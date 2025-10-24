5 receitas criativas para celebrar o Halloween em casa

This article is written by a student writer from the Her Campus at Casper Libero chapter and does not reflect the views of Her Campus.

Quem disse que o Halloween exige uma grande festa pra ser divertido? Às vezes, tudo o que precisamos é de uma noite em casa, um bom filme de terror, velas acesas, risadas e muitas guloseimas, é claro.

E se você é do tipo que ama criar algo temático até na cozinha, essas receitas são perfeitas para deixar a noite do dia 31 de outubro ainda mais divertida. Confira cinco ideias fáceis, fofas e assustadoramente gostosas para entrar de vez no clima mais místico do ano.

1. Brigadeiro de abóbora

A abóbora é um dos símbolos mais icônicos do Halloween, e essa receita transforma o doce mais brasileiro de todos em uma versão temática super charmosa. O brigadeiro ganha formato de mini abóboras e fica irresistível (principalmente se você servi-lo com um “cabinho” de chocolate por cima).

2. Múmia de salsicha

@louestaniecki Aqui a gente leva o Halloween a serio mesmoooo hahahahaha Receita: – Salsicha – Massa folhada congelada – 1 gema de ovo Os olhos eu comprei de plástico mesmo pq nao sei fazer, ai tive que avisar os convidados para tirarem ao comer, mas se vc souber fazer comestivel pode ser uma opção legal! Rende muito e gasta pouco, uma otima alternativa, espero que gostem 🥰 #halloween #halulouween #mumias #food ♬ Halloween ・ cute horror song(191109) – PeriTune

Direto das tumbas para o forno! Essa é uma daquelas receitas que parecem complexas, mas são super práticas de fazer. Basta enrolar as salsichas em tirinhas de massa folhada (ou de pastel) e levar para assar até dourar. O resultado são mini múmias crocantes, ideais para servir como petisco ou lanche temático.

3. Pizza de fantasma

@cristina_yin Ghost pizza for halloween 🎃 👻 🎀Ingredients🎀 180g bread flour 2g yeast 100g room temp water 15g sugar 2g salt 10g vegetable oil 🎀Steps🎀 1. Mix all ingredients and knead for 10mins 2. Cover the dough and let it rest for approximately 1 hour (until it doubles in size) 3. Shape the dough into a pizza 4. Poke holes in the pizza and add tomato sauce 5. Bake for 10mins at 220C 6. Use a ghost shape cookie cutter to cut cheese slices and use seaweed or sesame seeds to make their eyes and mouth 7. Take the pizza out of oven and decorate it with ghost cheese 8. Put the pizza back to the oven for 3 more minutes 9. Garnish with some greens ♬ Halloween ・ cute horror song – PeriTune

A pizza de fantasma é a prova de que é possível entrar no clima do Halloween até na hora do jantar. A base é uma massa de pizza comum, mas o segredo está nas fatias de queijo cortadas em formato de fantasminhas, resultando em uma opção a criativa, engraçada e, acima de tudo, deliciosa.

4. Bolo de cemitério

@vitorhalle Bolo Cemitério para o Halloween! 🎃 Essa receita usa a base de um bolo simples com um toque especial de Halloween! Preparei a massa clássica, mas adicionei corante verde para uma vibe assustadora e fiz uma parte da massa com chocolate em pó para criar a “terra”. Aqui vai o passo a passo: Ingredientes: 🍚 2 xícaras de açúcar 🧈 3 colheres de sopa de manteiga 🥚 3 ovos 🌸 1 colher de sobremesa de essência de baunilha 🥣 3 xícaras de farinha de trigo 🥛 1 xícara de leite 🥄 1 colher de sopa de fermento 🧪Corante verde 🍫 Chocolate em pó 🎃 Sprinkles de açúcar temáticos Modo de Preparo: – Bata o açúcar com a manteiga, adicione os ovos e a essência de baunilha. – Acrescente a farinha e o leite, e bata até ficar homogêneo. – Divida a massa: adicione corante verde em uma parte e chocolate em pó na outra. – Asse a massa verde em uma forma untada e a de chocolate em outra forma. – Depois de assado, cubra o bolo verde com ganache de chocolate e espalhe a massa de chocolate amassada por cima para simular “terra”. – Finalize com sprinkles de cemitério! Um bolo delicioso e aterrorizante para sua festa de Halloween! #HalloweenTreats #BoloCemitério #ReceitasDeHalloween #CozinhaCriativa #Bolo #SpiderWebSnacks #Halloween #TrickorTreats #DicasparaoHalloween #Halleween #SpookySnack #fyp #ForYou #HalloweenCake ♬ Halloween ・ cute horror song – PeriTune

Esta sobremesa é perfeita para quem ama um toque de drama (e chocolate!). O bolo é coberto com uma camada cremosa escura e decorado com biscoitos no formato de lápides. É o tipo de doce que parece saído direto de um filme de Tim Burton. E o melhor? É simples de fazer e fica super divertido.

5. Chips de fantasma

Para quem prefere algo leve e crocante, esses chips de fantasma são a pedida ideal. Feitos com fatias de batata bem fininhas e cortadas em formato de fantasminhas, eles ficam prontos rapidinho e deixam a mesa de Halloween com um ar de criatividade e diversão.

@garibaldichiara Buscas un piqueo rápido y temático para Halloween? 🎃👻 Estas papas fritas en forma de fantasma hechas en airfryer son crocantes, fáciles de preparar y el acompañamiento perfecto para tu noche. Ingredientes 3 papas grandes 1–2 cdas. de aceite de oliva Sal al gusto Pimienta Opcional condimentos a elección: paprika, ajo en polvo Preparación 1. Lava y pela las papas. 2. Córtalas en láminas de 3–4 mm 3. Usa el cortador fantasma para darles forma. 4. Con una cañita/pajilla, haz dos huequitos pequeños como ojos y, si quieres, otro más abajo para la “boca”. 5. Remojalas 20–30 min en agua fría para quitar el exceso de almidón. 6. Seca bien con papel toalla. 7. En un bowl, mézclalas con aceite y los condimentos. 8. Precalienta la airfryer a 190 °C. 9. Cocina los fantasmitas 12–15 min, volteando a la mitad, hasta que estén crocantes y doraditos Sírvelos con tu salsa favorita: ketchup, alioli, guacamole o lo que más te guste. #recetashalloween #HalloweenFood #RecetasFaciles #AirfryerRecipes #HalloweenSnacks ♬ Fall October Halloween horror classic(177261) – rareNote

Essas receitas são o combo perfeito pra quem deseja um Halloween gostoso sem precisar sair de casa. Divertidas de fazer, melhores ainda de comer e, convenhamos, muito mais legais que o delivery de sempre.

