloween em casa

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.
Quem disse que o Halloween exige uma grande festa pra ser divertido? Às vezes, tudo o que precisamos é de uma noite em casa, um bom filme de terror, velas acesas, risadas e muitas guloseimas, é claro.
E se você é do tipo que ama criar algo temático até na cozinha, essas receitas são perfeitas para deixar a noite do dia 31 de outubro ainda mais divertida. Confira cinco ideias fáceis, fofas e assustadoramente gostosas para entrar de vez no clima mais místico do ano.
1. Brigadeiro de abóbora
A abóbora é um dos símbolos mais icônicos do Halloween, e essa receita transforma o doce mais brasileiro de todos em uma versão temática super charmosa. O brigadeiro ganha formato de mini abóboras e fica irresistível (principalmente se você servi-lo com um “cabinho” de chocolate por cima).
2. Múmia de salsicha
Direto das tumbas para o forno! Essa é uma daquelas receitas que parecem complexas, mas são super práticas de fazer. Basta enrolar as salsichas em tirinhas de massa folhada (ou de pastel) e levar para assar até dourar. O resultado são mini múmias crocantes, ideais para servir como petisco ou lanche temático.
3. Pizza de fantasma
A pizza de fantasma é a prova de que é possível entrar no clima do Halloween até na hora do jantar. A base é uma massa de pizza comum, mas o segredo está nas fatias de queijo cortadas em formato de fantasminhas, resultando em uma opção a criativa, engraçada e, acima de tudo, deliciosa.
4. Bolo de cemitério
Esta sobremesa é perfeita para quem ama um toque de drama (e chocolate!). O bolo é coberto com uma camada cremosa escura e decorado com biscoitos no formato de lápides. É o tipo de doce que parece saído direto de um filme de Tim Burton. E o melhor? É simples de fazer e fica super divertido.
5. Chips de fantasma
Para quem prefere algo leve e crocante, esses chips de fantasma são a pedida ideal. Feitos com fatias de batata bem fininhas e cortadas em formato de fantasminhas, eles ficam prontos rapidinho e deixam a mesa de Halloween com um ar de criatividade e diversão.
Essas receitas são o combo perfeito pra quem deseja um Halloween gostoso sem precisar sair de casa. Divertidas de fazer, melhores ainda de comer e, convenhamos, muito mais legais que o delivery de sempre.